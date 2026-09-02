Sopa de feijão de Gisele Bündchen: veja como fazer receita prática com verduras

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Heider Sacramento
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:00
Gisele Bündchen tem uma receita de sopa que combina ingredientes simples e um preparo sem muita complicação. A sopa de feijão com verduras pode ser feita com diferentes tipos de leguminosas e folhas, o que permite adaptar o prato ao que estiver disponível em casa.
A receita rende de quatro a seis porções e leva feijão branco, grão-de-bico ou feijão-marinho como base. Couve, espinafre ou outras verduras também podem entrar no preparo.
Ingredientes
3 colheres (sopa) de óleo de abacate ou ghee
2 chalotas grandes ou 1 cebola branca média picada
5 dentes de alho fatiados
4 xícaras de caldo de galinha ou caldo de legumes
7 pratos do livro ‘Nutrir’ para fazer em casa
3 xícaras de grão-de-bico cozido, feijão branco ou feijão-marinho
Cerca de 1 xícara do líquido do cozimento
2 colheres (chá) de folhas frescas de alecrim picadas
500 g de couve toscana, espinafre maduro ou uma mistura de verduras
Sal marinho a gosto
1 punhado grande de salsinha fresca picada
Azeite extravirgem
Como fazer a sopa de feijão de Gisele Bündchen
Aqueça uma panela de sopa ou de ferro em fogo médio. Quando estiver quente, coloque o óleo de abacate.
Acrescente as chalotas e o alho e refogue por cerca de cinco minutos, até ficarem macios e translúcidos.
Junte o caldo, o feijão ou grão-de-bico, o líquido do cozimento e o alecrim.
Quando começar a ferver, reduza o fogo, tampe parcialmente e cozinhe por 10 a 12 minutos.
Acrescente as verduras picadas e cozinhe por mais 12 a 15 minutos, até murcharem e ficarem macias.
Tempere com sal e finalize com a salsinha.
Sirva com um fio de azeite extravirgem.
Como deixar a sopa mais cremosa?
Quem prefere uma sopa mais encorpada pode retirar cerca de uma xícara do feijão com um pouco do caldo e bater no liquidificador até formar um creme. Depois, basta devolver a mistura à panela e mexer bem.
Dá para variar a receita?
Sim. A proposta de Gisele é justamente adaptar a sopa aos ingredientes disponíveis. O feijão branco pode ser substituído por grão-de-bico, enquanto a couve e o espinafre podem dar lugar a outras verduras de cozimento rápido.
Para deixar o prato mais completo, a receita também pode ganhar frango cozido e desfiado ou almôndegas de frango. Um pouco de pesto no final também é uma opção para mudar o sabor.
Se usar feijão ou grão-de-bico enlatado, a recomendação é escorrer e lavar antes do preparo. Nesse caso, o líquido do cozimento pode ser substituído por água filtrada ou caldo extra.