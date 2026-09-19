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Sua hora chegou? A vida começa a ficar mais fácil para 4 signos após dois anos de um completo caos emocional

Após uma longa fase de decepções, desgastes e reviravoltas, esses signos entram em um período de mais tranquilidade, reconhecimento e felicidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 18:00

Vida leve para os signos
Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Foram cerca de dois anos marcados por dificuldades emocionais, frustrações e situações que pareciam se repetir sem dar espaço para respirar. Para quatro signos, porém, esse cenário começa a mudar e uma fase muito mais leve pode estar se abrindo.

A astróloga Amy Demure afirma que esses signos finalmente serão recompensados justamente nas áreas da vida em que mais enfrentaram dificuldades nos últimos dois anos. Depois de tanta instabilidade, o momento agora é de colher aprendizados e perceber que algumas experiências difíceis também prepararam o terreno para uma nova etapa.

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Gêmeos

Gêmeos pode finalmente deixar para trás uma fase especialmente dolorosa na vida amorosa. Nos últimos dois anos, decepções, términos e relações que não entregaram o que prometiam podem ter deixado marcas profundas.

Segundo Amy Demure, esse período difícil abre espaço para um novo ciclo de aproximadamente um ano na vida afetiva. A tendência é buscar relações mais maduras e saudáveis, sem repetir padrões que já provaram não funcionar. Para quem está solteiro, também pode surgir espaço para conhecer alguém disposto a oferecer reciprocidade de verdade.

Dica cósmica: não permita que as decepções do passado ditem o que você espera das próximas relações.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem passou por um período de cobranças em diferentes áreas da vida. Amor, carreira, dinheiro e planos pessoais podem ter sido atravessados por atrasos e frustrações, criando a sensação de que nada acontecia na velocidade esperada.

Agora, porém, a percepção começa a mudar. Para Amy Demure, chegou a hora de Virgem ser recompensado justamente em uma área que antes parecia complicada. O momento favorece mais confiança e a possibilidade de transformar experiências difíceis em resultados concretos.

Dica cósmica: não diminua suas expectativas por causa do que deu errado antes. Use o que aprendeu para reconhecer oportunidades melhores.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário também deixa para trás uma fase pesada, principalmente quando o assunto é carreira. Muito esforço pode ter sido feito sem o retorno financeiro, o reconhecimento ou as oportunidades que você esperava.

Amy Demure aponta o início de um novo ciclo profissional de aproximadamente um ano, com potencial para trazer crescimento e mais visibilidade. Depois de tanto trabalhar nos bastidores, pode chegar a hora de ver seus resultados reconhecidos e encontrar caminhos mais promissores para ganhar dinheiro e avançar na carreira.

Dica cósmica: mostre o que você sabe fazer e não tenha medo de ocupar espaços que antes pareciam grandes demais.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes atravessou dois anos de transformações profundas, com términos, decepções e situações que obrigaram você a rever quem realmente merece permanecer por perto. Apesar da dor, esse período também trouxe aprendizados importantes sobre limites e sobre aquilo que você não aceita mais em sua vida.

Agora, a área amorosa pode começar a responder de outra maneira. Segundo Amy Demure, Peixes está mais preparado para viver uma relação na qual exista tempo, cuidado, esforço e reciprocidade. O passado ensinou o que não serve mais, e essa clareza pode abrir espaço para uma conexão muito mais saudável.

Dica cósmica: mantenha o coração aberto, mas não abandone os limites que você aprendeu a construir.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

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