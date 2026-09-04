Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sonhar com flor significa falsidade? Saiba o que o sonho revela sobre a sua vida

Sonhos com plantas e pétalas mostram como o seu inconsciente lida com a vitalidade e a essência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 03:03

Açúcar na água das flores é um truque popular para ajudar a prolongar a aparência de algumas espécies após o corte.
Açúcar na água das flores é um truque popular para ajudar a prolongar a aparência de algumas espécies após o corte. Crédito: Foto: Valeriia Miller/ Pexels

Receber ou encontrar pétalas coloridas enquanto descansa parece algo puramente romântico, mas a mente costuma usar essas imagens para mostrar como está a sua energia vital. Se as plantas surgem viçosas e naturais, o sinal é de que sua criatividade transborda.

Porém, deparar-se com arranjos artificiais ou flores completamente secas aponta para um desgaste profundo na rotina. Esse cenário indica que você pode estar perdendo a autenticidade e vivendo de aparências para agradar os outros, deixando a própria essência de lado.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
Sonhar com gato  por Lena Ti, Pexels
Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 17
Sonhar com cobra  por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sonhar com despedida é mau presságio? Entenda os alertas e significados do sonho

Sonhar com gravidez é sinal de bebê? Descubra o verdadeiro significado por trás do sonho

Sonhar com acidente de trânsito é mau presságio? Entenda os alertas e significados do sonho

Sonhar com peixe é sinal de prosperidade? Entenda os alertas e significados do sonho

Sonhar com piolho é mau presságio? Veja significados e o que o sonho revela

Prestar atenção nesses detalhes é o primeiro passo para recuperar o entusiasmo que anda sumido. O subconsciente avisa quando é hora de regar o que realmente importa e jogar fora o que já murchou na sua vida.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

Leia mais

Imagem - De biquíni e com vista para o Cristo Redentor, Carol Castro declara torcida para o Flamengo

De biquíni e com vista para o Cristo Redentor, Carol Castro declara torcida para o Flamengo

Imagem - Morre Gloria Steinem, ativista feminista e jornalista, aos 92 anos

Morre Gloria Steinem, ativista feminista e jornalista, aos 92 anos

Imagem - Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

Tags:

Sonhos Dormir Sonho Sono

Mais recentes

Imagem - Hoje (4 de setembro), estes signos podem ganhar força no trabalho, no dinheiro e nas decisões que envolvem o futuro

Hoje (4 de setembro), estes signos podem ganhar força no trabalho, no dinheiro e nas decisões que envolvem o futuro
Imagem - Quatro signos do horóscopo chinês podem finalmente fazer uma escolha que muda tudo hoje (4 de setembro)

Quatro signos do horóscopo chinês podem finalmente fazer uma escolha que muda tudo hoje (4 de setembro)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A prática da virtude é o único bem que conduz à tranquilidade da alma' - a lição de Cleantes sobre integridade e redução da culpa

Frase do dia do Estoicismo: 'A prática da virtude é o único bem que conduz à tranquilidade da alma' - a lição de Cleantes sobre integridade e redução da culpa