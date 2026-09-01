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Sonhou com fezes? Descubra o que o inconsciente quer revelar sobre suas emoções

O ato de evacuar nos sonhos funciona como uma metáfora para o descarte emocional e a aceitação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 03:03

Pessoa sonhando com fezes/cocô
Pessoa sonhando com fezes Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Embora seja encarado com nojo ou rejeição pela cultura popular, sonhar com fezes carrega um simbolismo profundo ligado à necessidade de eliminar o que não serve mais e purificar a vida emocional. Na perspectiva do inconsciente, o ato de evacuar ou a presença de dejetos funciona como uma metáfora para situações, sentimentos ou aspectos da própria personalidade que tentamos evitar ou rejeitar.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
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Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
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Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
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Sonhar com cobra  por Shutterstock

O significado exato da experiência muda conforme o contexto da cena. Encontrar dejetos espalhados pelo chão aponta para problemas desagradáveis que estamos tentando ignorar no cotidiano. Já sonhar que toca nas fezes indica que o indivíduo possui abertura interna para encarar o próprio lado sombrio e reconhecer falhas do ego, enquanto o ato de evacuar no sonho sinaliza a busca por maior espontaneidade.

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Cenas que mostram fezes dentro do vaso sanitário simbolizam um processo de purificação e a urgência de deixar ir o que bloqueia o crescimento emocional. Em contrapartida, deparar-se com uma quantidade excessiva de dejetos traduz sobrecarga psicológica, revelando um acúmulo de sentimentos não resolvidos que exige uma limpeza imediata.

Reconhecer esses sinais ajuda a identificar o que drena a energia psíquica no dia a dia, como estresse, timidez ou hábitos nocivos. Dessa forma, o sonho deixa de ser um incômodo e se transforma em uma ferramenta de autoconhecimento para promover mudanças conscientes.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

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