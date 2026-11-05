Suco anti-cansaço de beterraba com laranja: o energético natural para espantar o sono

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:00
Entre 14h30 e 15h30, o corpo parece que desliga: a pálpebra pesa, a cabeça fica lenta e a vontade de tirar um cochilo bate forte. Quem trabalha ou estuda sabe bem como é difícil manter o foco nessa hora. Em vez de apelar para os energéticos, dá para acordar o corpo com uma receita rápida e natural.
Veja como fazer suco de beterraba com laranja e cenoura
A beterraba é excelente para a circulação do sangue e dá um pique imediato para o corpo continuar funcionando bem. Mas muita gente torce o nariz achando que tem gosto ou cheiro de terra.
A forma de resolver isso é muito fácil: misturar com suco de laranja natural. A acidez da laranja tira o gosto forte da beterraba crua, deixando o suco docinho e bem gostoso de beber.
A cenoura entra para deixar a mistura aveludada e dar mais cor. Corte tudo bem miudinho para ajudar o liquidificador, bata com água gelada e passe na peneira. Fica um suco vermelho, doce e perfeito para tomar geladinho.
1 beterraba pequena crua, descascada e picada em cubinhos
1 cenoura média crua, raspada e cortada em rodelas
Suco de 3 laranjas espremidas na hora
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Meio copo de água bem gelada
Pedras de gelo a gosto
1. Pique a beterraba e a cenoura em pedaços pequenos.
2. Coloque no liquidificador o suco das laranjas, a água gelada, os cubinhos de beterraba e a cenoura.
3. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até que tudo fique bem triturado e vermelhinho.
4. Passe o suco por uma peneira comum, apertando com uma colher para tirar todo o caldo.
5. Coloque bastante gelo no copo e tome na hora.