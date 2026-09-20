GUIA DOS SONHOS

Sonhar que está pelado no meio de todo mundo? Entenda o que o sonho está tentando te revelar

Este sonho (ou pesadelo) é um dos cenários mais clássicos de se sentir exposto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 02:02

Largados e Pelados Crédito: Reprodução (Discovery/Band)

Chegar no trabalho, na aula ou numa festa sem um fio de roupa enquanto todo mundo te olha é o pesadelo que todo mundo tem uma vez na vida. Esse sonho vem daquela insegurança de achar que vai ser desmascarado. É a sensação chata de que as pessoas vão olhar para você e perceber que você está inventando moda, por mais que saiba o que faz.



Sonhos mais comuns 1 de 17

Por outro lado, alguns psicólogos acham que ficar pelado no sonho mostra vontade de ser você mesmo. É tirar as máscaras e pose que a gente usa para viver em sociedade.

Ao acordar, fique calmo. Ninguém liga tanto para os seus erros quanto você acha.