ASTROLOGIA

Solteiros podem se surpreender no amor e casais terão conversas decisivas hoje (22 de outubro)

De reencontros inesperados a conversas sobre casamento, previsões para os 12 signos indicam o que pode mexer com a vida amorosa

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

O amor pode aparecer nos pequenos gestos nesta quinta-feira, 22 de outubro. Uma mensagem atenciosa, um tempo reservado para ficar junto ou uma conversa adiada há semanas pode fazer diferença nos relacionamentos. Para quem está solteiro, o momento favorece observar com mais cuidado as conexões que surgem, sem confundir atração imediata com compatibilidade.

As previsões também convidam a refletir sobre compromisso, expectativas familiares e equilíbrio entre dar e receber. Para alguns signos, pode ser hora de esclarecer dúvidas ou conversar sobre o futuro a dois. Para outros, o caminho está em valorizar a companhia, demonstrar carinho e evitar que pequenos desentendimentos ganhem proporções maiores. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

Solteiros: Uma apresentação feita por familiares pode colocar uma pessoa interessante no seu caminho. Esteja aberto à possibilidade, mas não aceite uma relação apenas para agradar a quem fez a indicação. Faça perguntas, perceba se vocês se sentem à vontade juntos e avalie se existe interesse genuíno.

Em um relacionamento: Você pode querer que seu parceiro compreenda seu ponto de vista, mas insistir em ter a última palavra pode estragar o clima. Dê aos sentimentos da outra pessoa a mesma atenção que espera receber. Um mal-entendido não precisa se transformar em uma prova de amor.

Casados: Conversas sobre casamento na família, visitas de parentes ou planos para o futuro podem ocupar o dia. Antes de envolver outras pessoas em decisões importantes, converse com seu cônjuge e cheguem a um acordo juntos.

Touro

Solteiros: Uma conversa descontraída com um amigo pode despertar seu interesse por alguém que combina com seu humor e seu jeito de levar a vida. Não descarte uma conexão promissora só porque ela não começou com uma paixão arrebatadora. A afinidade também pode ser um ótimo ponto de partida.

Em um relacionamento: Talvez vocês não precisem discutir um assunto sério hoje, mas simplesmente passar um tempo juntos. Proponha um passeio, uma refeição fora ou outra atividade prazerosa, sem distrações do trabalho e das obrigações familiares.

Casados: Um passeio para fazer compras ou uma mudança na rotina pode melhorar o humor do casal. O reencontro com uma amizade antiga também pode render boas lembranças. Se alguém mais velho der opiniões não solicitadas sobre o casamento, procure responder com gentileza.

Gêmeos

Solteiros: Uma pessoa com quem você conversa facilmente pode despertar mais interesse do que alguém que impressiona logo de cara. Um evento social ou encontro de família pode favorecer essa aproximação. Aproveite o momento sem tentar definir o futuro da relação antes da hora.

Em um relacionamento: Se a rotina tem deixado o romance em segundo plano, proponha algo divertido para fazerem juntos. Um programa simples e descontraído pode ajudar a recuperar a proximidade e lembrar o que vocês gostam um no outro.

Casados: Organizar um encontro de família ou planejar uma viagem curta pode dar ao casal algo agradável para esperar. Dividam as tarefas e decisões para que uma pessoa não fique responsável por tudo.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer

Solteiros: Você pode sentir atração por alguém e, ao mesmo tempo, ter dúvidas sobre a possibilidade de confiar nessa pessoa. Não tire conclusões por causa de um momento estranho ou de uma conversa mal interpretada. Perguntar diretamente pode ajudar a entender se o interesse é recíproco.

Em um relacionamento: Se algumas atitudes do parceiro têm provocado insegurança, aproveite o dia para conversar em vez de guardar as preocupações. Explique o que incomodou você e dê espaço para a outra pessoa responder. O objetivo é se entenderem, não encontrar um culpado.

Casados: Responsabilidades familiares ou preparativos para uma ocasião religiosa podem reunir parentes. Aproveite a oportunidade para fortalecer os laços, mas não espere que seu cônjuge adivinhe todas as suas preocupações. Explicar o que você sente pode evitar desgastes desnecessários.

Leão

Solteiros: Uma conversa promissora pode renovar suas esperanças se você espera um pedido de compromisso ou quer saber se alguém pensa em construir um futuro ao seu lado. Ainda assim, não se concentre apenas na aprovação da família ou nas expectativas de outras pessoas. O mais importante é perceber se você gosta dessa pessoa e se sente respeitado por ela.

Em um relacionamento: Você pode sentir vontade de esclarecer o futuro da relação e entender melhor o nível de compromisso do parceiro. Fale sobre suas expectativas sem transformar a conversa em uma cobrança com prazo para resposta. Você merece clareza, e a outra pessoa precisa ter espaço para se posicionar com sinceridade.

Casados: A atenção pode se voltar para a casa, os filhos ou alguma responsabilidade familiar importante. Não deixe que as decisões práticas ocupem todo o espaço do relacionamento. Pergunte ao seu cônjuge de que tipo de apoio ele precisa e escute suas preocupações antes de definir os próximos passos.

Virgem

Solteiros: Uma mensagem atenciosa ou um gesto simples pode significar mais do que uma grande demonstração romântica. Observe como as pessoas tratam você quando não têm nada a ganhar com isso. Se estiver conhecendo alguém, preste atenção ao respeito pelo seu tempo e pelos seus sentimentos.

Em um relacionamento: Um encontro simples, uma refeição compartilhada ou um pequeno presente pode fazer seu parceiro se sentir valorizado. Não é necessário gastar muito nem esperar uma data especial. O importante é demonstrar que você se lembra das preferências da pessoa e se importa com ela.

