GUIA DOS SONHOS

Sonhou com sol? Entenda por que a estrela simboliza clareza mental, identidade e momentos de vulnerabilidade

A aparição do astro rei funciona como um reflexo do ego, da clareza mental e da individualidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 03:03

Previsão indica predominância de sol com algumas nuvens e a possibilidade de chuva passageira Crédito: Reprodução

Na psique humana, o sol transcende a sua função iluminar o planeta e passa a representar a própria essência da consciência e do ego. Quando essa estrela aparece em sonhos, o inconsciente costuma enviar mensagens ligadas à autenticidade, ao discernimento e à forma como o indivíduo lida com a sua própria singularidade no dia a dia.



Sonhos mais comuns 1 de 17

A interpretação depende diretamente de como o astro se manifesta durante o sono.

Tomar banho sob a luz solar, por exemplo, traduz o contentamento com a própria identidade e o desejo genuíno de autoconhecimento. Em contrapartida, céus com o sol encoberto ou eclipsado escancaram momentos de vulnerabilidade, cansaço físico ou a sensação de anulação pessoal perante as circunstâncias da vida.



Cenários mais intensos, nos quais os raios ofuscam ou queimam a pele, servem de alerta para o excesso de autoconfiança, traços de narcisismo ou uma hipervalorização prejudicial de si mesmo. Assim como na astrologia e nas mitologias ancestrais, onde o astro simboliza a força vital e a identidade, decifrar essas imagens exige analisar se você está brilhando por conta própria ou apagando o próprio brilho para caber nas expectativas dos outros.

