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Sucesso em 'Por você': saiba qual é a marca e cor do batom usado pela vilã de Alinne Moraes

A maquiagem marcante da personagem da novela das sete conquistou os telespectadores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:30

Por Você
Vanessa, a vilã interpretada por Alinne Moraes Crédito: Reprodução | TV Globo

Quem acompanha 'Por você', novela das sete da TV Globo, já reparou na marca registrada de Vanessa, a vilã interpretada por Alinne Moraes. Em quase todas as suas aparições, a personagem usa um batom vermelho intenso que rapidamente despertou a curiosidade do público nas redes sociais.

Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você'

Alinne Moraes (Vanessa) em 'Por Você' por Reprodução | Globo
Lápis Ruby Woo usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Lápis Ruby Woo usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Vanessa (Alinne Moraes) e Bela (Sheron Menezzes) se confrontam em 'Por Você' por Reprodução | TV Globo
Batom líquido Ruby True 88 usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Batom líquido Ruby True 88 usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Vanessa (Alinne Moraes) e Bela (Sheron Menezzes) são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Batom líquido Ruby True 88 usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Alinne Moraes (Vanessa) em 'Por Você' por Reprodução | TV Globo
Alinne Moraes (Vanessa) em 'Por Você' por Reprodução | TV Globo
Batom líquido Ruby True 88 usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
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Alinne Moraes (Vanessa) em 'Por Você' por Reprodução | Globo

O visual de roupas sóbrias, mas com um ponto de cor estratégico no rosto, foi pensado milimetricamente pela equipe da emissora. A caracterizadora Nubia Maisa explicou ao Extra que a ideia era fugir de uma maquiagem carregada. A escolha foi apostar no básico, deixando todo o protagonismo para os lábios, sempre acompanhados de um cabelo bem cuidado.

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Para quem deseja copiar o visual da vilã em casa, a produção da novela revelou que usa uma combinação famosa da MAC Cosmetics. O contorno da boca é desenhado com o lápis Ruby Woo. Já o preenchimento fica por conta do batom líquido Ruby True 88.

Na trama, a elegância de Vanessa contrasta diretamente com sua personalidade difícil e arrogante. Herdeira do Hospital e Maternidade Luz e médica que não exerce a profissão, ela vive em guerra com a protagonista Bela, interpretada por Sheron Menezzes.

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Maquiagem Beleza Batom Alinne Moraes por Você

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