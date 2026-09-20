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Sonhar que está pelado no meio de todo mundo? Entenda o que o sonho está tentando te revelar

Este sonho (ou pesadelo) é um dos cenários mais clássicos de se sentir exposto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 02:02

Largados e Pelados
Largados e Pelados Crédito: Reprodução (Discovery/Band)

Chegar no trabalho, na aula ou numa festa sem um fio de roupa enquanto todo mundo te olha é o pesadelo que todo mundo tem uma vez na vida. Esse sonho vem daquela insegurança de achar que vai ser desmascarado. É a sensação chata de que as pessoas vão olhar para você e perceber que você está inventando moda, por mais que saiba o que faz.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
Sonhar com gato  por Lena Ti, Pexels
Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 17
Sonhar com cobra  por Shutterstock

Por outro lado, alguns psicólogos acham que ficar pelado no sonho mostra vontade de ser você mesmo. É tirar as máscaras e pose que a gente usa para viver em sociedade. 

Ao acordar, fique calmo. Ninguém liga tanto para os seus erros quanto você acha.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

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Tags:

Sonhos Dormir Sonho Sono

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