Strogonoff de frango para preguiçosos em 15 minutos: o truque para o creme de leite não talhar na panela

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:00
Fazer strogonoff é rápido, mas ver o molho talhar e ficar aguado estraga qualquer almoço. Para isso, basta desligar o fogo antes de colocar o creme de leite e usar um toque de mostarda para encorpar o caldo.
Essa técnica simples garante aquele molho liso e aveludado de restaurante. E cortando o frango em cubos bem pequenos, a carne cozinha em minutos, absorvendo todo o tempero da panela sem ressecar.
Veja como fazer Strogonoff de frango em 15 minutos
500g de peito de frango em cubos pequenos
1 caixinha de creme de leite
3 colheres de sopa de ketchup e 1 de mostarda
1 cebola pequena picada
Azeite, sal, pimenta-do-reino e alho a gosto
Aqueça bem uma panela com azeite e doure a cebola e o alho. Junte os cubos de frango, tempere com sal e pimenta, e frite até dourar e secar a água.
Adicione o ketchup e a mostarda, misturando bem para criar uma base escura. Desligue o fogo imediatamente.
Despeje o creme de leite com a panela fora do calor e misture até formar um molho cremoso. Sirva com arroz e batata palha.