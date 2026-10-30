TAROT & SIGNOS

Sorte no amor e oportunidades no trabalho: 3 signos podem ter boas surpresas nesta sexta (30)

Câncer, Sagitário e Virgem aparecem em destaque nas cartas do dia. Confira as previsões do tarot para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (30) chega com uma leitura do tarot marcada por oportunidades, movimentações afetivas e decisões que podem influenciar os próximos dias. Câncer, Sagitário e Virgem aparecem em destaque, com cartas relacionadas a conexões emocionais, expansão de horizontes e reconhecimento pelo esforço. Para os demais signos, o conselho é observar os acontecimentos e evitar atitudes impulsivas.

Confira a previsão para cada signo.

Áries: Cavaleiro de Paus

O entusiasmo pode ajudar você a tirar planos do papel. A carta indica movimento, iniciativa e vontade de experimentar caminhos diferentes. Aproveite a disposição para começar algo novo, mas procure não assumir compromissos além do que consegue cumprir.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Touro: Quatro de Ouros

O momento pede atenção à segurança financeira e às escolhas materiais. Evite gastos motivados pela ansiedade e procure organizar melhor seus recursos. Preservar o que foi conquistado também pode ser uma forma de avançar.

Gêmeos: Pajem de Espadas

Conversas, notícias e descobertas movimentam o dia. Uma informação pode despertar sua curiosidade ou ajudar a enxergar determinada situação por outro ângulo. Antes de compartilhar opiniões, confirme os fatos.

Câncer: Dez de Copas

As relações afetivas ganham destaque. A carta simboliza harmonia, acolhimento e fortalecimento dos vínculos familiares e amorosos. Uma conversa sincera pode aproximar pessoas e trazer mais tranquilidade ao coração.

Leão: A Justiça

Decisões importantes podem exigir equilíbrio e responsabilidade. Avalie os dois lados de uma situação antes de tomar partido. No trabalho, a organização e a clareza nas negociações podem fazer diferença.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Virgem: Oito de Paus

A velocidade dos acontecimentos aumenta. Uma resposta aguardada, uma conversa ou uma oportunidade pode movimentar seus planos. Esteja preparado para agir, mas não deixe a pressa comprometer suas escolhas.

Libra: Rainha de Copas

A sensibilidade será uma aliada para compreender sentimentos e relações. A carta recomenda ouvir a intuição, sem deixar que emoções momentâneas determinem decisões importantes.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião: Três de Ouros

O trabalho em equipe aparece como caminho para alcançar resultados. Parcerias, projetos coletivos e troca de experiências podem render boas oportunidades. Reconheça também a contribuição de quem está ao seu lado.

Sagitário: O Sol

Uma das cartas mais positivas do tarot simboliza vitalidade, clareza e entusiasmo. O dia favorece a confiança nos próprios talentos e a valorização de conquistas. Uma situação que parecia confusa pode começar a ganhar uma direção mais clara.

Capricórnio: Cinco de Copas

Uma frustração pode exigir mudança de perspectiva. Em vez de concentrar toda a atenção no que não saiu como esperado, procure identificar as possibilidades que continuam disponíveis.

Aquário: O Louco

Novidades e experiências diferentes podem despertar seu interesse. A carta representa liberdade, espontaneidade e novos começos. Tenha abertura para experimentar, mas mantenha atenção às consequências das escolhas.

Peixes: Seis de Espadas

O momento favorece o afastamento de situações desgastantes. A carta simboliza transição e busca por tranquilidade. Respeitar seu próprio tempo pode ajudar a encontrar soluções mais equilibradas.