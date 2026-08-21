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Sonhar que está caindo: Saiba o que significa e o que o sonho revela

Em alguns momentos, espasmos físicos provocam o susto ao acordar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 04:04

Sonhar que está caindo
Sonhar que está caindo Crédito: Reprodução/Getty Images

Acordar de sobressalto no meio da noite com a sensação de estar despencando no vazio é uma experiência comum, mas que costuma deixar muitas dúvidas. Longe de ser uma previsão do futuro, a psicologia analítica explica que sonhar com queda é um reflexo direto do estado emocional, funcionando como um aviso da mente sobre a perda de controle em áreas práticas como carreira, finanças ou relações afetivas.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
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Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
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Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
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Sonhar com cobra  por Shutterstock

Segundo a psicóloga Thaís Khoury, especialista na abordagem junguiana, o inconsciente usa a imagem da gravidade para alertar que a pessoa está sustentando exigências acima da sua capacidade atual. "A queda aparece quando algo na vida desperta perdeu apoio ou quando mantemos um controle que já não faz sentido. O sonho tende a pedir realismo, recalibrando expectativas para evitar sobrecargas maiores", pontua.

O contexto em que a cena acontece também altera o significado do sonho:

  • Ser empurrado: Costuma refletir a sensação de que decisões importantes foram tomadas por terceiros sem a sua aprovação, como demissões ou términos.

  • Jogar-se de propósito: Sinaliza um desejo consciente de desapego e alívio de pressões acumuladas.

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  • Cair de prédios ou escadas: Indica metas que perderam a base estrutural ao longo do percurso.

  • Cair sem se machucar: Demonstra que a pessoa possui mais resiliência interna para enfrentar as mudanças do que imagina.

Por que acordo no susto?

A reação física de despertar abruptamente com um tranco nas pernas tem nome técnico: abalo hipnótico. Trata-se de uma contração muscular involuntária na transição entre o estado acordado e o sono profundo. Fatores como estresse agudo, privação de descanso, cansaço acumulado e excesso de cafeína disparam esses espasmos com maior frequência, fazendo com que o cérebro crie instantaneamente a narrativa do tombo para justificar o movimento brusco do corpo.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

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