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Spotify anuncia show secreto e exclusivo de Jão para 'superfãs'; entenda

Evento intimista marca o início da era 'Memórias Póstumas'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:55

Jão lançou o álbum 'Memórias Póstumas' Crédito: Reprodução 

Para marcar o início de sua nova fase musical com o projeto 'Memórias Póstumas', o cantor Jão fechou uma parceria com o Spotify para a realização de um show fechado e exclusivo. Batizada de 'Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui', a apresentação será direcionada apenas aos maiores ouvintes do artista na plataforma de streaming.

Jão anuncia seu quinto álbum 'Memórias Póstumas'

Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Reprodução/Redes Sociais por Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais
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Jão anuncia 'Memórias Póstumas', seu primeiro álbum depois de hiato de um ano por Reprodução/Redes Sociais

O evento intimista acontecerá ainda no mês de agosto, mas a data exata e o local continuam em segredo. A seleção do público será feita de forma automática pelo próprio Spotify, contemplando exclusivamente assinantes do plano Premium que figuram no topo do ranking de reproduções das músicas do cantor (top listeners).

Além da performance ao vivo, a primeira da nova fase antes do show marcado para o dia 25 de setembro no Nubank Parque, o público selecionado terá acesso a dinâmicas interativas e ativações criadas para celebrar a conexão da comunidade de admiradores com a discografia do artista. 

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"É muito especial poder viver isso com eles. Já compartilhamos muita coisa juntos, muitos momentos que são únicos nas nossas vidas e que vou lembrar para sempre. Esse com certeza vai ser mais um deles", celebrou Jão.

Quem não conseguir uma vaga na plateia não ficará de fora por completo, a apresentação será gravada na íntegra e disponibilizada posteriormente em formato de vídeo na plataforma, acompanhada de materiais de bastidores e conteúdos extras.

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