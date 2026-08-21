GUIA DOS SONHOS

Sonhar que está caindo: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Em alguns momentos, espasmos físicos provocam o susto ao acordar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 04:04

Sonhar que está caindo Crédito: Reprodução/Getty Images

Acordar de sobressalto no meio da noite com a sensação de estar despencando no vazio é uma experiência comum, mas que costuma deixar muitas dúvidas. Longe de ser uma previsão do futuro, a psicologia analítica explica que sonhar com queda é um reflexo direto do estado emocional, funcionando como um aviso da mente sobre a perda de controle em áreas práticas como carreira, finanças ou relações afetivas.

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Segundo a psicóloga Thaís Khoury, especialista na abordagem junguiana, o inconsciente usa a imagem da gravidade para alertar que a pessoa está sustentando exigências acima da sua capacidade atual. "A queda aparece quando algo na vida desperta perdeu apoio ou quando mantemos um controle que já não faz sentido. O sonho tende a pedir realismo, recalibrando expectativas para evitar sobrecargas maiores", pontua.

O contexto em que a cena acontece também altera o significado do sonho:

Ser empurrado: Costuma refletir a sensação de que decisões importantes foram tomadas por terceiros sem a sua aprovação, como demissões ou términos.

Jogar-se de propósito: Sinaliza um desejo consciente de desapego e alívio de pressões acumuladas.

Cair de prédios ou escadas: Indica metas que perderam a base estrutural ao longo do percurso.

Cair sem se machucar: Demonstra que a pessoa possui mais resiliência interna para enfrentar as mudanças do que imagina.

Por que acordo no susto?

A reação física de despertar abruptamente com um tranco nas pernas tem nome técnico: abalo hipnótico. Trata-se de uma contração muscular involuntária na transição entre o estado acordado e o sono profundo. Fatores como estresse agudo, privação de descanso, cansaço acumulado e excesso de cafeína disparam esses espasmos com maior frequência, fazendo com que o cérebro crie instantaneamente a narrativa do tombo para justificar o movimento brusco do corpo.