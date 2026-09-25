Sua favorita está na lista? The New York Times elege as 100 melhores séries do século XXI

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Kamila Macedo
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:29
O jornal norte-americano The New York Times realizou uma votação com mais de 500 profissionais da indústria do entretenimento para selecionar as 100 melhores séries do século XXI. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (25).
Caso esteja sentindo falta de sua produção favorita entre os 100 títulos, confira se ela cumpre o requisito principal do ranking: todas as séries precisavam ter sido lançadas a partir de 1º de janeiro de 2001.
Essa regra fez com que obras populares como “Os Sopranos” (1999), “Friends” (1994), "Full House" (1987), "Jovens Bruxas" (1998) e “Seinfeld” (1989) não pudessem ser consideradas na votação.
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O formato de escolha foi simples. De acordo com o jornal, foi solicitado aos votantes que escolhessem suas 10 séries preferidas lançadas no século XXI para compor a seleção. Entre os participantes estão atores como Elisabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo e Jason Bateman, além de criadores e produtores como Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe e Noah Hawley. A lista de jurados foi formada, sobretudo, por produtores, técnicos, executivos e outros nomes da televisão.
O primeiro lugar ficou com “Breaking Bad” (2008), seguido por “The Wire” (2002) e “Mad Men” (2007). Outros títulos populares também marcaram presença, como o fenômeno da HBO “Game of Thrones” (2011), a produção sul-coreana “Round 6” (2021) e o sucesso da Netflix “Stranger Things” (2016).
Confira a lista com as 100 melhores séries do século XXI:
1 - Breaking bad (2008-2013)
2 - The wire (2002-2008)
3 - Mad Men (2007-2015)
4 - Succession (2019-2023)
5 - Fleabag (2016-2019)
6 - Game of Thrones (2011-2019)
7 - Veep (2012-2019)
8 - 30 Rock (2006-2013)
9 - Curb your enthusiasm (2000-2004)
10 - Atlanta (2016-2022)
11 - The Office - EUA (2005-2013)
12 - Arrested development (2003-2019)
13 - Girls (2012-2017)
14 - Friday night lights (2006-2011)
15 - A sete palmos (2001-2005)
16 - The Office - Reino Unido (2001-2003)
17 - The Americans (2013-2018)
18 - I may destroy you (2020)
19 - Chernobyl (2019)
20 - The Crown (2016-2023)
21 - The White Lotus (2021)
22 - Lost (2004-2010)
23 - The comeback: O Retorno (2005-2026)
24 - Deadwood (2004-2006)
25 - The leftovers (2014-2017)
26 - Black mirror (2011)
27 - Better call Saul (2015-2022)
28 - Band of brothers (2001)
29 - Key & Peele (2012)
30 - Ruptura (2022)
31 - Survivor (2000)
32 - Andor (2022-2025)
33 - Enlightened (2011-2013)
34 - Schitt’s Creek (2015-2020)
35 - True detective (2014)
36 - The Pitt (2025)
37 - Battlestar Galactica (2004-2009)
38 - Homeland: Segurança Nacional (2011-2020)
39 - Watchmen (2019)
40 - Adolescência (2025)
41 - Louie (2010-2015)
42 - Hacks (2021-2026)
43 - Peaky Blinders (2013-2022)
44 - BoJack Horseman (2014-2020)
45 - Happy Valley (2012-2023)
46 - Broad City: A Cidade das Minas (2014-2019)
47 - Twin Peaks: O retorno (2017)
48 - House of Cards (2013-2018)
49 - Pessoas normais (2020)
50 - Parks and Recreation (2009-2025)
51 - The Good Place (2016-2020)
52 - Downton Abbey (2010-2015)
53 - Stranger Things (2016-2025)
54 - The Bureau (2015-2020)
55 - Insecure (2016-2021)
56 - Nathan for you (2013-2017)
57 - I think you should leave (2019)
58 - Chappelle’s Show (2003-2006)
59 - PEN15 (2019-2021)
60 - Peep Show (2003-2015)
61 - RuPaul’s Drag Race (2009-)
62 - Slow horses (2022-)
63 - The thick of it (2005-2012)
64 - Anthony Bourdain: Parts unknown (2013-2018)
65 - Mare of Easttown (2021)
66 - The Rehearsal (2022-)
67 - O Conto da Aia (2017-2025)
68 - Ozark (2017-2022)
69 - Anthony Bourdain: No reservations (2005-2012)
70 - The Shield (2002-2008)
71 - Treta (2023)
72 - Round 6 (2021-2025)
73 - Barry (2018-2023)
74 - O Urso (2022-2026)
75 - Ted Lasso (2020-2026)
76 - Alguém em algum lugar (2022-2024)
77 - Modern Family (2009-2020)
78 - It’s always sunny in Philadelphia (2005-)
79 - The Good Wife (2009-2016)
80 - How to with John Wilson (2020-2023)
81 - O Gambito da Rainha (2020)
82 - Better things (2016-2022)
83 - Justified (2010-2015)
84 - Planeta Terra (2006)
85 - The Great British Baking Show (2010-2026)
86 - Xógum: A gloriosa saga do Japão (2024)
87 - Reservation Dogs (2021-2023)
88 - Dexter (2006-2013)
89 - Bebê Rena (2024)
90 - Eastbound & Down (2009-2013)
91 - Catastrophe (2015-2019)
92 - The Night Of (2016)
93 - Estação Onze (2021)
94 - A Diplomata (2023-2026)
95 - House (2004-2012)
96 - Halt and catch fire (2014-2017)
97 - Community (2009-2015)
98 - The OA (2016-2019)
99 - Gilmore Girls (2000-2007)
100 - Escândalos: Os bastidores do poder (2012-2018)