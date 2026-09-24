MÚSICA

Sonora Bahia encerra edição de 10 anos nesta sexta (25) com show inédito de Manuela Rodrigues

Festival dedicado à autoria feminina chega ao fim em Salvador após passar pelo Vale do Capão e Ilhéus; Verona Reis e Aline Lobo também se apresentam

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:51

Sonora Bahia encerra 10 anos nesta sexta (25), em Salvador, com shows de compositoras e homenagem a Manuela Rodrigues Crédito: Divulgação

Depois de levar a música autoral feminina a diferentes regiões da Bahia, o Sonora Bahia encerra nesta sexta-feira (25), em Salvador, a edição que celebra seus 10 anos de atuação no estado. O último encontro do festival acontece a partir das 18h30, no Quadrilátero da Biblioteca Central dos Barris, com apresentações de Verona Reis, Aline Lobo e Manuela Rodrigues, homenageada desta edição. A entrada é gratuita.

O encerramento marca também um momento especial para Manuela, que prepara um show inédito construído a partir das músicas de seus cinco álbuns autorais. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, a artista definiu a homenagem como uma “honra imensa” e destacou o significado de ser reconhecida por outras compositoras.

“O Sonora Bahia é um movimento poderoso de mulheres compositoras e ter a minha trajetória homenageada por minhas colegas de trilha, de caminhada é de um valor imenso para mim”, afirmou.

A programação deste ano passou pelo Vale do Capão e por Ilhéus antes de chegar à capital. Ao todo, foram 15 apresentações autorais, reunindo compositoras de diferentes regiões e cerca de 32 musicistas.

Para Ive Farias, idealizadora e organizadora do Sonora Bahia, uma das principais transformações observadas ao longo da década foi o crescimento da presença feminina também nos bastidores da música. Segundo ela, hoje é possível encontrar mulheres em diferentes funções técnicas, da produção musical à realização de shows e eventos.

Ainda assim, a produtora aponta que permanecem desafios relacionados a estrutura, investimento e profissionalização das carreiras autorais. “Falta ainda estrutura e recurso para a estruturação de carreiras autorais, mas tem muita compositora criando e produzindo em todo o estado”, afirmou.

Dez anos de música autoral feminina

Desde 2017, o Sonora Bahia já levou mais de 300 compositoras aos palcos e apresentou mais de mil obras autorais. A rede também mapeou mais de 200 compositoras por meio de editais.

Além dos shows, o festival aposta em formação, profissionalização e criação de redes. Em 2026, a programação também contou com ações de educação ambiental, debates sobre gênero e atividades com comunidades tradicionais.

Para os próximos anos, Ive projeta ampliar a produção de conteúdo audiovisual dos shows, fortalecer atividades formativas e criar novas conexões entre compositoras, produtoras, universidades, instituições e profissionais do setor.

Manuela também vê um momento diferente daquele em que lançou o primeiro álbum. “Hoje somos muitas compositoras, com trabalhos diversos”, afirmou. Para as artistas mais jovens, ela deixa um conselho simples: “A importância de continuar fazendo, a importância de se manter produzindo mesmo com todos os desafios”.