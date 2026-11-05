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Suco anti-cansaço de beterraba com laranja: o energético natural para espantar o sono

O suco da laranja corta o sabor forte da raiz e dá disposição para o resto do dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:00

Suco de beterraba com laranja e cenoura
Suco de beterraba com laranja e cenoura Crédito: Imagem gerada com inteligência artificial

Entre 14h30 e 15h30, o corpo parece que desliga: a pálpebra pesa, a cabeça fica lenta e a vontade de tirar um cochilo bate forte. Quem trabalha ou estuda sabe bem como é difícil manter o foco nessa hora. Em vez de apelar para os energéticos, dá para acordar o corpo com uma receita rápida e natural.

Veja como fazer suco de beterraba com laranja e cenoura

Entre 14h30 e 15h30, o corpo parece que desliga: a pálpebra pesa, a cabeça fica lenta e a vontade de tirar um cochilo bate forte. Quem trabalha ou estuda sabe bem como é difícil manter o foco nessa hora. Em vez de apelar para os energéticos, dá para acordar o corpo com uma receita rápida e natural. por Imagem gerada com inteligência artificial
A beterraba é excelente para a circulação do sangue e dá um pique imediato para o corpo continuar funcionando bem. Mas muita gente torce o nariz achando que tem gosto ou cheiro de terra. por Imagem gerada com inteligência artificial
A forma de resolver isso é muito fácil: misturar com suco de laranja natural. A acidez da laranja tira o gosto forte da beterraba crua, deixando o suco docinho e bem gostoso de beber. por Imagem gerada com inteligência artificial
A cenoura entra para deixar a mistura aveludada e dar mais cor. Corte tudo bem miudinho para ajudar o liquidificador, bata com água gelada e passe na peneira. Fica um suco vermelho, doce e perfeito para tomar geladinho. por Imagem gerada com inteligência artificial
1. Pique a beterraba e a cenoura em pedaços pequenos. por Imagem gerada com inteligência artificial
2. Coloque no liquidificador o suco das laranjas, a água gelada, os cubinhos de beterraba e a cenoura. por Imagem gerada com inteligência artificial
3. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até que tudo fique bem triturado e vermelhinho. por Imagem gerada com inteligência artificial
4. Passe o suco por uma peneira comum, apertando com uma colher para tirar todo o caldo. Coloque bastante gelo no copo e tome na hora. por Imagem gerada com inteligência artificial
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Entre 14h30 e 15h30, o corpo parece que desliga: a pálpebra pesa, a cabeça fica lenta e a vontade de tirar um cochilo bate forte. Quem trabalha ou estuda sabe bem como é difícil manter o foco nessa hora. Em vez de apelar para os energéticos, dá para acordar o corpo com uma receita rápida e natural. por Imagem gerada com inteligência artificial

A beterraba é excelente para a circulação do sangue e dá um pique imediato para o corpo continuar funcionando bem. Mas muita gente torce o nariz achando que tem gosto ou cheiro de terra.

A forma de resolver isso é muito fácil: misturar com suco de laranja natural. A acidez da laranja tira o gosto forte da beterraba crua, deixando o suco docinho e bem gostoso de beber.

A cenoura entra para deixar a mistura aveludada e dar mais cor. Corte tudo bem miudinho para ajudar o liquidificador, bata com água gelada e passe na peneira. Fica um suco vermelho, doce e perfeito para tomar geladinho.

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  • Ingredientes:

1 beterraba pequena crua, descascada e picada em cubinhos

1 cenoura média crua, raspada e cortada em rodelas

Suco de 3 laranjas espremidas na hora

Veja como fazer suco desincha de abacaxi com hortelã e gengibre

Sabe aquela sensação chata de barriga pesada que costuma bater no meio da tarde? A vontade de tomar um café cheio de açúcar ou beliscar um doce só piora a situação. Um suco geladinho e bem batido resolve o problema sem pesar e ajuda o corpo a desinchar na hora. por Imagem gerada com inteligência artificial
O segredo aqui é usar o abacaxi inteiro, inclusive aquele miolo mais durinho do meio que quase todo mundo joga fora. É justamente ali que fica a maior parte das fibras que fazem o intestino funcionar direito e ajudam a digerir o almoço. por Imagem gerada com inteligência artificial
Para dar um empurrão no corpo e espantar a moleza, entra uma lasquinha de gengibre com casca e umas folhinhas de hortelã. A hortelã traz aquele frescor gostoso na boca e o gengibre ajuda a queimar energia, sem deixar ardido. por Imagem gerada com inteligência artificial
Bata tudo com água bem gelada e bastante gelo por dois minutos seguidos. O liquidificador tritura tão bem que nem precisa passar na peneira: o suco fica cremoso, com uma espuma bonita por cima e docinho. por Imagem gerada com inteligência artificial
1. Descasque o abacaxi e corte as fatias em pedaços médios. por Imagem gerada com inteligência artificial
2. Coloque a água gelada, os pedaços de abacaxi, a lasca de gengibre, a hortelã e o gelo no liquidificador. por Imagem gerada com inteligência artificial
3. Bata na velocidade máxima por 2 minutos, até dissolver tudo e criar uma espuminha clara. por Imagem gerada com inteligência artificial
4. Despeje direto no copo sem coar e tome na mesma hora. por Imagem gerada com inteligência artificial
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Sabe aquela sensação chata de barriga pesada que costuma bater no meio da tarde? A vontade de tomar um café cheio de açúcar ou beliscar um doce só piora a situação. Um suco geladinho e bem batido resolve o problema sem pesar e ajuda o corpo a desinchar na hora. por Imagem gerada com inteligência artificial

Meio copo de água bem gelada

Pedras de gelo a gosto

  • Modo de fazer:

1. Pique a beterraba e a cenoura em pedaços pequenos.

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2. Coloque no liquidificador o suco das laranjas, a água gelada, os cubinhos de beterraba e a cenoura.

3. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até que tudo fique bem triturado e vermelhinho.

4. Passe o suco por uma peneira comum, apertando com uma colher para tirar todo o caldo.

5. Coloque bastante gelo no copo e tome na hora.

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