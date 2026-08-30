GUIA DOS SONHOS

Sonhar com despedida é mau presságio? Entenda os alertas e significados do sonho

Dar adeus durante o sono costuma sinalizar o encerramento de ciclos internos, transições e desapego

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 04:04

Mulheres se despedindo Crédito: Shutterstock

Acordar com a sensação de um adeus pode gerar angústia, mas, na perspectiva da psicanálise, sonhar com despedida raramente antecipa perdas reais. De acordo com a psicóloga Thaís Khoury, o fenômeno funciona como um recado do inconsciente para indicar que uma fase da vida, um padrão de comportamento ou um papel social chegou ao fim, mesmo quando a mente consciente ainda resiste em aceitar a mudança.



Sonhos mais comuns 1 de 17

O significado exato do sonho muda conforme o contexto e os personagens envolvidos. Despedir-se de alguém que está vivo, por exemplo, costuma refletir o distanciamento de traços de personalidade que aquela pessoa representa como espelho. Já dar adeus a quem já faleceu atua como uma ferramenta da própria psique para avançar na elaboração do luto. Em cenários amorosos ou profissionais, cenas de partida revelam o esgotamento de vínculos, a perda de força de idealizações antigas ou o cansaço acumulado com uma função que já não faz sentido.

Locais de passagem, como aeroportos e rodoviárias, escancaram o estado intermediário do sonhador entre o que ficou para trás e o que ainda está por vir. Até mesmo episódios marcados por choro intenso cumprem uma função puramente terapêutica de descarga emocional, abrindo espaço para sentimentos que a correria diária acaba reprimindo.

Para traduzir a mensagem com assertividade, a recomendação é observar as emoções ao acodar. Investigar qual área da rotina pede encerramento transforma o sonho em um guia prático, permitindo atravessar transições e desapegos com menos resistência e muito mais clareza.