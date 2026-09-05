Sonhar com ossos é sinal de perigo ou morte? Saiba o que o sonho revela sobre a sua vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 03:03
Acordar assustado após ver uma ossada costuma gerar calafrios, mas a ciência da mente garante que esses episódios raramente têm a ver com tragédias literais. O esqueleto representa a sustentação da sua estrutura emocional e a força da sua vida.
Ver uma fratura exposta, por exemplo, é um pedido de socorro do corpo para aquela dor antiga que você insiste em ignorar debaixo do tapete. Já desenterrar restos mortais em escavações aponta para um mergulho profundo de autodescoberta e resgate de memórias esquecidas.
Sonhos mais comuns
Se os ossos aparecem quebrados ou frágeis, o aviso é claro sobre o medo de ver seus projetos desmoronarem. Encarar essas imagens ajuda a perceber se você está firme diante dos problemas ou prestes a ceder à pressão.
Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.