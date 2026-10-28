Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Stylist de Marília Mendonça lembra puxão de orelha da cantora: 'Achei que seria demitida'

Flavia Brunetti conta lição que aprendeu durante gravação com Maiara e Maraisa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:31

Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram

A stylist Flavia Brunetti, responsável por escolher e montar os figurinos de Marília Mendonça ao longo de sua carreira, revelou uma situação tensa que viveu com a cantora nos bastidores de um clipe. Em conversa com a CNN Brasil, a profissional explicou que o atrito aconteceu após ficar duas semanas sem receber nenhuma resposta da cantora.

Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça

Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça falando sobre a cantora por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça falando sobre a cantora por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
Maquiador Eduardo Guimarães, Henrique Bahia, vítima do acidente de avião, Flávia Brunetti e Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram
1 de 11
Flavia Brunetti, stylist de Marília Mendonça por Reprodução/Instagram

Acostumada a conversar com a artista todos os dias, Flavia começou a temer o pior. Morando em São Paulo enquanto a artista ficava em Goiânia, a profissional chegou a pensar que seria demitida ou que a cantora estaria chateada por algum motivo.

A angústia aumentou quando Flavia abriu as redes sociais e viu fotos de Marília em uma gravação ao lado de Luísa Sonza. A cantora usava uma das produções deixadas prontas pela figurinista, mas a falta de retorno gerou desconforto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Série documental sobre Marília Mendonça com acervo exclusivo estreia no Prime Video

Cinebiografia sobre Marília Mendonça encerra gravações; confira os primeiras imagens

Klara Castanho mostra fotos caracterizada de Maiara para filme sobre Marília Mendonça

'Nunca fui fã e não sei cantar uma música toda': fãs resgatam fala polêmica de dona Ruth sobre Marília Mendonça

Filme de Marília Mendonça enfrenta tensão nos bastidores após exigências, diz colunista

O reencontro presencial aconteceu pouco depois, no set de gravação da faixa 'Esqueça-me Se For Capaz', trabalho do trio As Patroas, formado por Marília e as irmãs Maiara & Maraisa. Ainda irritada pela distância, a profissional reagiu mal a uma dúvida da cantora antes da reunião começar.

Ao ouvir a pergunta de Marília, Flavia rebateu dizendo que ela saberia a resposta caso tivesse respondido às mensagens. A artista, então, respondeu diante de toda a equipe: 'Se não te liguei e estou aqui hoje sem te perguntar, é porque eu confio em você. O que você decidiu, está decidido', deixando claro que a falta de contato era reflexo da confiança que tinha em Flávia. 

A reação pegou a figurinista de surpresa. Hoje, a profissional compartilha o episódio em palestras sobre carreira para falar sobre controle da ansiedade no ambiente profissional, citando a postura da cantora como seu maior aprendizado.

Leia mais

Imagem - Rico Melquiades é flagrado arrumando as malas após resultado das eleições: 'Promessa é dívida'

Rico Melquiades é flagrado arrumando as malas após resultado das eleições: 'Promessa é dívida'

Imagem - Apontada como affair de Tom Brady, Candice Swanepoel é colega de Gisele e tem filhos brasileiros

Apontada como affair de Tom Brady, Candice Swanepoel é colega de Gisele e tem filhos brasileiros

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas

Frase do dia do Estoicismo: 'Basta aprendermos a ser indiferentes ao que não faz diferença' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a não ligar para a opinião de quem não paga suas contas

Tags:

Marília Mendonça Flavia Brunetti

Mais recentes

Imagem - O amor começa por você: veja o que cada signo precisa entender sobre relacionamentos hoje (28 de outubro)

O amor começa por você: veja o que cada signo precisa entender sobre relacionamentos hoje (28 de outubro)
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Busque tudo, exceto amor e a morte. Eles vão te encontrar quando chegar a hora' - Apresentadora ensina a ter paciência e lidar com o destino

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Busque tudo, exceto amor e a morte. Eles vão te encontrar quando chegar a hora' - Apresentadora ensina a ter paciência e lidar com o destino
Imagem - 'Babaca': Lucas Guedez detona Vini Jr., expõe mágoa por namoro com Virginia e dispara: 'Vai se catar e virar macho'

'Babaca': Lucas Guedez detona Vini Jr., expõe mágoa por namoro com Virginia e dispara: 'Vai se catar e virar macho'