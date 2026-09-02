Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sopa de feijão de Gisele Bündchen: veja como fazer receita prática com verduras

Receita da modelo combina feijão ou grão-de-bico, folhas verdes, alho e alecrim em um preparo simples e nutritivo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:00

Gisele Bündchen compartilhou a receita de uma sopa de feijão com verdura
Gisele Bündchen compartilhou a receita de uma sopa de feijão com verdura Crédito: Reprodução

Gisele Bündchen tem uma receita de sopa que combina ingredientes simples e um preparo sem muita complicação. A sopa de feijão com verduras pode ser feita com diferentes tipos de leguminosas e folhas, o que permite adaptar o prato ao que estiver disponível em casa.

A receita rende de quatro a seis porções e leva feijão branco, grão-de-bico ou feijão-marinho como base. Couve, espinafre ou outras verduras também podem entrar no preparo.

Ingredientes

3 colheres (sopa) de óleo de abacate ou ghee

2 chalotas grandes ou 1 cebola branca média picada

5 dentes de alho fatiados

4 xícaras de caldo de galinha ou caldo de legumes

7 pratos do livro ‘Nutrir’ para fazer em casa

O clássico brasileiro ganha uma versão bem diferente na cozinha de Gisele. A receita do livro Nutrir não leva farinha de trigo nem açúcar refinado: a massa combina farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco por Imagem ilustrativa gerada por IA
A famosa “sopa espanta-gripe” de Gisele leva cenoura, gengibre e cúrcuma. A receita do livro Nutrir rende quatro porções e ainda permite adaptações com abóbora, espinafre, frango ou ovo. O nome chama atenção, mas a sopa não deve ser tratada como tratamento para gripe por Imagem ilustrativa gerada por IA
Sim, Gisele tem uma “noite da pizza” no cardápio! A receita do livro Nutrir aposta em uma massa sem glúten e tem um truque para deixá-la mais crocante: a base vai primeiro ao forno sem cobertura e só depois recebe os ingredientes por Imagem ilustrativa gerada por IA
O segredo está na pele do peixe, que precisa ficar bem dourada e crocante. O salmão é servido com rúcula, cebola-roxa, ervas frescas e um molho de limão-siciliano. Uma receita simples, mas com cara de prato de restaurante por Imagem ilustrativa gerada por IA
O detalhe que muda essa salada está no preparo da beterraba. Em vez de ser simplesmente cozida, ela é assada em um papillote antes de encontrar a rúcula, o queijo de cabra e as amêndoas ou nozes tostadas. O molho de limão-siciliano dá o toque final por Imagem ilustrativa gerada por IA
Abacate na sobremesa? Gisele mostra que pode dar certo. A fruta vira a base de uma mousse cremosa com limão, castanha-de-caju, leite de coco, óleo de coco e maple syrup. E tem mais: a receita ainda pode ganhar uma versão com chocolate por Imagem ilustrativa gerada por IA
1 de 6
O clássico brasileiro ganha uma versão bem diferente na cozinha de Gisele. A receita do livro Nutrir não leva farinha de trigo nem açúcar refinado: a massa combina farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco por Imagem ilustrativa gerada por IA

3 xícaras de grão-de-bico cozido, feijão branco ou feijão-marinho

Cerca de 1 xícara do líquido do cozimento

2 colheres (chá) de folhas frescas de alecrim picadas

500 g de couve toscana, espinafre maduro ou uma mistura de verduras

Sal marinho a gosto

1 punhado grande de salsinha fresca picada

Azeite extravirgem

Leia mais

Gisele Bündchen ensina a fazer 'sorvete' com apenas 2 bananas

Pão de queijo de Gisele Bündchen tem um segredo na massa; veja a receita

Bolo de cenoura de Gisele Bündchen não leva farinha de trigo nem açúcar refinado

Mousse de abacate com limão: receita de Gisele Bündchen leva poucos ingredientes e fica pronta sem complicação

Gisele Bündchen aposta em salmão crocante com limão e ervas; veja como fazer

Como fazer a sopa de feijão de Gisele Bündchen

Aqueça uma panela de sopa ou de ferro em fogo médio. Quando estiver quente, coloque o óleo de abacate.

Acrescente as chalotas e o alho e refogue por cerca de cinco minutos, até ficarem macios e translúcidos.

Junte o caldo, o feijão ou grão-de-bico, o líquido do cozimento e o alecrim.

Quando começar a ferver, reduza o fogo, tampe parcialmente e cozinhe por 10 a 12 minutos.

Acrescente as verduras picadas e cozinhe por mais 12 a 15 minutos, até murcharem e ficarem macias.

Tempere com sal e finalize com a salsinha.

Sirva com um fio de azeite extravirgem.

Como deixar a sopa mais cremosa?

Quem prefere uma sopa mais encorpada pode retirar cerca de uma xícara do feijão com um pouco do caldo e bater no liquidificador até formar um creme. Depois, basta devolver a mistura à panela e mexer bem.

Dá para variar a receita?

Sim. A proposta de Gisele é justamente adaptar a sopa aos ingredientes disponíveis. O feijão branco pode ser substituído por grão-de-bico, enquanto a couve e o espinafre podem dar lugar a outras verduras de cozimento rápido.

Para deixar o prato mais completo, a receita também pode ganhar frango cozido e desfiado ou almôndegas de frango. Um pouco de pesto no final também é uma opção para mudar o sabor.

Se usar feijão ou grão-de-bico enlatado, a recomendação é escorrer e lavar antes do preparo. Nesse caso, o líquido do cozimento pode ser substituído por água filtrada ou caldo extra.

Mais recentes

Imagem - Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'

Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'
Imagem - Plutão retrógrado traz uma grande recompensa para 3 signos a partir de hoje (2 de setembro), e o trabalho duro finalmente dá resultado

Plutão retrógrado traz uma grande recompensa para 3 signos a partir de hoje (2 de setembro), e o trabalho duro finalmente dá resultado
Imagem - Dicas de etiqueta, gramática e polêmicas: quem é Cíntia Chagas, namorada de Rubens Barrichello

Dicas de etiqueta, gramática e polêmicas: quem é Cíntia Chagas, namorada de Rubens Barrichello