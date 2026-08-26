Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:07
Patrimônio imaterial da culinária de Pernambuco, o tradicional bolo de rolo é conhecido pela textura delicada e pelas múltiplas camadas finas recheadas com goiabada derretida. No entanto, acertar o ponto da massa para enrolar sem quebrar e manter o padrão visual exige atenção a detalhes técnicos que costumam passar despercebidos na cozinha de casa.
Receita de Bolo de rolo
No reality Que Seja Doce, os confeiteiros e jurados Lucas Corazza e Tábata Romero revelaram os dois passos cruciais para fazer um doce perfeito:
Forno em temperatura alta: Segundo Lucas Corazza, o cozimento da massa precisa ser extremamente rápido para não ressecar. Se a massa assar por tempo demais em fogo alto, ela perde a elasticidade e racha na hora de ser enrolada.
Espessura: Tábata Romero destacou que a distribuição da massa na assadeira precisa ser milimetricamente nivelada. Camadas irregulares comprometem o desenho característico do doce em espiral e fazem com que partes da massa fiquem cruas ou duras.
Ao espalhar a massa sobre a forma com auxílio de uma espátula, mantenha a mesma altura em todas as extremidades. Após um rápido choque de calor no forno, o recheio de goiabada deve ser aplicado ainda com a massa morna, iniciando a primeira volta bem apertada para garantir o desenho clássico e bem alinhado das fatias.