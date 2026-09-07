GUIA DOS SONHOS

Sonhar com dinheiro traz mau presságio? Saiba o que o sonho pode revelar

Sonhos com cédulas e moedas são como um espelho para o seu grau de autoestima

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 03:03

O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário Crédito: Freepik

Você já acordou com a sensação de ter visto notas ou moedas e ficou pensando se isso significa que vai ficar rico ou perder tudo? Esqueça a ideia de que esses episódios servem apenas para adivinhar a conta bancária. Na verdade, a quantia que aparece na sua mente funciona como um espelho direto do seu valor próprio.

Quando as cédulas aparecem rasgadas, deterioradas ou sujas, o recado costuma ser de alerta sobre como você se menospreza ou se culpa por problemas cotidianos. Já o oposto, como deparar-se com pilhas de dinheiro, revela o tamanho da sua ambição e o quanto você busca reconhecimento.



Sonhos mais comuns 1 de 17

Perder notas ou ter a carteira levada por criminosos durante o descanso mostra claramente o medo interno de falhar ou a mania de sabotar as próprias conquistas. Analisar esses episódios ajuda a entender se você está investindo energia em caminhos falsos ou se realmente acredita no seu potencial.