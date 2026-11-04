Suco desincha de abacaxi com hortelã e gengibre: a combinação refrescante e gelada que não precisa coar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15:00
Sabe aquela sensação chata de barriga pesada que costuma bater no meio da tarde? A vontade de tomar um café cheio de açúcar ou beliscar um doce só piora a situação. Um suco geladinho e bem batido resolve o problema sem pesar e ajuda o corpo a desinchar na hora.
Veja como fazer suco desincha de abacaxi com hortelã e gengibre
O segredo aqui é usar o abacaxi inteiro, inclusive aquele miolo mais durinho do meio que quase todo mundo joga fora. É justamente ali que fica a maior parte das fibras que fazem o intestino funcionar direito e ajudam a digerir o almoço.
Para dar um empurrão no corpo e espantar a moleza, entra uma lasquinha de gengibre com casca e umas folhinhas de hortelã. A hortelã traz aquele frescor gostoso na boca e o gengibre ajuda a queimar energia, sem deixar ardido.
Bata tudo com água bem gelada e bastante gelo por dois minutos seguidos. O liquidificador tritura tão bem que nem precisa passar na peneira: o suco fica cremoso, com uma espuma bonita por cima e docinho.
2 fatias grossas de abacaxi (use o miolo também)
1 pedacinho pequeno de gengibre lavado (do tamanho da ponta do dedo)
8 folhas frescas de hortelã
1 copo grande de água bem gelada
4 pedras de gelo
1. Descasque o abacaxi e corte as fatias em pedaços médios.
2. Coloque a água gelada, os pedaços de abacaxi, a lasca de gengibre, a hortelã e o gelo no liquidificador.
3. Bata na velocidade máxima por 2 minutos, até dissolver tudo e criar uma espuminha clara.
4. Despeje direto no copo sem coar e tome na mesma hora.