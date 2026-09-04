GUIA DOS SONHOS

Sonhar com flor significa falsidade? Saiba o que o sonho revela sobre a sua vida

Sonhos com plantas e pétalas mostram como o seu inconsciente lida com a vitalidade e a essência

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 03:03

Açúcar na água das flores é um truque popular para ajudar a prolongar a aparência de algumas espécies após o corte. Crédito: Foto: Valeriia Miller/ Pexels

Receber ou encontrar pétalas coloridas enquanto descansa parece algo puramente romântico, mas a mente costuma usar essas imagens para mostrar como está a sua energia vital. Se as plantas surgem viçosas e naturais, o sinal é de que sua criatividade transborda.

Porém, deparar-se com arranjos artificiais ou flores completamente secas aponta para um desgaste profundo na rotina. Esse cenário indica que você pode estar perdendo a autenticidade e vivendo de aparências para agradar os outros, deixando a própria essência de lado.



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Prestar atenção nesses detalhes é o primeiro passo para recuperar o entusiasmo que anda sumido. O subconsciente avisa quando é hora de regar o que realmente importa e jogar fora o que já murchou na sua vida.