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Strogonoff de frango para preguiçosos em 15 minutos: o truque para o creme de leite não talhar na panela

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11:00

strogonoff de frango
strogonoff de frango Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer strogonoff é rápido, mas ver o molho talhar e ficar aguado estraga qualquer almoço. Para isso, basta desligar o fogo antes de colocar o creme de leite e usar um toque de mostarda para encorpar o caldo.

Essa técnica simples garante aquele molho liso e aveludado de restaurante. E cortando o frango em cubos bem pequenos, a carne cozinha em minutos, absorvendo todo o tempero da panela sem ressecar.

Veja como fazer Strogonoff de frango em 15 minutos

Fazer strogonoff é rápido, mas ver o molho talhar e ficar aguado estraga qualquer almoço. Para isso, basta desligar o fogo antes de colocar o creme de leite e usar um toque de mostarda para encorpar o caldo. por Reprodução/Youtube
Essa técnica simples garante aquele molho liso e aveludado de restaurante. E cortando o frango em cubos bem pequenos, a carne cozinha em minutos, absorvendo todo o tempero da panela sem ressecar. por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: 500g de peito de frango em cubos pequenos, 1 caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de ketchup e 1 de mostarda, 1 cebola pequena picada, Azeite, sal, pimenta-do-reino e alho a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Aqueça bem uma panela com azeite e doure a cebola e o alho. Junte os cubos de frango, tempere com sal e pimenta, e frite até dourar e secar a água. por Ilustração gerada por IA
Modo de preparo: Adicione o ketchup e a mostarda, misturando bem para criar uma base escura. Desligue o fogo imediatamente. por Reprodução/Youtube
Modo de preparo: Despeje o creme de leite com a panela fora do calor e misture até formar um molho cremoso. Sirva com arroz e batata palha. por Reprodução/Youtube
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Fazer strogonoff é rápido, mas ver o molho talhar e ficar aguado estraga qualquer almoço. Para isso, basta desligar o fogo antes de colocar o creme de leite e usar um toque de mostarda para encorpar o caldo. por Reprodução/Youtube

  • O que você vai precisar:

500g de peito de frango em cubos pequenos

1 caixinha de creme de leite

3 colheres de sopa de ketchup e 1 de mostarda

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1 cebola pequena picada

Azeite, sal, pimenta-do-reino e alho a gosto

  • Modo de preparo:

Aqueça bem uma panela com azeite e doure a cebola e o alho. Junte os cubos de frango, tempere com sal e pimenta, e frite até dourar e secar a água.

Adicione o ketchup e a mostarda, misturando bem para criar uma base escura. Desligue o fogo imediatamente.

Despeje o creme de leite com a panela fora do calor e misture até formar um molho cremoso. Sirva com arroz e batata palha.

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