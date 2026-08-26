DICAS DE GASTRONOMIA

Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

Temperatura e espessura são alguns dos segredos para acertar o clássico doce de Pernambuco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:07

Bolo de rolo Crédito: Imagem gerada por IA

Patrimônio imaterial da culinária de Pernambuco, o tradicional bolo de rolo é conhecido pela textura delicada e pelas múltiplas camadas finas recheadas com goiabada derretida. No entanto, acertar o ponto da massa para enrolar sem quebrar e manter o padrão visual exige atenção a detalhes técnicos que costumam passar despercebidos na cozinha de casa.

Receita de Bolo de rolo 1 de 6

No reality Que Seja Doce, os confeiteiros e jurados Lucas Corazza e Tábata Romero revelaram os dois passos cruciais para fazer um doce perfeito:

Confira o passo a passo da receita:

Forno em temperatura alta: Segundo Lucas Corazza, o cozimento da massa precisa ser extremamente rápido para não ressecar. Se a massa assar por tempo demais em fogo alto, ela perde a elasticidade e racha na hora de ser enrolada.

Espessura: Tábata Romero destacou que a distribuição da massa na assadeira precisa ser milimetricamente nivelada. Camadas irregulares comprometem o desenho característico do doce em espiral e fazem com que partes da massa fiquem cruas ou duras.