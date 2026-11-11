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Stray Kids anuncia datas da turnê mundial para 2027; veja lista completa

Grupo sul-coreano divulgou agenda da 'Run it' sem o integrante Lee Know

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:55

Stray Kids
Stray Kids Crédito: Divulgação

Os fãs brasileiros de k-pop receberam uma notícia ruim no início da semana. O grupo Stray Kids confirmou, na segunda-feira (9), as datas da turnê mundial 'Run it' marcadas para 2027. O anúncio oficial deixou o Brasil e os vizinhos da América Latina de fora, concentrando as apresentações apenas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa.

Stray Kids

Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
Stray Kids por Reprodução
stray kids por Arquivo pessoal
stray kids por Arquivo pessoal
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Stray Kids por Reprodução

A lista das cidades saiu nas páginas oficiais da JYP Entertainment, escritório que cuida do grupo na Coreia do Sul, e no perfil da Ticketmaster. Os shows começam no dia 16 de maio de 2027 em Seattle, nos Estados Unidos, e seguem até o dia 31 de julho, data da última apresentação agendada em Milão, na Itália.

Além da ausência do Brasil, o grupo vai viajar sem um integrante. O cantor Lee Know não vai participar dos shows porque precisa cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, lei do país que convoca homens aptos até os 30 anos. Ele é o primeiro do grupo a se apresentar às Forças Armadas. Com isso, os outros sete artistas sobem ao palco juntos.

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A falta de datas para o público brasileiro gerou comentários nas redes sociais, principalmente pela passagem marcante dos rapazes pelo país em setembro de 2026. Na época, eles foram os artistas principais no Rock in Rio. No palco da Cidade do Rock, cantaram faixas conhecidas como 'Topline' e 'Maniac', puxaram o refrão de 'Ai Se Eu Te Pego' e até dançaram a coreografia do 'Passinho do Jamal'.

Na ocasião do festival, o líder da banda, Bang Chan, usou o Bubble, aplicativo de mensagens pagas onde os ídolos conversam direto com os fãs, para contar como estava se sentindo antes de pisar no palco. "Estou ansioso", escreveu ele aos seguidores, pedindo ainda para a chuva dar uma trégua antes do show começar.

Stray Kids envia coroa de flores e mensagem de pesar para família de Delfina Plata

Stray Kids envia coroa de flores e carta assinada à mão para funeral de fã por Reprodução/Instagram
Assinatura dos membros do Stray Kids em homenagem para fã que faleceu antes do show por Reprodução/Instagram
Mensagem do Stray Kids em solidariedade e pesar à família de Delfina por Reprodução/Instagram
Publicação da mãe de Delfina. Tradução: “Olha, meu amor, você não conseguiu vê-los porque seu coraçãozinho não aguentou tanta felicidade (...) Mas eles souberam de você e lhe enviaram esta linda coroa de flores”. por Reprodução/Instagram
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Stray Kids envia coroa de flores e carta assinada à mão para funeral de fã por Reprodução/Instagram

Cidades confirmadas na turnê 'Run it'

  • Maio de 2027

16 de maio: Seattle (EUA) - Lumen Field

19 de maio: Vancouver (Canadá) - BC Place

22 de maio: Santa Clara (EUA) - Levi’s Stadium

25 de maio: San Diego (EUA) - PETCO Park

29 de maio: Los Angeles (EUA) - SoFi Stadium

  • Junho de 2027

3 de junho: Arlington (EUA) - AT&T Stadium

5 de junho: Houston (EUA) - Reliant Stadium

8 de junho: Atlanta (EUA) - Mercedes-Benz Stadium

11 de junho: Miami (EUA) - Hard Rock Stadium

14 de junho: Orlando (EUA) - Camping World Stadium

18 de junho: Chicago (EUA) - Soldier Field

22 de junho: Baltimore (EUA) - M&T Bank Stadium

25 de junho: Toronto (Canadá) - Rogers Stadium

29 de junho: East Rutherford (EUA) - MetLife Stadium

  • Julho de 2027

9 de julho: Paris (França) - Plenitude Arena

13 de julho: Londres (Reino Unido) - Tottenham Hotspur Stadium

17 de julho: Munique (Alemanha) - Allianz Arena

21 de julho: Viena (Áustria) - Ernst-Happel-Stadion

24 de julho: Barcelona (Espanha) - Estadi Olímpic Lluís Companys

27 de julho: Arnhem (Países Baixos) - GelreDome

31 de julho: Milão (Itália) - San Siro Stadium

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Música Show Turnê Kpop Stray Kids

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