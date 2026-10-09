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Solteiro? Zé Felipe responde fãs e revela como está vida amorosa

Em interação com seguidores nas redes sociais, o cantor revelou se está pronto para engatar um novo relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:24

Zé Felipe tira dúvidas dos fãs sobre sua vida amorosa
Zé Felipe tira dúvidas dos fãs sobre sua vida amorosa Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe aproveitou a tarde desta sexta-feira (9) para responder a dúvidas de seus seguidores no Instagram. Questionado sobre a vida amorosa, o cantor foi categórico ao afirmar que não está namorando e que não tem interesse em engatar um relacionamento sério no momento.

As perguntas enviadas pelos fãs foram “Tá namorando?” e “Não sente vontade de namorar sério?”, para as quais o artista respondeu com um simples “não”.

O último relacionamento público de Zé Felipe foi com Ana Castela, com quem esteve por cerca de dois meses. O término foi anunciado em dezembro de 2025; antes do fim do namoro, os dois lançaram parcerias musicais, entre elas a faixa “Sua Boca Mente”, versão da canção “You’re Still The One”, da cantora Shania Twain.

Zé Felipe

Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe com os filhos por Reprodução | Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e José Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virginia com seus respectivos jatinhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo e Matheus Vargas por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe é o 20º da lista, com 34,2 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Margareth Serrão por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução
Poliana Rocha, Zé Felipe e as netas por Reprodução/Instagram
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Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Anteriormente, o artista foi casado com a influenciadora Virgínia Fonseca, entre 2021 e 2025. O ex-casal tem três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2. Ambos mantêm contato e foram vistos juntos na comemoração do aniversário do caçula, em setembro, com festa temática do Homem-Aranha. Atualmente, Virgínia está em um relacionamento com o jogador de futebol Vinicius Júnior.

Nos últimos dias, Zé Felipe revelou que vive uma fase de transformações. O cantor passará uma temporada nos Estados Unidos para se dedicar a novos projetos musicais. A mudança é temporária, conforme explicou em entrevista durante a Expo Rosário 2026, mas ele se mostrou animado com a nova etapa.

"Acho que a ideia é sempre crescer, sempre expandir. E estou muito feliz com as oportunidades que a vida vem me dando, que Deus sempre vem abrindo as portas”, afirmou.

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