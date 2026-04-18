Sua hora chegou! Dinheiro e estabilidade financeira chegam para Leão, Capricórnio e Leão hoje (18 de abril)

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Felipe Sena
Publicado em 17 de abril de 2026 às 22:29
O mês de abril começou com uma energia positiva diferente no céu, com a promessa de abrir caminhos para quem estava aguardando uma virada. Após um período de instabilidade, a astrologia aponta uma reorganização das forças, criando um cenário favorável a partir deste sábado (18). O momento traz conquistas financeiras, decisões importantes e avanços profissionais.
Mesmo com influência da Lua Minguante, fase normalmente ligada a encerramentos, o momento surpreende ao trazer oportunidades inesperadas e soluções que destravam situações antes paradas. Esse contraste energético favorece atitudes estratégicas e pode marcar o início de uma fase próspera para alguns signos. Confira:
Os resultados de esforços recentes podem ser colhidos pelos leoninos. Um reconhecimento pode se transformar em benefício financeiro ou oportunidade de crescimento. A dica é valorizar o seu trabalho, além de estar aberto para novas propostas.
Veja as características dos signos
O que parecia parado pode finalmente avançar, trazendo ganhos ou soluções financeiras. Os escorpianos podem viver uma reviravolta positiva, então se prepare. A dica é não ter medo de agir, mesmo diante das incertezas.
Os capricornianos podem começar a ver resultados concretos de esforços passados. Projetos antigos podem gerar retorno ou novas oportunidades. A dica é revisar os planos antigos e identificar onde há potencial escondido neles.