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Suco verde docinho e refrescante: aprenda o jeito certo de bater para não precisar coar nem pôr açúcar

Bater primeiro a maçã com o limão garante um suco suave e lisinho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:00

Suco verde com couve, maçã e limão
Peixe frito sequinho e crocante Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se o seu suco verde sempre fica amargo, com gosto de mato e cheio de fiapos, o erro está na forma de preparo. O segredo para deixá-lo gostoso e fácil de tomar é simples: retire completamente o talo grosso da folha, que é o verdadeiro culpado pelo amargo, e use apenas a parte verde e macia da couve.

Para garantir uma bebida lisinha sem precisar coar nem adoçar, a ordem dos ingredientes faz toda a diferença. Bater a maçã primeiro com água gelada e limão equilibra o sabor, evita que o líquido esquente no liquidificador e deixa o suco no ponto exato para beber na hora. 

Veja como fazer um suco verde docinho e refrescante

Lave as folhas de couve, dobre ao meio e puxe o talo duro do meio para descartar.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Rasgue a parte verde em pedaços com as mãos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Pique a maçã em cubinhos descartando o miolo com sementes. por Imagem gerada por inteligência artificial
No liquidificador, coloque a água gelada, o suco de limão e a maçã picada. Bata até a maçã dissolver bem. por Imagem gerada por inteligência artificial
Jogue as folhas de couve rasgadas e o gelo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Bata por apenas 1 minuto na velocidade alta, até a folha sumir no líquido verde. por Imagem gerada por inteligência artificial
Despeje direto no copo e tome na hora, sem coar e sem açúcar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva como preferir. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Lave as folhas de couve, dobre ao meio e puxe o talo duro do meio para descartar.  por Imagem gerada por inteligência artificial

Veja abaixo a lista de ingredientes e o modo de preparo completo:

  • Ingredientes:

2 folhas de couve manteiga bem lavadas sem os talos grossos

1 maçã média picada com casca retire apenas as sementes

Suco de meio limão espremido na hora

Meio copo de água mineral ou água de coco bem gelada

3 pedras de gelo

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  • Modo de fazer:

Lave as folhas de couve, dobre ao meio e puxe o talo duro do meio para descartar. Rasgue a parte verde em pedaços com as mãos.

Pique a maçã em cubinhos descartando o miolo com sementes.

No liquidificador, coloque a água gelada, o suco de limão e a maçã picada. Bata até a maçã dissolver bem.

Jogue as folhas de couve rasgadas e o gelo.

Bata por apenas 1 minuto na velocidade alta, até a folha sumir no líquido verde.

Despeje direto no copo e tome na hora, sem coar e sem açúcar.

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