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Sonhar com aliança significa fim de relacionamento ou casamento? Saiba o que o sonho pode revelar

Objeto pode mostrar como o seu inconsciente lida com parcerias e conexões emocionais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 03:03

Mulher
Mulher Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Encontrar um anel ou um símbolo de compromisso nas visões noturnas costuma fazer o coração acelerar, mas o significado vai muito além de um altar de igreja. Esse tipo de imagem reflete o tamanho do elo que você mantém com as pessoas ao seu redor e, principalmente, com você mesmo.

Se a cena mostra a união sendo celebrada em uma cerimônia bonita, o subconsciente está indicando que você conseguiu unir partes diferentes da sua personalidade em harmonia. Por outro lado, atirar o objeto fora significa que aquela parceria desgastada já perdeu o sentido e precisa ficar no passado.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
Sonhar com gato  por Lena Ti, Pexels
Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
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Sonhar com cobra  por Shutterstock

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Avaliar o material da peça e o sentimento deixado ao abrir os olhos ajuda a destravar bloqueios antigos. O segredo é perceber se você está construindo parcerias verdadeiras ou se apenas empurrando relações vazias com a barriga.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

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