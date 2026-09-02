CULINÁRIA

Sopa de feijão de Gisele Bündchen: veja como fazer receita prática com verduras

Receita da modelo combina feijão ou grão-de-bico, folhas verdes, alho e alecrim em um preparo simples e nutritivo

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:00

Gisele Bündchen compartilhou a receita de uma sopa de feijão com verdura Crédito: Reprodução

Gisele Bündchen tem uma receita de sopa que combina ingredientes simples e um preparo sem muita complicação. A sopa de feijão com verduras pode ser feita com diferentes tipos de leguminosas e folhas, o que permite adaptar o prato ao que estiver disponível em casa.

A receita rende de quatro a seis porções e leva feijão branco, grão-de-bico ou feijão-marinho como base. Couve, espinafre ou outras verduras também podem entrar no preparo.

Ingredientes

3 colheres (sopa) de óleo de abacate ou ghee

2 chalotas grandes ou 1 cebola branca média picada

5 dentes de alho fatiados

4 xícaras de caldo de galinha ou caldo de legumes

7 pratos do livro ‘Nutrir’ para fazer em casa 1 de 6

3 xícaras de grão-de-bico cozido, feijão branco ou feijão-marinho

Cerca de 1 xícara do líquido do cozimento

2 colheres (chá) de folhas frescas de alecrim picadas

500 g de couve toscana, espinafre maduro ou uma mistura de verduras

Sal marinho a gosto

1 punhado grande de salsinha fresca picada

Azeite extravirgem

Como fazer a sopa de feijão de Gisele Bündchen

Aqueça uma panela de sopa ou de ferro em fogo médio. Quando estiver quente, coloque o óleo de abacate.

Acrescente as chalotas e o alho e refogue por cerca de cinco minutos, até ficarem macios e translúcidos.

Junte o caldo, o feijão ou grão-de-bico, o líquido do cozimento e o alecrim.

Quando começar a ferver, reduza o fogo, tampe parcialmente e cozinhe por 10 a 12 minutos.

Acrescente as verduras picadas e cozinhe por mais 12 a 15 minutos, até murcharem e ficarem macias.

Tempere com sal e finalize com a salsinha.

Sirva com um fio de azeite extravirgem.

Como deixar a sopa mais cremosa?

Quem prefere uma sopa mais encorpada pode retirar cerca de uma xícara do feijão com um pouco do caldo e bater no liquidificador até formar um creme. Depois, basta devolver a mistura à panela e mexer bem.

Dá para variar a receita?

Sim. A proposta de Gisele é justamente adaptar a sopa aos ingredientes disponíveis. O feijão branco pode ser substituído por grão-de-bico, enquanto a couve e o espinafre podem dar lugar a outras verduras de cozimento rápido.

Para deixar o prato mais completo, a receita também pode ganhar frango cozido e desfiado ou almôndegas de frango. Um pouco de pesto no final também é uma opção para mudar o sabor.