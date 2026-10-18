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Sophia Abrahão se despede de Lua Blanco com homenagem emocionante: ‘Rebeldes para sempre’

Atrizes dividiram o protagonismo de Rebelde, na Record, e construíram uma amizade durante a novela; Lua morreu neste domingo (18), aos 39 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16:57

Sophia Abrahão homenageou Lua Blanco após a morte da atriz, aos 39 anos, em decorrência de um cânce
Sophia Abrahão homenageou Lua Blanco após a morte da atriz, aos 39 anos, em decorrência de um cânce Crédito: Reprodução/Instagram

Sophia Abrahão usou as redes sociais neste domingo (18) para se despedir de Lua Blanco, sua colega de elenco em Rebelde. Em uma homenagem emocionante, a atriz relembrou a trajetória que as duas compartilharam durante a novela e lamentou a morte da artista, aos 39 anos.

“Lua, nem sei muito bem o que dizer... a ficha ainda não caiu e acho que vai demorar pra cair”, escreveu Sophia no Instagram, acompanhando a mensagem com registros das duas juntas.

A atriz recordou os anos em que dividiram sonhos, desafios e momentos marcantes. “A gente era tão nova, tinha tantos sonhos e, de repente, estava vivendo algo que mudaria nossas vidas para sempre”, declarou.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

Sophia também destacou a importância da amizade construída naquele período e afirmou que as lembranças permanecerão guardadas em sua memória e em seu coração.

“Existem pessoas que ficam ligadas à nossa história de um jeito que o tempo nunca desfaz, e você sempre será uma dessas pessoas pra mim”, escreveu.

Ao encerrar a homenagem, a artista lamentou a despedida e reforçou o carinho pela amiga. “Queria que a vida fosse mais gentil com algumas despedidas. Descanse em paz, Lua. Te amo! Rebeldes para sempre”, publicou.

Lua Blanco morreu após enfrentar um câncer

A morte de Lua Blanco foi confirmada neste domingo (18) por familiares da atriz nas redes sociais. Segundo comunicado divulgado pelo irmão Daniel Blanco, a artista lutava contra um câncer nos últimos meses de vida e esteve cercada pelo carinho de familiares e amigos durante o período.

“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus”, informou a família, que também pediu respeito à privacidade durante o luto. A causa específica do câncer não foi divulgada no comunicado.

Lua ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012. Sophia Abrahão viveu Alice Albuquerque na mesma produção. Além da novela, as duas integraram o grupo musical Rebeldes, que conquistou uma legião de fãs em todo o país.

A morte da atriz mobilizou homenagens de admiradores e colegas de profissão, que recordam sua trajetória na televisão, no teatro e na música brasileira.

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