Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sorvete cremoso, saudável e sem açúcar leva apenas um ingrediente e fica uma delícia

Sobremesa pode ser preparada em poucos minutos e leva frutas como base; combinações com banana, morango e manga ajudam a garantir textura cremosa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:24

Frutas devem ser cortadas e levadas ao congelador antes do preparo do sorvete
Frutas devem ser cortadas e levadas ao congelador antes do preparo do sorvete Crédito: Reprodução

Nos dias mais quentes, o sorvete costuma aparecer entre as primeiras opções para refrescar, mas é possível preparar uma versão caseira usando frutas congeladas como base. Além de simples, a receita permite controlar os ingredientes e dispensar grandes quantidades de açúcar, creme de leite ou leite condensado.

O segredo para conseguir uma consistência parecida com a de um sorvete tradicional está justamente no congelamento das frutas. Depois de congeladas, elas são processadas até adquirirem uma textura uniforme e cremosa.

Dicas para fazer um sorvete saudável perfeito

Frutas devem ser cortadas e levadas ao congelador antes do preparo do sorvete por Reprodução
Mistura deve ser processada até ganhar consistência uniforme e cremosa por Reprodução
Morango pode ser combinado com banana e iogurte natural para preparar a sobremesa por Reprodução
Sorvete de frutas pode ser consumido logo após o preparo ou voltar ao congelador para ficar mais firme por Reprodução
Banana congelada ajuda a deixar o sorvete naturalmente doce e com textura mais cremosa por Reprodução
Sorvete caseiro feito com frutas congeladas é opção refrescante para os dias mais quentes por Reprodução
1 de 6
Frutas devem ser cortadas e levadas ao congelador antes do preparo do sorvete por Reprodução

A banana é uma das melhores opções para servir de base. Quando congelada e batida, a fruta ganha consistência espessa e ainda acrescenta doçura natural à receita. Manga, morango, frutas vermelhas e abacaxi também podem entrar nas combinações.

Sorvete cremoso de banana e morango

Ingredientes:

* 2 bananas maduras

* 1 xícara de morangos

* 2 a 4 colheres de sopa de iogurte natural

* Mel a gosto, se necessário

Leia mais

Imagem - Tapioca fica seca e dura? Aprenda de uma vez por todas a deixar a massa do seu beiju recheado macia e fofinha

Tapioca fica seca e dura? Aprenda de uma vez por todas a deixar a massa do seu beiju recheado macia e fofinha

Imagem - Não consegue fazer o cuscuz perfeito? Truques simples garantem que receita fique fofinha, úmida e deliciosa

Não consegue fazer o cuscuz perfeito? Truques simples garantem que receita fique fofinha, úmida e deliciosa

Imagem - Aprenda a receita do bolo de chocolate perfeito, com casquinha crocante por fora e massa úmida e muito fofinha por dentro

Aprenda a receita do bolo de chocolate perfeito, com casquinha crocante por fora e massa úmida e muito fofinha por dentro

Corte as bananas em rodelas e higienize e corte os morangos. Leve as frutas ao congelador por algumas horas, até que estejam completamente congeladas.

Coloque as frutas em um processador ou liquidificador potente e bata aos poucos. No início, a mistura pode parecer esfarelada, mas deve ficar progressivamente mais cremosa. Acrescente o iogurte gradualmente apenas até atingir a consistência desejada.

O sorvete pode ser consumido imediatamente, com textura semelhante à de um sorvete expresso, ou levado novamente ao congelador por cerca de uma a duas horas para ficar mais firme.

Outras combinações

A mesma técnica pode ser utilizada para variar os sabores. Banana congelada com cacau em pó cria uma versão de chocolate; manga com iogurte resulta em um sorvete mais tropical; e banana com frutas vermelhas proporciona sabor mais ácido.

Também é possível acrescentar coco ralado, canela, pasta de amendoim sem açúcar ou castanhas. O ideal é evitar colocar muito líquido de uma vez, já que isso pode deixar a preparação semelhante a uma vitamina em vez de sorvete.

Como deixar o sorvete de frutas mais cremoso

Usar frutas bem maduras é uma das principais dicas, especialmente no caso da banana e da manga. Além de serem naturalmente mais doces, elas ajudam na textura final.

Outro cuidado é congelar as frutas já cortadas e separadas. Na hora de bater, é melhor adicionar iogurte ou outro líquido aos poucos. Se o processador estiver com dificuldade, vale parar, mexer a mistura e voltar a bater antes de acrescentar mais líquido.

Como não leva os mesmos ingredientes e estabilizantes encontrados em muitos sorvetes industrializados, a versão de frutas pode endurecer bastante depois de várias horas no congelador. Nesse caso, basta retirá-la alguns minutos antes de servir para recuperar uma textura mais macia.

Mais recentes

Imagem - Tim Curry morreu de quê? Ator de Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror convivia com sequelas há anos

Tim Curry morreu de quê? Ator de Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror convivia com sequelas há anos
Imagem - Morre Tim Curry, ator que brilhou em Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror Picture Show

Morre Tim Curry, ator que brilhou em Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror Picture Show
Imagem - Uma ficha vai cair ainda hoje (26 de agosto) para estes 5 signos, que finalmente vão destravar uma situação que parecia sem saída

Uma ficha vai cair ainda hoje (26 de agosto) para estes 5 signos, que finalmente vão destravar uma situação que parecia sem saída