GUIA DOS SONHOS

Sonhou com roubo ou invasão? Entenda os alertas e significados do sonho

Sonho costuma simbolizar a perda de energia vital, talentos sufocados e hábitos autodestrutivos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 03:03

Ladrão Crédito: Reprodução/Shutterstock

Acordar sobressaltado após sonhar com uma invasão ou roubo costuma gerar pânico, mas a psicanálise aponta que a figura do ladrão raramente está relacionada a ocorrências criminais na vida desperta. Na linguagem onírica, o invasor funciona como uma representação simbólica de aspectos internos que estão drenando a energia, a criatividade ou o bem-estar do indivíduo.



Sonhos mais comuns 1 de 17

A interpretação exata depende diretamente de como a cena se desenrola. Ver um ladrão levar dinheiro ou objetos preciosos reflete barreiras que impedem a livre expressão pessoal. Por outro lado, quando o criminoso apenas ronda a residência sem conseguir entrar, o cenário indica que, apesar das tensões psicológicas, a pessoa consegue se proteger e ajustar suas atitudes de forma eficiente.



O comportamento do sonhador na cena também revela muito sobre o momento atual. Presenciar a prisão do invasor sinaliza sucesso no controle de impulsos ou posturas destrutivas. Contudo, se o furto acontece enquanto o indivíduo dorme sem perceber nada, o inconsciente alerta para a presença de um "ladrão psíquico" oculto, como estresse no trabalho, timidez excessiva, maus hábitos alimentares ou sentimentos negativos que sabotam a rotina de forma silenciosa.

