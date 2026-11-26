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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:00
Trocar o refrigerante por uma bebida leve no almoço fica mais fácil com essa mistura de abacaxi, hortelã e água de coco. O preparo aproveita o doce natural da fruta e da água de coco para hidratar e refrescar sem precisar colocar açúcar.
Aprenda a fazer suco de abacaxi com hortelã e água de coco
3 fatias grossas de abacaxi-pérola maduro sem o miolo
400 ml de água de coco bem gelada
12 folhas de hortelã fresca lavadas
1 xícara (chá) de pedras de gelo
Corte o abacaxi em cubos menores para facilitar na hora de bater.
Coloque a água de coco gelada, o abacaxi picado e as folhas de hortelã no liquidificador.
Adicione o gelo e bata em potência alta por cerca de 40 segundos até triturar bem.
Sirva em seguida, sem coar para aproveitar as fibras, ou passe na peneira se preferir mais líquido.