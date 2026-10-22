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Solteiros podem se surpreender no amor e casais terão conversas decisivas hoje (22 de outubro)

De reencontros inesperados a conversas sobre casamento, previsões para os 12 signos indicam o que pode mexer com a vida amorosa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

O amor pode aparecer nos pequenos gestos nesta quinta-feira, 22 de outubro. Uma mensagem atenciosa, um tempo reservado para ficar junto ou uma conversa adiada há semanas pode fazer diferença nos relacionamentos. Para quem está solteiro, o momento favorece observar com mais cuidado as conexões que surgem, sem confundir atração imediata com compatibilidade.

As previsões também convidam a refletir sobre compromisso, expectativas familiares e equilíbrio entre dar e receber. Para alguns signos, pode ser hora de esclarecer dúvidas ou conversar sobre o futuro a dois. Para outros, o caminho está em valorizar a companhia, demonstrar carinho e evitar que pequenos desentendimentos ganhem proporções maiores. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Solteiros: Uma apresentação feita por familiares pode colocar uma pessoa interessante no seu caminho. Esteja aberto à possibilidade, mas não aceite uma relação apenas para agradar a quem fez a indicação. Faça perguntas, perceba se vocês se sentem à vontade juntos e avalie se existe interesse genuíno.

Em um relacionamento: Você pode querer que seu parceiro compreenda seu ponto de vista, mas insistir em ter a última palavra pode estragar o clima. Dê aos sentimentos da outra pessoa a mesma atenção que espera receber. Um mal-entendido não precisa se transformar em uma prova de amor.

Casados: Conversas sobre casamento na família, visitas de parentes ou planos para o futuro podem ocupar o dia. Antes de envolver outras pessoas em decisões importantes, converse com seu cônjuge e cheguem a um acordo juntos.

Touro

Solteiros: Uma conversa descontraída com um amigo pode despertar seu interesse por alguém que combina com seu humor e seu jeito de levar a vida. Não descarte uma conexão promissora só porque ela não começou com uma paixão arrebatadora. A afinidade também pode ser um ótimo ponto de partida.

Em um relacionamento: Talvez vocês não precisem discutir um assunto sério hoje, mas simplesmente passar um tempo juntos. Proponha um passeio, uma refeição fora ou outra atividade prazerosa, sem distrações do trabalho e das obrigações familiares.

Casados: Um passeio para fazer compras ou uma mudança na rotina pode melhorar o humor do casal. O reencontro com uma amizade antiga também pode render boas lembranças. Se alguém mais velho der opiniões não solicitadas sobre o casamento, procure responder com gentileza.

Gêmeos

Solteiros: Uma pessoa com quem você conversa facilmente pode despertar mais interesse do que alguém que impressiona logo de cara. Um evento social ou encontro de família pode favorecer essa aproximação. Aproveite o momento sem tentar definir o futuro da relação antes da hora.

Em um relacionamento: Se a rotina tem deixado o romance em segundo plano, proponha algo divertido para fazerem juntos. Um programa simples e descontraído pode ajudar a recuperar a proximidade e lembrar o que vocês gostam um no outro.

Casados: Organizar um encontro de família ou planejar uma viagem curta pode dar ao casal algo agradável para esperar. Dividam as tarefas e decisões para que uma pessoa não fique responsável por tudo.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer

Solteiros: Você pode sentir atração por alguém e, ao mesmo tempo, ter dúvidas sobre a possibilidade de confiar nessa pessoa. Não tire conclusões por causa de um momento estranho ou de uma conversa mal interpretada. Perguntar diretamente pode ajudar a entender se o interesse é recíproco.

Em um relacionamento: Se algumas atitudes do parceiro têm provocado insegurança, aproveite o dia para conversar em vez de guardar as preocupações. Explique o que incomodou você e dê espaço para a outra pessoa responder. O objetivo é se entenderem, não encontrar um culpado.

