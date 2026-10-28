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Stylist de Marília Mendonça lembra puxão de orelha da cantora: 'Achei que seria demitida'

Flavia Brunetti conta lição que aprendeu durante gravação com Maiara e Maraisa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:31

Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram

A stylist Flavia Brunetti, responsável por escolher e montar os figurinos de Marília Mendonça ao longo de sua carreira, revelou uma situação tensa que viveu com a cantora nos bastidores de um clipe. Em conversa com a CNN Brasil, a profissional explicou que o atrito aconteceu após ficar duas semanas sem receber nenhuma resposta da cantora.

Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça 1 de 11

Acostumada a conversar com a artista todos os dias, Flavia começou a temer o pior. Morando em São Paulo enquanto a artista ficava em Goiânia, a profissional chegou a pensar que seria demitida ou que a cantora estaria chateada por algum motivo.

A angústia aumentou quando Flavia abriu as redes sociais e viu fotos de Marília em uma gravação ao lado de Luísa Sonza. A cantora usava uma das produções deixadas prontas pela figurinista, mas a falta de retorno gerou desconforto.

O reencontro presencial aconteceu pouco depois, no set de gravação da faixa 'Esqueça-me Se For Capaz', trabalho do trio As Patroas, formado por Marília e as irmãs Maiara & Maraisa. Ainda irritada pela distância, a profissional reagiu mal a uma dúvida da cantora antes da reunião começar.

Ao ouvir a pergunta de Marília, Flavia rebateu dizendo que ela saberia a resposta caso tivesse respondido às mensagens. A artista, então, respondeu diante de toda a equipe: 'Se não te liguei e estou aqui hoje sem te perguntar, é porque eu confio em você. O que você decidiu, está decidido', deixando claro que a falta de contato era reflexo da confiança que tinha em Flávia.