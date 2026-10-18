Soneca que 'levanta defunto': o que é o 'power nap', técnica adotada por Maisa Silva, e qual o melhor horário para cochilar

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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 17:17
A atriz e apresentadora Maisa Silva é adepta do power nap: um cochilo curto e planejado, de cerca de 20 minutos. A técnica é associada a mais energia, atenção e memória, mas só funciona quando feita do jeito certo.
A prática também é chamada de cochilo estratégico. Em vez de dormir demais durante o dia, a ideia é fazer uma soneca breve, em horário planejado, geralmente no início da tarde, para recarregar o corpo sem atrapalhar o resto da rotina.
Bom sono é fundamental para qualidade de vida
Uma soneca curta ajuda a reduzir a fadiga e a recuperar a atenção, o que pode render mais em reuniões, estudos e tarefas criativas. O cochilo também colabora com a consolidação da memória, já que o cérebro aproveita o descanso para fixar o que foi aprendido.
Outro efeito citado é a redução do cortisol, hormônio ligado ao estresse. Na prática, a soneca funciona como uma pequena pausa de reinicialização para corpo e mente.
Algumas empresas já criam “cantos do cochilo” para funcionários, tratando a pausa como parte da produtividade, e não como perda de tempo.
A recomendação mais comum é dormir por cerca de 20 minutos: tempo suficiente para renovar a disposição e curto o bastante para evitar a sensação de sonolência ao acordar.
O melhor horário costuma ficar entre 13h e 15h. Procure um lugar silencioso e confortável, com pouca luz, e use cortinas ou máscara de dormir se precisar.
Mesmo sentado, dá para descansar, mas deitar costuma ser mais eficiente. O essencial é programar um alarme para não ultrapassar o tempo.
Há quem prefira evitar estimulantes antes de deitar e fazer um relaxamento rápido. Outros recorrem ao “café antes do cochilo”: como a cafeína leva cerca de 20 minutos para agir, a pessoa acorda com o efeito já em ação.
Cochilos longos aumentam o risco de acordar mais sonolento do que antes, efeito conhecido como inércia do sono. Para quem passa de 20 minutos, a alternativa apontada por especialistas é completar um ciclo de cerca de 90 minutos.
Vale lembrar que o power nap não substitui uma boa noite de sono. Quem sente cansaço constante ou sonolência excessiva durante o dia deve procurar um profissional de saúde.
No fim, o power nap não é sinal de preguiça, mas uma pausa planejada. Com duração curta, horário adequado e ambiente tranquilo, o hábito adotado por Maisa Silva pode ser um aliado simples para quem busca mais disposição, desde que respeite os limites do próprio sono.