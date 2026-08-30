Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sonhar com despedida é mau presságio? Entenda os alertas e significados do sonho

Dar adeus durante o sono costuma sinalizar o encerramento de ciclos internos, transições e desapego

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 04:04

Mulheres se despedindo  Crédito: Shutterstock

Acordar com a sensação de um adeus pode gerar angústia, mas, na perspectiva da psicanálise, sonhar com despedida raramente antecipa perdas reais. De acordo com a psicóloga Thaís Khoury, o fenômeno funciona como um recado do inconsciente para indicar que uma fase da vida, um padrão de comportamento ou um papel social chegou ao fim, mesmo quando a mente consciente ainda resiste em aceitar a mudança.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
Sonhar com gato  por Lena Ti, Pexels
Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 17
Sonhar com cobra  por Shutterstock

O significado exato do sonho muda conforme o contexto e os personagens envolvidos. Despedir-se de alguém que está vivo, por exemplo, costuma refletir o distanciamento de traços de personalidade que aquela pessoa representa como espelho. Já dar adeus a quem já faleceu atua como uma ferramenta da própria psique para avançar na elaboração do luto. Em cenários amorosos ou profissionais, cenas de partida revelam o esgotamento de vínculos, a perda de força de idealizações antigas ou o cansaço acumulado com uma função que já não faz sentido.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sonhar com sapo: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Sonhar com amigos: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Sonhar com borboleta: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Sonhar com briga: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Sonhar que está caindo: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Locais de passagem, como aeroportos e rodoviárias, escancaram o estado intermediário do sonhador entre o que ficou para trás e o que ainda está por vir. Até mesmo episódios marcados por choro intenso cumprem uma função puramente terapêutica de descarga emocional, abrindo espaço para sentimentos que a correria diária acaba reprimindo.

Para traduzir a mensagem com assertividade, a recomendação é observar as emoções ao acodar. Investigar qual área da rotina pede encerramento transforma o sonho em um guia prático, permitindo atravessar transições e desapegos com menos resistência e muito mais clareza.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

Leia mais

Imagem - Thalita Tavares morreu de quê? Ex-apresentadora do Globo Esporte tratava doença há 1 ano

Thalita Tavares morreu de quê? Ex-apresentadora do Globo Esporte tratava doença há 1 ano

Imagem - Dupla identidade e traição: conheça a história de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 6 da Globo

Dupla identidade e traição: conheça a história de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 6 da Globo

Imagem - Fazenda de narrador famoso tem mais de 100 hectares, vinhedos premiados, produção de azeite e criação de cavalos de raça

Fazenda de narrador famoso tem mais de 100 hectares, vinhedos premiados, produção de azeite e criação de cavalos de raça

Tags:

Sonhos Dormir Sonho Sono

Mais recentes

Imagem - Hoje (30 de agosto), estes signos podem descobrir que uma mudança de planos pode abrir uma nova oportunidade

Hoje (30 de agosto), estes signos podem descobrir que uma mudança de planos pode abrir uma nova oportunidade
Imagem - A partir de hoje (30 de agosto), 3 signos do horóscopo chinês entram em uma semana de viradas e deixam problemas para trás

A partir de hoje (30 de agosto), 3 signos do horóscopo chinês entram em uma semana de viradas e deixam problemas para trás
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos' - reflexão ensina que a rotina melhora quando você aprende a selecionar o que pensa

Frase do dia do Estoicismo: 'A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos' - reflexão ensina que a rotina melhora quando você aprende a selecionar o que pensa