Casados: Responsabilidades familiares ou preparativos para uma ocasião religiosa podem reunir parentes. Aproveite a oportunidade para fortalecer os laços, mas não espere que seu cônjuge adivinhe todas as suas preocupações. Explicar o que você sente pode evitar desgastes desnecessários.

Leão

Solteiros: Uma conversa promissora pode renovar suas esperanças se você espera um pedido de compromisso ou quer saber se alguém pensa em construir um futuro ao seu lado. Ainda assim, não se concentre apenas na aprovação da família ou nas expectativas de outras pessoas. O mais importante é perceber se você gosta dessa pessoa e se sente respeitado por ela.

Em um relacionamento: Você pode sentir vontade de esclarecer o futuro da relação e entender melhor o nível de compromisso do parceiro. Fale sobre suas expectativas sem transformar a conversa em uma cobrança com prazo para resposta. Você merece clareza, e a outra pessoa precisa ter espaço para se posicionar com sinceridade.

Casados: A atenção pode se voltar para a casa, os filhos ou alguma responsabilidade familiar importante. Não deixe que as decisões práticas ocupem todo o espaço do relacionamento. Pergunte ao seu cônjuge de que tipo de apoio ele precisa e escute suas preocupações antes de definir os próximos passos.

Virgem

Solteiros: Uma mensagem atenciosa ou um gesto simples pode significar mais do que uma grande demonstração romântica. Observe como as pessoas tratam você quando não têm nada a ganhar com isso. Se estiver conhecendo alguém, preste atenção ao respeito pelo seu tempo e pelos seus sentimentos.

Em um relacionamento: Um encontro simples, uma refeição compartilhada ou um pequeno presente pode fazer seu parceiro se sentir valorizado. Não é necessário gastar muito nem esperar uma data especial. O importante é demonstrar que você se lembra das preferências da pessoa e se importa com ela.

Casados: As tarefas domésticas ou um compromisso familiar podem exigir bastante atenção. Peça ajuda ao seu cônjuge para dividir as responsabilidades e reserve um momento para vocês dois. Um gesto carinhoso pode fortalecer a conexão mesmo em um dia corrido.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra

Solteiros: Você pode começar a questionar o tipo de atenção que procura nas relações. Vale pensar se o interesse por alguém vem de uma conexão verdadeira ou da vontade de conquistar a aprovação de uma pessoa difícil de agradar. Dê preferência a vínculos recíprocos, nos quais você não precise viver tentando adivinhar o que o outro sente.

Em um relacionamento: Talvez você esteja pronto para dar um passo adiante ou esclarecer o que compromisso significa para os dois. Fale abertamente sobre suas expectativas, mas escute também o que seu parceiro deseja. Uma conversa madura pode ajudar a descobrir se vocês estão caminhando na mesma direção.

Casados: Você pode sentir falta de mais carinho ou de uma parceria emocional mais forte. Em vez de esperar que seu cônjuge perceba sozinho, explique o que faria você se sentir mais próximo. Respeitar as necessidades de cada um não significa concordar em tudo, mas demonstrar disposição para compreender o outro.

Escorpião

Solteiros: Uma pessoa do seu círculo social pode chamar sua atenção, mas não tenha pressa para transformar uma boa conversa em uma expectativa de compromisso. Aproveite a oportunidade para conhecê-la melhor. Se alguém do passado reaparecer, avalie se os problemas que levaram ao afastamento realmente mudaram antes de dar outra chance.

Em um relacionamento: Uma discussão antiga pode voltar à tona, especialmente se um de vocês ainda se sente incompreendido. Evite repetir acusações e procure explicar o que causou mágoa. Escutar a versão do parceiro e conversar sobre como evitar que o problema se repita pode ser mais produtivo do que reabrir o conflito.

Casados: Será necessário equilibrar uma rotina exigente com a necessidade de atenção do seu cônjuge. Mesmo que não consigam passar muito tempo juntos, comuniquem-se com clareza e reservem alguns minutos para o casal. Uma conversa tranquila pode ajudar a superar frustrações sem transformar cada desacordo em uma nova discussão.

