ASTROLOGIA

Sua hora chegou? A vida começa a ficar mais fácil para 4 signos após dois anos de um completo caos emocional

Após uma longa fase de decepções, desgastes e reviravoltas, esses signos entram em um período de mais tranquilidade, reconhecimento e felicidade

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 18:00

Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Foram cerca de dois anos marcados por dificuldades emocionais, frustrações e situações que pareciam se repetir sem dar espaço para respirar. Para quatro signos, porém, esse cenário começa a mudar e uma fase muito mais leve pode estar se abrindo.

A astróloga Amy Demure afirma que esses signos finalmente serão recompensados justamente nas áreas da vida em que mais enfrentaram dificuldades nos últimos dois anos. Depois de tanta instabilidade, o momento agora é de colher aprendizados e perceber que algumas experiências difíceis também prepararam o terreno para uma nova etapa.

Gêmeos

Gêmeos pode finalmente deixar para trás uma fase especialmente dolorosa na vida amorosa. Nos últimos dois anos, decepções, términos e relações que não entregaram o que prometiam podem ter deixado marcas profundas.

Segundo Amy Demure, esse período difícil abre espaço para um novo ciclo de aproximadamente um ano na vida afetiva. A tendência é buscar relações mais maduras e saudáveis, sem repetir padrões que já provaram não funcionar. Para quem está solteiro, também pode surgir espaço para conhecer alguém disposto a oferecer reciprocidade de verdade.

Dica cósmica: não permita que as decepções do passado ditem o que você espera das próximas relações.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Virgem passou por um período de cobranças em diferentes áreas da vida. Amor, carreira, dinheiro e planos pessoais podem ter sido atravessados por atrasos e frustrações, criando a sensação de que nada acontecia na velocidade esperada.

Agora, porém, a percepção começa a mudar. Para Amy Demure, chegou a hora de Virgem ser recompensado justamente em uma área que antes parecia complicada. O momento favorece mais confiança e a possibilidade de transformar experiências difíceis em resultados concretos.

Dica cósmica: não diminua suas expectativas por causa do que deu errado antes. Use o que aprendeu para reconhecer oportunidades melhores.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário

Sagitário também deixa para trás uma fase pesada, principalmente quando o assunto é carreira. Muito esforço pode ter sido feito sem o retorno financeiro, o reconhecimento ou as oportunidades que você esperava.

Amy Demure aponta o início de um novo ciclo profissional de aproximadamente um ano, com potencial para trazer crescimento e mais visibilidade. Depois de tanto trabalhar nos bastidores, pode chegar a hora de ver seus resultados reconhecidos e encontrar caminhos mais promissores para ganhar dinheiro e avançar na carreira.

Dica cósmica: mostre o que você sabe fazer e não tenha medo de ocupar espaços que antes pareciam grandes demais.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes

Peixes atravessou dois anos de transformações profundas, com términos, decepções e situações que obrigaram você a rever quem realmente merece permanecer por perto. Apesar da dor, esse período também trouxe aprendizados importantes sobre limites e sobre aquilo que você não aceita mais em sua vida.

Agora, a área amorosa pode começar a responder de outra maneira. Segundo Amy Demure, Peixes está mais preparado para viver uma relação na qual exista tempo, cuidado, esforço e reciprocidade. O passado ensinou o que não serve mais, e essa clareza pode abrir espaço para uma conexão muito mais saudável.

Dica cósmica: mantenha o coração aberto, mas não abandone os limites que você aprendeu a construir.