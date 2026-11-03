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Sua casa preparada para o calor: 6 cuidados de limpeza que ajudam a evitar mofo e mau cheiro

Com as temperaturas em alta, mudanças simples na lavagem de roupas, na ventilação e na higiene dos ambientes ajudam a manter a casa mais fresca e agradável

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio

  • Helena Merencio

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:32

A limpeza frequente de pias, bancadas e utensílios reduz o acúmulo de resíduos alimentares nas superfícies da cozinha
A limpeza frequente de pias, bancadas e utensílios reduz o acúmulo de resíduos alimentares nas superfícies da cozinha Crédito: Divulgação/Brilux

A chegada dos dias mais quentes muda não apenas a temperatura dentro de casa, mas também a maneira como os ambientes precisam ser cuidados. Roupas de cama que acumulam suor, toalhas que demoram a secar e banheiros constantemente úmidos merecem atenção especial nessa época do ano.

Adaptar a rotina de limpeza pode ajudar a evitar odores desagradáveis, reduzir o risco de mofo e tornar os espaços mais confortáveis.

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Além de praticidade, a ascensão de mops ergonômicos e robôs inteligentes foca na saúde lombar dos moradores, substituindo o esforço físico por automação e qualidade de vida por Reprodução IA

Manter a residência preparada para o calor, no entanto, não exige necessariamente uma grande faxina a cada semana. O mais importante é identificar os locais que acumulam umidade, ajustar a frequência de lavagem dos tecidos e favorecer a circulação de ar, especialmente nos cômodos mais utilizados.

Entre as medidas recomendadas pela Brilux, marca do Grupo Raymundo da Fonte, estão a higienização regular de roupas de cama, os cuidados com superfícies da cozinha e do banheiro e a escolha de fragrâncias mais leves.

As orientações acompanham uma mudança de hábitos necessária em períodos de temperaturas elevadas, quando o suor e a umidade podem interferir na conservação dos tecidos e no conforto dos ambientes.

Roupas de cama merecem atenção

Lençóis, fronhas e travesseiros entram em contato direto com o corpo durante várias horas. Nas noites mais quentes, a transpiração aumenta a quantidade de umidade absorvida pelos tecidos, enquanto resíduos de oleosidade e células mortas continuam se acumulando com o uso.

Segundo o American Cleaning Institute, entidade especializada em produtos e práticas de limpeza, os lençóis devem ser lavados pelo menos a cada duas semanas.

Para quem transpira bastante durante a noite, compartilha a cama com animais ou apresenta necessidades específicas de higiene, pode ser conveniente reduzir esse intervalo.

O contato constante com o rosto e os cabelos também faz das fronhas peças que merecem atenção. Cobertores, mantas e protetores de colchão, por outro lado, podem seguir uma programação própria, considerando as características de cada material e as instruções dos fabricantes.

Tão importante quanto a lavagem é a secagem completa. Guardar peças ainda úmidas favorece odores desagradáveis e cria condições para o desenvolvimento de fungos.

Antes de dobrar os tecidos e colocá-los no armário, vale conferir principalmente as partes mais espessas, que costumam demorar mais para perder a umidade.

Toalhas precisam secar

Deixar toalhas molhadas amontoadas ou penduradas em locais pouco ventilados é um hábito que merece ser revisto. A umidade retida entre as fibras dificulta a secagem e, dependendo das condições do ambiente, pode favorecer a proliferação de microrganismos.

Uma referência para a frequência de lavagem vem do American Cleaning Institute, que recomenda higienizar toalhas de banho após três a cinco utilizações habituais, desde que sequem completamente entre os usos. Caso permaneçam úmidas por muito tempo ou apresentem mau cheiro, a troca deve acontecer antes.

A maneira de pendurar também influencia a conservação. Quando o tecido fica dobrado sobre si mesmo, a circulação de ar diminui e algumas partes podem continuar molhadas por mais tempo. Estender a toalha de forma aberta, em um local ventilado, facilita a secagem.

Umidade favorece o mofo

Manchas escuras nos cantos das paredes, cheiro persistente de ambiente fechado e condensação nas janelas podem indicar um problema que vai além da necessidade de limpeza. Esses sinais costumam estar associados à presença de umidade excessiva, que favorece o crescimento de fungos.

A umidade relativa do ar dentro de casa deve permanecer, preferencialmente, entre 30% e 50%. A recomendação é evitar níveis superiores a 60%, já que ambientes constantemente úmidos oferecem condições favoráveis ao aparecimento de mofo.

Abrir portas e janelas pode ajudar a renovar o ar quando as condições externas são favoráveis. Em regiões ou períodos de umidade elevada, entretanto, a ventilação natural nem sempre é suficiente. Desumidificadores e aparelhos de ar-condicionado com controle de umidade podem funcionar como alternativas.

Atrás de guarda-roupas, cabeceiras e outros móveis encostados nas paredes, a circulação de ar costuma ser menor. Por isso, esses locais merecem inspeções periódicas, principalmente quando existem sinais de infiltração ou cheiro de mofo.

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Já nos banheiros, os principais pontos de atenção são rejuntes, cantos do box e superfícies que permanecem molhadas após o banho. Remover o excesso de água e manter a ventilação adequada ajuda a reduzir a umidade persistente.

Se as manchas reaparecem pouco tempo depois da higienização, apenas limpar a superfície não resolve a situação. Vazamentos, infiltrações e problemas estruturais precisam ser identificados e corrigidos para impedir que o mofo continue se desenvolvendo.

Cozinha exige cuidados extras

O preparo diário de alimentos torna a cozinha um dos ambientes que mais exigem atenção à higiene. Restos de comida, respingos de gordura e água acumulada podem permanecer em bancadas, pias e utensílios, criando condições para a multiplicação de microrganismos.

Panos utilizados na limpeza merecem cuidados particulares. Quando ficam molhados sobre a pia ou dobrados em locais fechados, demoram mais para secar e podem desenvolver odores desagradáveis. A higienização regular e a secagem adequada ajudam a evitar esse problema.

Outra medida importante é limpar as superfícies depois do preparo das refeições, especialmente quando houve contato com carnes cruas. Lixeiras, ralos e regiões próximas à pia também devem entrar na rotina, já que acumulam resíduos com facilidade.

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