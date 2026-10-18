Sucesso nas redes, conheça o cantor gospel de 12 anos que emocionou Virginia Fonseca

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 09:47
Com apenas 12 anos, o sul-mato-grossense Rafael Mello ficou famoso na internet após bater a marca de 14 milhões de visualizações no YouTube. Tudo aconteceu por causa do cover do louvor 'Vou Curar Você', que dominou as redes sociais nos últimos meses. O vídeo rodou o Brasil e emocionou até famosos, como os influenciadores Virginia Fonseca e Lucas Guimarães, que compartilharam a música.
Virginia compartilhou a música do cantor gospel Rafael Mello em seus stories
A vontade de cantar vem de cedo. Morador do bairro Ramez Tebet, em Campo Grande, o menino acompanha a mãe, Jaqueline Mello, nos cultos desde os cinco anos. Inspirado por ela, começou a soltar a voz durante as lives de oração que a família fazia na internet. Foi assim que tudo começou.
Durante essas transmissões, a voz de Rafael chamou a atenção de pessoas de outros estados. Em uma vaquinha online, seguidoras juntaram dinheiro para pagar a viagem do menino até São Paulo, onde ele gravou sua primeira música em estúdio. Isso rendeu um contrato de três anos com uma gravadora e abriu as portas para o sucesso que ele faz hoje.
O barulho nas redes sociais levou o menino aos palcos. Recentemente, Rafael viajou até Brasília e venceu um concurso de talentos organizado pela Faculdade Evangélica de Valparaíso (Facev). O prêmio mostrou que ele é uma das grandes revelações da música gospel no país.