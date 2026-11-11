MÚSICA

Stray Kids anuncia datas da turnê mundial para 2027; veja lista completa

Grupo sul-coreano divulgou agenda da 'Run it' sem o integrante Lee Know

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:55

Stray Kids Crédito: Divulgação

Os fãs brasileiros de k-pop receberam uma notícia ruim no início da semana. O grupo Stray Kids confirmou, na segunda-feira (9), as datas da turnê mundial 'Run it' marcadas para 2027. O anúncio oficial deixou o Brasil e os vizinhos da América Latina de fora, concentrando as apresentações apenas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa.

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A lista das cidades saiu nas páginas oficiais da JYP Entertainment, escritório que cuida do grupo na Coreia do Sul, e no perfil da Ticketmaster. Os shows começam no dia 16 de maio de 2027 em Seattle, nos Estados Unidos, e seguem até o dia 31 de julho, data da última apresentação agendada em Milão, na Itália.

Além da ausência do Brasil, o grupo vai viajar sem um integrante. O cantor Lee Know não vai participar dos shows porque precisa cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, lei do país que convoca homens aptos até os 30 anos. Ele é o primeiro do grupo a se apresentar às Forças Armadas. Com isso, os outros sete artistas sobem ao palco juntos.

A falta de datas para o público brasileiro gerou comentários nas redes sociais, principalmente pela passagem marcante dos rapazes pelo país em setembro de 2026. Na época, eles foram os artistas principais no Rock in Rio. No palco da Cidade do Rock, cantaram faixas conhecidas como 'Topline' e 'Maniac', puxaram o refrão de 'Ai Se Eu Te Pego' e até dançaram a coreografia do 'Passinho do Jamal'.

Na ocasião do festival, o líder da banda, Bang Chan, usou o Bubble, aplicativo de mensagens pagas onde os ídolos conversam direto com os fãs, para contar como estava se sentindo antes de pisar no palco. "Estou ansioso", escreveu ele aos seguidores, pedindo ainda para a chuva dar uma trégua antes do show começar.

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Cidades confirmadas na turnê 'Run it'

Maio de 2027

16 de maio: Seattle (EUA) - Lumen Field

19 de maio: Vancouver (Canadá) - BC Place

22 de maio: Santa Clara (EUA) - Levi’s Stadium

25 de maio: San Diego (EUA) - PETCO Park

29 de maio: Los Angeles (EUA) - SoFi Stadium

Junho de 2027

3 de junho: Arlington (EUA) - AT&T Stadium

5 de junho: Houston (EUA) - Reliant Stadium

8 de junho: Atlanta (EUA) - Mercedes-Benz Stadium

11 de junho: Miami (EUA) - Hard Rock Stadium

14 de junho: Orlando (EUA) - Camping World Stadium

18 de junho: Chicago (EUA) - Soldier Field

22 de junho: Baltimore (EUA) - M&T Bank Stadium

25 de junho: Toronto (Canadá) - Rogers Stadium

29 de junho: East Rutherford (EUA) - MetLife Stadium

Julho de 2027

9 de julho: Paris (França) - Plenitude Arena

13 de julho: Londres (Reino Unido) - Tottenham Hotspur Stadium

17 de julho: Munique (Alemanha) - Allianz Arena

21 de julho: Viena (Áustria) - Ernst-Happel-Stadion

24 de julho: Barcelona (Espanha) - Estadi Olímpic Lluís Companys

27 de julho: Arnhem (Países Baixos) - GelreDome