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Stray Kids terá primeiro membro no serviço militar a partir de 2027; entenda

Anúncio foi feito pela JYP Entertainment nesta quinta-feira (5)

Kamila Macedo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:22

Lee Know é o segundo membro mais velho do Stray Kids, atrás apenas de Bang Chan Crédito: Reprodução/Instagram

Lee Know será o primeiro membro do Stray Kids a se ausentar das atividades do grupo de k-pop para cumprir o alistamento militar obrigatório para homens sul-coreanos. O anúncio foi divulgado pela empresa responsável pelo grupo, a JYP Entertainment, nesta quinta-feira (5).

A previsão, de acordo com a nota divulgada no X (antigo Twitter), é que Lee Know seja afastado no primeiro trimestre de 2027, enquanto os demais integrantes continuam promovendo o trabalho do grupo. Atualmente, eles estão fazendo shows pelo mundo com a turnê “Run It”.

“Antes do alistamento, porém, ele vai continuar se conectando com os STAY [nome dado aos fãs do grupo] por meio de vários conteúdos e atividades individuais. Entendemos que essa notícia pode ser uma surpresa para muitos STAY e agradecemos a compreensão”, diz o comunicado. Mais detalhes, como a data oficial do alistamento, serão divulgados em breve.

Lee Know 1 de 6

O serviço militar é obrigatório para homens sul-coreanos entre 18 e 28 anos. Lee Know, que completou 28 anos em 25 de outubro deste ano, já está na idade limite para dar início às obrigações, que podem durar entre 18 e 21 meses, dependendo da função para a qual o recrutado é designado.

Há exceções. Pessoas podem ser dispensadas ou ter condições especiais para adiar o alistamento até os 30 anos, principalmente aqueles que causam impacto significativo na cultura ou no esporte do país. Todos os homens coreanos aptos passam por um exame físico obrigatório que determina sua aptidão para o serviço militar e são classificados em sete graus, podendo ser dispensados caso apresentem alguma doença grave ou deficiência.

Stray Kids 1 de 9

No entanto, nem todos os integrantes do Stray Kids serão afetados pelas leis de alistamento da Coreia do Sul. O líder Bang Chan nasceu em solo coreano, mas cresceu na Austrália e possui dupla cidadania, não tendo a obrigatoriedade de se alistar. Já Felix é australiano de nascença, vindo de Seven Hills, e se mudou para a Coreia do Sul para começar os treinamentos de idol.

Em setembro deste ano, o Stray Kids retornou ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio 2026. Com o show no Palco Mundo, eles fizeram história como o primeiro grupo de k-pop a ser headliner do festival. Essa foi a segunda passagem do grupo pelo país, após se apresentarem em abril de 2025 com a turnê mundial "DominATE".

Donos de hits como “God's Menu”, “Thunderous” e “VENOM”, o Stray Kids foi formado em 2017 pela JYP Entertainment. O grupo é composto por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.

Veja o comunicado completo:

"Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os STAY pelo amor e pelo apoio inabaláveis ao longo da trajetória do Stray Kids desde a estreia. Lee Know deve cumprir o serviço militar obrigatório no primeiro trimestre de 2027. Por isso, ele pode não conseguir participar de algumas das atividades programadas para esse período.

Antes do alistamento, porém, ele vai continuar se conectando com os STAY por meio de vários conteúdos e atividades individuais. Entendemos que essa notícia pode ser uma surpresa para muitos STAY e agradecemos a compreensão.

Mais detalhes que não podem ser divulgados agora serão anunciados separadamente quando estiverem disponíveis. Esperamos que vocês continuem mostrando seu amor e apoio inabaláveis a Lee Know e ao Stray Kids nas próximas atividades.”