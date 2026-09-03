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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 03:03
Na psique humana, o sol transcende a sua função iluminar o planeta e passa a representar a própria essência da consciência e do ego. Quando essa estrela aparece em sonhos, o inconsciente costuma enviar mensagens ligadas à autenticidade, ao discernimento e à forma como o indivíduo lida com a sua própria singularidade no dia a dia.
Sonhos mais comuns
Tomar banho sob a luz solar, por exemplo, traduz o contentamento com a própria identidade e o desejo genuíno de autoconhecimento. Em contrapartida, céus com o sol encoberto ou eclipsado escancaram momentos de vulnerabilidade, cansaço físico ou a sensação de anulação pessoal perante as circunstâncias da vida.
Cenários mais intensos, nos quais os raios ofuscam ou queimam a pele, servem de alerta para o excesso de autoconfiança, traços de narcisismo ou uma hipervalorização prejudicial de si mesmo. Assim como na astrologia e nas mitologias ancestrais, onde o astro simboliza a força vital e a identidade, decifrar essas imagens exige analisar se você está brilhando por conta própria ou apagando o próprio brilho para caber nas expectativas dos outros.
Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.