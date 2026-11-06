Suco verde docinho e refrescante: aprenda o jeito certo de bater para não precisar coar nem pôr açúcar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:00
Se o seu suco verde sempre fica amargo, com gosto de mato e cheio de fiapos, o erro está na forma de preparo. O segredo para deixá-lo gostoso e fácil de tomar é simples: retire completamente o talo grosso da folha, que é o verdadeiro culpado pelo amargo, e use apenas a parte verde e macia da couve.
Para garantir uma bebida lisinha sem precisar coar nem adoçar, a ordem dos ingredientes faz toda a diferença. Bater a maçã primeiro com água gelada e limão equilibra o sabor, evita que o líquido esquente no liquidificador e deixa o suco no ponto exato para beber na hora.
Veja como fazer um suco verde docinho e refrescante
2 folhas de couve manteiga bem lavadas sem os talos grossos
1 maçã média picada com casca retire apenas as sementes
Suco de meio limão espremido na hora
Meio copo de água mineral ou água de coco bem gelada
3 pedras de gelo
Lave as folhas de couve, dobre ao meio e puxe o talo duro do meio para descartar. Rasgue a parte verde em pedaços com as mãos.
Pique a maçã em cubinhos descartando o miolo com sementes.
No liquidificador, coloque a água gelada, o suco de limão e a maçã picada. Bata até a maçã dissolver bem.
Jogue as folhas de couve rasgadas e o gelo.
Bata por apenas 1 minuto na velocidade alta, até a folha sumir no líquido verde.
Despeje direto no copo e tome na hora, sem coar e sem açúcar.