Sagitário

Solteiros: Uma amizade, um vizinho ou alguém da família pode ajudar você a conhecer uma pessoa interessante. A aproximação tende a acontecer de maneira natural, sem a pressão de um encontro formal. Mostre sua personalidade e deixe a conexão evoluir antes de decidir se ela pode se tornar algo sério.

Em um relacionamento: Seu parceiro pode precisar de ajuda prática, não apenas de promessas de que tudo vai melhorar. Pergunte o que você pode fazer para aliviar as responsabilidades dele e cumpra o combinado. Dividir as tarefas fortalece a confiança, principalmente quando os dois estão ocupados com suas próprias obrigações.

Casados: Uma visita familiar ou planos envolvendo irmãos podem influenciar o dia. Inclua seu cônjuge nas decisões e não presuma que ele concordará automaticamente com todos os arranjos. Trabalhar em equipe nas tarefas domésticas pode tornar a rotina mais leve e ajudar os dois a se sentirem valorizados.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio

Solteiros: Você pode estar pensando no tipo de parceiro que combina com seus planos de longo prazo. Ter critérios é importante, mas evite descartar alguém só porque a conexão está se desenvolvendo de uma maneira diferente da que imaginou. Honestidade, valores compartilhados e capacidade de conversar sobre diferenças também merecem atenção.

Em um relacionamento: Se você tem escondido alguma coisa por medo de provocar uma discussão, vale avaliar se o silêncio está criando ainda mais distância. Escolha as palavras com cuidado e explique a situação com honestidade. A confiança fica mais forte quando o casal evita dúvidas que poderiam ser esclarecidas com uma conversa.

Casados: Pequenos momentos em casa podem trazer mais satisfação do que um grande programa romântico. Dividam uma tarefa, façam uma refeição juntos ou tentem sair um pouco da rotina. Se surgirem visitas ou mudanças nos planos, procure manter a flexibilidade e não deixe que os imprevistos afetem o diálogo entre vocês.

Aquário

Solteiros: Você pode ter mais clareza sobre o tipo de relacionamento que combina com sua personalidade. A vontade é ser aceito como realmente é, sem precisar representar um papel para impressionar alguém. Mostre sua individualidade e observe se a outra pessoa respeita e acolhe seu jeito de ser.

Em um relacionamento: Talvez você precise de um pouco de espaço enquanto seu parceiro deseja passar mais tempo junto. Explique que querer um momento para si não significa necessariamente estar se afastando emocionalmente. Uma conversa clara pode ajudar a preservar sua independência sem fazer a outra pessoa se sentir rejeitada.

Casados: Reparos na casa, limpeza ou uma compra importante podem ocupar boa parte do dia. Dividam as responsabilidades de maneira justa e consultem um ao outro antes de tomar decisões. A cooperação fortalece o casamento quando os dois percebem que suas opiniões são levadas em consideração.

Peixes

Solteiros: Uma conversa com alguém de outra cidade ou de um contexto diferente do seu pode despertar curiosidade. A possibilidade de conhecer uma pessoa que amplia seus horizontes pode ser estimulante. Esteja aberto à aproximação, mas fale sobre suas expectativas se a distância ou a rotina corrida dificultarem os encontros.

Em um relacionamento: Se as palavras ou atitudes do parceiro têm deixado você confuso, evite interpretar tudo com base no seu estado emocional. Pergunte o que está acontecendo e explique como se sente. Uma conversa honesta pode ajudar a distinguir uma preocupação real de um simples mal-entendido.

Casados: Você pode ficar mais sensível ao tom de voz do seu cônjuge ou a pequenas mudanças nos planos. Respire antes de reagir, especialmente se estiver cansado ou sobrecarregado. Uma caminhada tranquila ou uma conversa reservada pode ajudar a organizar os pensamentos e retomar o diálogo com mais paciência.

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