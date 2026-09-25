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Sua favorita está na lista? The New York Times elege as 100 melhores séries do século XXI

Segundo o jornal, foram consideradas apenas produções lançadas a partir de 1º de janeiro de 2001

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:29

Breaking bad (2008) ficou em primeiro lugar na lista das melhores séries do século XXI
Breaking bad (2008) ficou em primeiro lugar na lista das melhores séries do século XXI Crédito: Divulgação/Sony Pictures Television

O jornal norte-americano The New York Times realizou uma votação com mais de 500 profissionais da indústria do entretenimento para selecionar as 100 melhores séries do século XXI. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (25).

Caso esteja sentindo falta de sua produção favorita entre os 100 títulos, confira se ela cumpre o requisito principal do ranking: todas as séries precisavam ter sido lançadas a partir de 1º de janeiro de 2001.

Essa regra fez com que obras populares como “Os Sopranos” (1999), “Friends” (1994), "Full House" (1987), "Jovens Bruxas" (1998) e “Seinfeld” (1989) não pudessem ser consideradas na votação.

10 séries curtas para maratonar no fim de semana

The End of the F*ing World (2017) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix
The White Lotus (2021) – Drama – 3 temporadas por Reprodução/HBO Max
Ginny & Georgia (2021) – Drama – 3 temporadas por Reprodução/Netflix
Loki (2021) – Ação – 2 temporadas por Reprodução/Disney+
Todas as Mulheres do Mundo (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Globoplay
O Gambito da Rainha (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Netflix
Fleabag (2016) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Prime Video
Daisy Jones & The Six (2023) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Prime Video
Russian Doll (2019) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix
Um Dia (2024) – Romance – 1 temporada por Reprodução/Netflix
I May Destroy You (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/HBO Max
1 de 11
The End of the F*ing World (2017) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix

O formato de escolha foi simples. De acordo com o jornal, foi solicitado aos votantes que escolhessem suas 10 séries preferidas lançadas no século XXI para compor a seleção. Entre os participantes estão atores como Elisabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo e Jason Bateman, além de criadores e produtores como Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe e Noah Hawley. A lista de jurados foi formada, sobretudo, por produtores, técnicos, executivos e outros nomes da televisão.

O primeiro lugar ficou com “Breaking Bad” (2008), seguido por “The Wire” (2002) e “Mad Men” (2007). Outros títulos populares também marcaram presença, como o fenômeno da HBO “Game of Thrones” (2011), a produção sul-coreana “Round 6” (2021) e o sucesso da Netflix “Stranger Things” (2016).

Confira a lista com as 100 melhores séries do século XXI: 

1 - Breaking bad (2008-2013)

2 - The wire (2002-2008)

3 - Mad Men (2007-2015)

4 - Succession (2019-2023)

5 - Fleabag (2016-2019)

6 - Game of Thrones (2011-2019)

7 - Veep (2012-2019)

8 - 30 Rock (2006-2013)

9 - Curb your enthusiasm (2000-2004)

10 - Atlanta (2016-2022)

11 - The Office - EUA (2005-2013)

12 - Arrested development (2003-2019)

13 - Girls (2012-2017)

14 - Friday night lights (2006-2011)

15 - A sete palmos (2001-2005)

16 - The Office - Reino Unido (2001-2003)

17 - The Americans (2013-2018)

18 - I may destroy you (2020)

19 - Chernobyl (2019)

20 - The Crown (2016-2023)

21 - The White Lotus (2021)

22 - Lost (2004-2010)

23 - The comeback: O Retorno (2005-2026)

24 - Deadwood (2004-2006)

25 - The leftovers (2014-2017)

26 - Black mirror (2011)

27 - Better call Saul (2015-2022)

28 - Band of brothers (2001)

29 - Key & Peele (2012)

30 - Ruptura (2022)

31 - Survivor (2000)

32 - Andor (2022-2025)

33 - Enlightened (2011-2013)

34 - Schitt’s Creek (2015-2020)

35 - True detective (2014)

36 - The Pitt (2025)

37 - Battlestar Galactica (2004-2009)

38 - Homeland: Segurança Nacional (2011-2020)

39 - Watchmen (2019)

40 - Adolescência (2025)

41 - Louie (2010-2015)

42 - Hacks (2021-2026)

43 - Peaky Blinders (2013-2022)

44 - BoJack Horseman (2014-2020)

45 - Happy Valley (2012-2023)

46 - Broad City: A Cidade das Minas (2014-2019)

47 - Twin Peaks: O retorno (2017)

48 - House of Cards (2013-2018)

49 - Pessoas normais (2020)

50 - Parks and Recreation (2009-2025)

51 - The Good Place (2016-2020)

52 - Downton Abbey (2010-2015)

53 - Stranger Things (2016-2025)

54 - The Bureau (2015-2020)

55 - Insecure (2016-2021)

56 - Nathan for you (2013-2017)

57 - I think you should leave (2019)

58 - Chappelle’s Show (2003-2006)

59 - PEN15 (2019-2021)

60 - Peep Show (2003-2015)

61 - RuPaul’s Drag Race (2009-)

62 - Slow horses (2022-)

63 - The thick of it (2005-2012)

64 - Anthony Bourdain: Parts unknown (2013-2018)

65 - Mare of Easttown (2021)

66 - The Rehearsal (2022-)

67 - O Conto da Aia (2017-2025)

68 - Ozark (2017-2022)

69 - Anthony Bourdain: No reservations (2005-2012)

70 - The Shield (2002-2008)

71 - Treta (2023)

72 - Round 6 (2021-2025)

73 - Barry (2018-2023)

74 - O Urso (2022-2026)

75 - Ted Lasso (2020-2026)

76 - Alguém em algum lugar (2022-2024)

77 - Modern Family (2009-2020)

78 - It’s always sunny in Philadelphia (2005-)

79 - The Good Wife (2009-2016)

80 - How to with John Wilson (2020-2023)

81 - O Gambito da Rainha (2020)

82 - Better things (2016-2022)

83 - Justified (2010-2015)

84 - Planeta Terra (2006)

85 - The Great British Baking Show (2010-2026)

86 - Xógum: A gloriosa saga do Japão (2024)

87 - Reservation Dogs (2021-2023)

88 - Dexter (2006-2013)

89 - Bebê Rena (2024)

90 - Eastbound & Down (2009-2013)

91 - Catastrophe (2015-2019)

92 - The Night Of (2016)

93 - Estação Onze (2021)

94 - A Diplomata (2023-2026)

95 - House (2004-2012)

96 - Halt and catch fire (2014-2017)

97 - Community (2009-2015)

98 - The OA (2016-2019)

99 - Gilmore Girls (2000-2007)

100 - Escândalos: Os bastidores do poder (2012-2018)

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