Casados: As tarefas domésticas ou um compromisso familiar podem exigir bastante atenção. Peça ajuda ao seu cônjuge para dividir as responsabilidades e reserve um momento para vocês dois. Um gesto carinhoso pode fortalecer a conexão mesmo em um dia corrido.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra

Solteiros: Você pode começar a questionar o tipo de atenção que procura nas relações. Vale pensar se o interesse por alguém vem de uma conexão verdadeira ou da vontade de conquistar a aprovação de uma pessoa difícil de agradar. Dê preferência a vínculos recíprocos, nos quais você não precise viver tentando adivinhar o que o outro sente.

Em um relacionamento: Talvez você esteja pronto para dar um passo adiante ou esclarecer o que compromisso significa para os dois. Fale abertamente sobre suas expectativas, mas escute também o que seu parceiro deseja. Uma conversa madura pode ajudar a descobrir se vocês estão caminhando na mesma direção.

Casados: Você pode sentir falta de mais carinho ou de uma parceria emocional mais forte. Em vez de esperar que seu cônjuge perceba sozinho, explique o que faria você se sentir mais próximo. Respeitar as necessidades de cada um não significa concordar em tudo, mas demonstrar disposição para compreender o outro.

Escorpião

Solteiros: Uma pessoa do seu círculo social pode chamar sua atenção, mas não tenha pressa para transformar uma boa conversa em uma expectativa de compromisso. Aproveite a oportunidade para conhecê-la melhor. Se alguém do passado reaparecer, avalie se os problemas que levaram ao afastamento realmente mudaram antes de dar outra chance.

Em um relacionamento: Uma discussão antiga pode voltar à tona, especialmente se um de vocês ainda se sente incompreendido. Evite repetir acusações e procure explicar o que causou mágoa. Escutar a versão do parceiro e conversar sobre como evitar que o problema se repita pode ser mais produtivo do que reabrir o conflito.

Casados: Será necessário equilibrar uma rotina exigente com a necessidade de atenção do seu cônjuge. Mesmo que não consigam passar muito tempo juntos, comuniquem-se com clareza e reservem alguns minutos para o casal. Uma conversa tranquila pode ajudar a superar frustrações sem transformar cada desacordo em uma nova discussão.

Sagitário

Solteiros: Uma amizade, um vizinho ou alguém da família pode ajudar você a conhecer uma pessoa interessante. A aproximação tende a acontecer de maneira natural, sem a pressão de um encontro formal. Mostre sua personalidade e deixe a conexão evoluir antes de decidir se ela pode se tornar algo sério.

Em um relacionamento: Seu parceiro pode precisar de ajuda prática, não apenas de promessas de que tudo vai melhorar. Pergunte o que você pode fazer para aliviar as responsabilidades dele e cumpra o combinado. Dividir as tarefas fortalece a confiança, principalmente quando os dois estão ocupados com suas próprias obrigações.

Casados: Uma visita familiar ou planos envolvendo irmãos podem influenciar o dia. Inclua seu cônjuge nas decisões e não presuma que ele concordará automaticamente com todos os arranjos. Trabalhar em equipe nas tarefas domésticas pode tornar a rotina mais leve e ajudar os dois a se sentirem valorizados.

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Capricórnio

Solteiros: Você pode estar pensando no tipo de parceiro que combina com seus planos de longo prazo. Ter critérios é importante, mas evite descartar alguém só porque a conexão está se desenvolvendo de uma maneira diferente da que imaginou. Honestidade, valores compartilhados e capacidade de conversar sobre diferenças também merecem atenção.

Em um relacionamento: Se você tem escondido alguma coisa por medo de provocar uma discussão, vale avaliar se o silêncio está criando ainda mais distância. Escolha as palavras com cuidado e explique a situação com honestidade. A confiança fica mais forte quando o casal evita dúvidas que poderiam ser esclarecidas com uma conversa.

Casados: Pequenos momentos em casa podem trazer mais satisfação do que um grande programa romântico. Dividam uma tarefa, façam uma refeição juntos ou tentem sair um pouco da rotina. Se surgirem visitas ou mudanças nos planos, procure manter a flexibilidade e não deixe que os imprevistos afetem o diálogo entre vocês.

Aquário

Solteiros: Você pode ter mais clareza sobre o tipo de relacionamento que combina com sua personalidade. A vontade é ser aceito como realmente é, sem precisar representar um papel para impressionar alguém. Mostre sua individualidade e observe se a outra pessoa respeita e acolhe seu jeito de ser.

Em um relacionamento: Talvez você precise de um pouco de espaço enquanto seu parceiro deseja passar mais tempo junto. Explique que querer um momento para si não significa necessariamente estar se afastando emocionalmente. Uma conversa clara pode ajudar a preservar sua independência sem fazer a outra pessoa se sentir rejeitada.

Casados: Reparos na casa, limpeza ou uma compra importante podem ocupar boa parte do dia. Dividam as responsabilidades de maneira justa e consultem um ao outro antes de tomar decisões. A cooperação fortalece o casamento quando os dois percebem que suas opiniões são levadas em consideração.

Peixes

Solteiros: Uma conversa com alguém de outra cidade ou de um contexto diferente do seu pode despertar curiosidade. A possibilidade de conhecer uma pessoa que amplia seus horizontes pode ser estimulante. Esteja aberto à aproximação, mas fale sobre suas expectativas se a distância ou a rotina corrida dificultarem os encontros.

Em um relacionamento: Se as palavras ou atitudes do parceiro têm deixado você confuso, evite interpretar tudo com base no seu estado emocional. Pergunte o que está acontecendo e explique como se sente. Uma conversa honesta pode ajudar a distinguir uma preocupação real de um simples mal-entendido.