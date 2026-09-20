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Sucesso em 'Por você': saiba qual é a marca e cor do batom usado pela vilã de Alinne Moraes

A maquiagem marcante da personagem da novela das sete conquistou os telespectadores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:30

Vanessa, a vilã interpretada por Alinne Moraes Crédito: Reprodução | TV Globo

Quem acompanha 'Por você', novela das sete da TV Globo, já reparou na marca registrada de Vanessa, a vilã interpretada por Alinne Moraes. Em quase todas as suas aparições, a personagem usa um batom vermelho intenso que rapidamente despertou a curiosidade do público nas redes sociais.

Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você' 1 de 11

O visual de roupas sóbrias, mas com um ponto de cor estratégico no rosto, foi pensado milimetricamente pela equipe da emissora. A caracterizadora Nubia Maisa explicou ao Extra que a ideia era fugir de uma maquiagem carregada. A escolha foi apostar no básico, deixando todo o protagonismo para os lábios, sempre acompanhados de um cabelo bem cuidado.

Para quem deseja copiar o visual da vilã em casa, a produção da novela revelou que usa uma combinação famosa da MAC Cosmetics. O contorno da boca é desenhado com o lápis Ruby Woo. Já o preenchimento fica por conta do batom líquido Ruby True 88.