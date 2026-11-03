DICAS DE CASA

Sua casa preparada para o calor: 6 cuidados de limpeza que ajudam a evitar mofo e mau cheiro

Com as temperaturas em alta, mudanças simples na lavagem de roupas, na ventilação e na higiene dos ambientes ajudam a manter a casa mais fresca e agradável

Helena Merencio

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:32

A limpeza frequente de pias, bancadas e utensílios reduz o acúmulo de resíduos alimentares nas superfícies da cozinha Crédito: Divulgação/Brilux

A chegada dos dias mais quentes muda não apenas a temperatura dentro de casa, mas também a maneira como os ambientes precisam ser cuidados. Roupas de cama que acumulam suor, toalhas que demoram a secar e banheiros constantemente úmidos merecem atenção especial nessa época do ano.

Adaptar a rotina de limpeza pode ajudar a evitar odores desagradáveis, reduzir o risco de mofo e tornar os espaços mais confortáveis.

Adeus, pano de chão: faxina e limpeza da casa mais prática 1 de 16

Manter a residência preparada para o calor, no entanto, não exige necessariamente uma grande faxina a cada semana. O mais importante é identificar os locais que acumulam umidade, ajustar a frequência de lavagem dos tecidos e favorecer a circulação de ar, especialmente nos cômodos mais utilizados.

Entre as medidas recomendadas pela Brilux, marca do Grupo Raymundo da Fonte, estão a higienização regular de roupas de cama, os cuidados com superfícies da cozinha e do banheiro e a escolha de fragrâncias mais leves.

As orientações acompanham uma mudança de hábitos necessária em períodos de temperaturas elevadas, quando o suor e a umidade podem interferir na conservação dos tecidos e no conforto dos ambientes.

Roupas de cama merecem atenção

Lençóis, fronhas e travesseiros entram em contato direto com o corpo durante várias horas. Nas noites mais quentes, a transpiração aumenta a quantidade de umidade absorvida pelos tecidos, enquanto resíduos de oleosidade e células mortas continuam se acumulando com o uso.

Segundo o American Cleaning Institute, entidade especializada em produtos e práticas de limpeza, os lençóis devem ser lavados pelo menos a cada duas semanas.

Para quem transpira bastante durante a noite, compartilha a cama com animais ou apresenta necessidades específicas de higiene, pode ser conveniente reduzir esse intervalo.

O contato constante com o rosto e os cabelos também faz das fronhas peças que merecem atenção. Cobertores, mantas e protetores de colchão, por outro lado, podem seguir uma programação própria, considerando as características de cada material e as instruções dos fabricantes.

Tão importante quanto a lavagem é a secagem completa. Guardar peças ainda úmidas favorece odores desagradáveis e cria condições para o desenvolvimento de fungos.

Antes de dobrar os tecidos e colocá-los no armário, vale conferir principalmente as partes mais espessas, que costumam demorar mais para perder a umidade.

Toalhas precisam secar

Deixar toalhas molhadas amontoadas ou penduradas em locais pouco ventilados é um hábito que merece ser revisto. A umidade retida entre as fibras dificulta a secagem e, dependendo das condições do ambiente, pode favorecer a proliferação de microrganismos.

Uma referência para a frequência de lavagem vem do American Cleaning Institute, que recomenda higienizar toalhas de banho após três a cinco utilizações habituais, desde que sequem completamente entre os usos. Caso permaneçam úmidas por muito tempo ou apresentem mau cheiro, a troca deve acontecer antes.

A maneira de pendurar também influencia a conservação. Quando o tecido fica dobrado sobre si mesmo, a circulação de ar diminui e algumas partes podem continuar molhadas por mais tempo. Estender a toalha de forma aberta, em um local ventilado, facilita a secagem.

Umidade favorece o mofo

Manchas escuras nos cantos das paredes, cheiro persistente de ambiente fechado e condensação nas janelas podem indicar um problema que vai além da necessidade de limpeza. Esses sinais costumam estar associados à presença de umidade excessiva, que favorece o crescimento de fungos.

A umidade relativa do ar dentro de casa deve permanecer, preferencialmente, entre 30% e 50%. A recomendação é evitar níveis superiores a 60%, já que ambientes constantemente úmidos oferecem condições favoráveis ao aparecimento de mofo.

Abrir portas e janelas pode ajudar a renovar o ar quando as condições externas são favoráveis. Em regiões ou períodos de umidade elevada, entretanto, a ventilação natural nem sempre é suficiente. Desumidificadores e aparelhos de ar-condicionado com controle de umidade podem funcionar como alternativas.

Atrás de guarda-roupas, cabeceiras e outros móveis encostados nas paredes, a circulação de ar costuma ser menor. Por isso, esses locais merecem inspeções periódicas, principalmente quando existem sinais de infiltração ou cheiro de mofo.

Já nos banheiros, os principais pontos de atenção são rejuntes, cantos do box e superfícies que permanecem molhadas após o banho. Remover o excesso de água e manter a ventilação adequada ajuda a reduzir a umidade persistente.

Se as manchas reaparecem pouco tempo depois da higienização, apenas limpar a superfície não resolve a situação. Vazamentos, infiltrações e problemas estruturais precisam ser identificados e corrigidos para impedir que o mofo continue se desenvolvendo.

Cozinha exige cuidados extras

O preparo diário de alimentos torna a cozinha um dos ambientes que mais exigem atenção à higiene. Restos de comida, respingos de gordura e água acumulada podem permanecer em bancadas, pias e utensílios, criando condições para a multiplicação de microrganismos.

Panos utilizados na limpeza merecem cuidados particulares. Quando ficam molhados sobre a pia ou dobrados em locais fechados, demoram mais para secar e podem desenvolver odores desagradáveis. A higienização regular e a secagem adequada ajudam a evitar esse problema.