GUIA DOS SONHOS

Sonhar que está voando significa que você quer paz ou está fugindo de problema? Saiba o que o sonho revela

Voar costuma ser o espaço que a mente busca quando a rotina aperta demais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 02:02

Sonhar que estou voando Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Abrir os braços e começar a voar nos sonhos dá uma sensação gostosa, às vezes. Isso costuma acontecer quando você quer muito mandar na sua própria vida, resolveu um problema ou tirou um peso das costas.



Se o voo é calmo e você controla a direção, é sinal de que você está bem resolvido. Você sabe para onde está indo e aguenta as cobranças do dia a dia sem pirar.

Sonhos mais comuns 1 de 17

Mas se você voa assustado, sem rumo ou com medo de cair. Isso pode significar que o sonho virou uma fuga da sua mente: você quer escapar de um problema real que está morrendo de medo de encarar acordado.