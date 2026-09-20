Sucesso em 'Por você': saiba qual é a marca e cor do batom usado pela vilã de Alinne Moraes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:30
Quem acompanha 'Por você', novela das sete da TV Globo, já reparou na marca registrada de Vanessa, a vilã interpretada por Alinne Moraes. Em quase todas as suas aparições, a personagem usa um batom vermelho intenso que rapidamente despertou a curiosidade do público nas redes sociais.
Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você'
O visual de roupas sóbrias, mas com um ponto de cor estratégico no rosto, foi pensado milimetricamente pela equipe da emissora. A caracterizadora Nubia Maisa explicou ao Extra que a ideia era fugir de uma maquiagem carregada. A escolha foi apostar no básico, deixando todo o protagonismo para os lábios, sempre acompanhados de um cabelo bem cuidado.
Para quem deseja copiar o visual da vilã em casa, a produção da novela revelou que usa uma combinação famosa da MAC Cosmetics. O contorno da boca é desenhado com o lápis Ruby Woo. Já o preenchimento fica por conta do batom líquido Ruby True 88.
Na trama, a elegância de Vanessa contrasta diretamente com sua personalidade difícil e arrogante. Herdeira do Hospital e Maternidade Luz e médica que não exerce a profissão, ela vive em guerra com a protagonista Bela, interpretada por Sheron Menezzes.