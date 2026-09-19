Sonhar que está voando significa que você quer paz ou está fugindo de problema? Saiba o que o sonho revela

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 02:02
Abrir os braços e começar a voar nos sonhos dá uma sensação gostosa, às vezes. Isso costuma acontecer quando você quer muito mandar na sua própria vida, resolveu um problema ou tirou um peso das costas.
Se o voo é calmo e você controla a direção, é sinal de que você está bem resolvido. Você sabe para onde está indo e aguenta as cobranças do dia a dia sem pirar.
Sonhos mais comuns
Mas se você voa assustado, sem rumo ou com medo de cair. Isso pode significar que o sonho virou uma fuga da sua mente: você quer escapar de um problema real que está morrendo de medo de encarar acordado.
Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.