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Sonhar que está voando significa que você quer paz ou está fugindo de problema? Saiba o que o sonho revela

Voar costuma ser o espaço que a mente busca quando a rotina aperta demais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 02:02

Sonhar que estou voando
Sonhar que estou voando Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Abrir os braços e começar a voar nos sonhos dá uma sensação gostosa, às vezes. Isso costuma acontecer quando você quer muito mandar na sua própria vida, resolveu um problema ou tirou um peso das costas.

Se o voo é calmo e você controla a direção, é sinal de que você está bem resolvido. Você sabe para onde está indo e aguenta as cobranças do dia a dia sem pirar.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
Sonhar com gato  por Lena Ti, Pexels
Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 17
Sonhar com cobra  por Shutterstock

Mas se você voa assustado, sem rumo ou com medo de cair. Isso pode significar que o sonho virou uma fuga da sua mente: você quer escapar de um problema real que está morrendo de medo de encarar acordado.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

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Tags:

Sonhos Dormir Sonho Sono

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