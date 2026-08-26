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Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

Temperatura e espessura são alguns dos segredos para acertar o clássico doce de Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:07

Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café
Bolo de rolo Crédito: Imagem gerada por IA

Patrimônio imaterial da culinária de Pernambuco, o tradicional bolo de rolo é conhecido pela textura delicada e pelas múltiplas camadas finas recheadas com goiabada derretida. No entanto, acertar o ponto da massa para enrolar sem quebrar e manter o padrão visual exige atenção a detalhes técnicos que costumam passar despercebidos na cozinha de casa.

Receita de Bolo de rolo

Patrimônio imaterial da culinária de Pernambuco, o tradicional bolo de rolo é conhecido pela textura delicada e pelas múltiplas camadas finas recheadas com goiabada derretida por Imagem gerada por IA
No entanto, acertar o ponto da massa para enrolar sem quebrar e manter o padrão visual exige atenção a detalhes técnicos que costumam passar despercebidos na cozinha de casa por Imagem: RoYam | Shutterstock
Forno em temperatura alta: Segundo Lucas Corazza, o cozimento da massa precisa ser extremamente rápido para não ressecar por
Se a massa assar por tempo demais em fogo brando, ela perde a elasticidade e racha na hora de ser enrolada por Reprodução/Canal Cozinha da Lulu
Espessura: Tábata Romero destacou que a distribuição da massa na assadeira precisa ser milimetricamente nivelada. Camadas irregulares comprometem o desenho característico do doce em espiral e fazem com que partes da massa fiquem cruas ou duras por Reprodução/@katiadangela_
Ao espalhar a massa sobre a forma com auxílio de uma espátula, mantenha a mesma altura em todas as extremidades. Após um rápido choque de calor no forno, o recheio de goiabada deve ser aplicado ainda com a massa morna, iniciando a primeira volta bem apertada para garantir o desenho clássico e bem alinhado das fatias por Reprodução/Ana Maria Braga
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Patrimônio imaterial da culinária de Pernambuco, o tradicional bolo de rolo é conhecido pela textura delicada e pelas múltiplas camadas finas recheadas com goiabada derretida por Imagem gerada por IA

No reality Que Seja Doce, os confeiteiros e jurados Lucas Corazza e Tábata Romero revelaram os dois passos cruciais para fazer um doce perfeito:

Confira o passo a passo da receita:

Forno em temperatura alta: Segundo Lucas Corazza, o cozimento da massa precisa ser extremamente rápido para não ressecar. Se a massa assar por tempo demais em fogo alto, ela perde a elasticidade e racha na hora de ser enrolada.

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Espessura: Tábata Romero destacou que a distribuição da massa na assadeira precisa ser milimetricamente nivelada. Camadas irregulares comprometem o desenho característico do doce em espiral e fazem com que partes da massa fiquem cruas ou duras.

Ao espalhar a massa sobre a forma com auxílio de uma espátula, mantenha a mesma altura em todas as extremidades. Após um rápido choque de calor no forno, o recheio de goiabada deve ser aplicado ainda com a massa morna, iniciando a primeira volta bem apertada para garantir o desenho clássico e bem alinhado das fatias.

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Receita Receitas Gastronomia Bolo de Rolo

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