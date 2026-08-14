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Stênio Garcia faz novas acusações contra as filhas com apoio de instituto de defesa da família: ‘Estou em plena sanidade mental’

Em vídeo publicado nas redes sociais, ator revelou que está tendo sua sanidade mental questionada pelas filhas

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 18:02

Stênio Garcia fez um desabafo nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Stênio Garcia, de 94 anos, voltou às redes sociais para fazer novas acusações sobre as filhas, após ter sido impedido de tomar posse de um apartamento em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, além de acusá-las de abandono material e afetivo e de questionarem sua sanidade mental na Justiça.

Em um vídeo publicado no perfil do Instagram do ator em conjunto com sua esposa, Mari Saade, de 58 anos, e do Instituto Nacional de Combate a Violência Familiar (INCVF), Stenio disse que está em plena atividade de suas faculdades mentais.

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“Venho aqui mostrar que estou bem, em plena atividade, acabei de fazer um filme e faço quantos vierem porque eu tenho disposição pra isso, estou com plena sanidade mental”, disse Stênio se referindo ao filme “O Acampamento do Senhor Alfredo” (2026).

Na legenda da publicação, o ator relembrou o que motivou o processo movido contra suas próprias filhas, Cássia Faro, de 53 anos, e Gaya Faro, de 52 anos.

“É terrível, vir aqui para dizer que meu apartamento foi alugado por 5 anos pelas minhas filhas e a mãe delas [Clarice Piovesan]. Porém, é mais terrível ainda, ter a minha sanidade mental questionada de maneira vil e cruel. A imobiliária já teve que admitir que o meu apartamento esteve cinco anos alugado. Enfim, esse dinheiro era meu e nunca vi um real. Por conta disso, estão dizendo que não tenho sanidade mental?”, questionou o ator.

Stenio fez questão de afirmar que está bem para realizar atividades do dia a dia. “Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei sendo protagonista em um filme. Não admito, ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas. Não façam doações em vida, não dêem patrimônio em vida. Hoje, vivo na casa da família da minha mulher. Tudo isso é muito, mas muito duro e já me levou três vezes ao hospital. Que Deus me dê forças para aguentar tanta crueldade. Quero ver a justiça se cumprir! ??”, finalizou.