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Suécia declarou oficialmente o sexo como esporte? Entenda a história que está criando polêmica nas redes sociais

Sexo esportivo teria sido proposto pelo empresário do setor de strip-tease Dragan Bratic por meio da sua Federação Sueca de Sexo



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 23 de maio de 2026 às 22:02

A suposta notícia continua circulando em sites e nas redes sociais, sempre com fotos de mulheres atraentes para atrair o clique Crédito: KoolShooters / Pexels

Recentemente, tem circulado nas redes sociais o boato de que a Suécia teria aprovado o sexo como um esporte oficial. Porém, a alegação que circula desde 2023 é falsa, embora tenha um pequeno fundo de verdade.

Em 2023, o empresário Dragan Bratic criou a chamada Swedish Sex Federation (Federação Sueca de Sexo) e tentou filiá-la à Confederação Sueca de Esportes, a Riksidrottsförbundet. O fundador chegou até mesmo a anunciar um possível campeonato europeu.

Esportes incomuns da Riksidrottsförbundet 1 de 7

Fato ou fake?

Apesar de a tentativa de filiação ser real, ela nunca chegou a avançar de forma concreta, como afirmou a porta-voz Anna Setzman, da Confederação Sueca de Esportes, à DW: “toda essa informação é falsa”.

A entidade sueca reconheceu que recebeu uma solicitação, mas informou que o pedido estava incompleto e foi rejeitado sem exame formal. Ou seja: a proposta nem chegou a ser avaliada como modalidade esportiva oficial.

Dragan Bratic, fundador da Federação Sueca de Sexo, é um empresário do setor de strip-tease Crédito: Nick Mayer / Pexels

Porém, mesmo que a proposta avançasse para avaliação, ela teria sido descartada por falta de critérios básicos para admissão de um esporte. Dentre eles, o candidato a esporte oficial precisa atuar de acordo com a ideologia do movimento esportivo, ter ao menos 25 clubes filiados e 1.500 membros individuais.

Mentira viral

A história ganhou força em junho de 2023. A DW apontou que uma manchete do Times of India dizia que a Suécia sediaria o “European Sex Championship”. A partir daí, outros veículos começaram a republicar a notícia, e ela tomou proporções incontroláveis.

No Brasil, a AFP Checamos verificou publicações que circulavam em Facebook, Twitter e Instagram desde 5 de junho de 2023, com frases como “OFICIAL: A Suécia declara oficialmente o sexo como um esporte”.

Como funcionaria o sexo esportivo?

A Swedish Sex Federation apresentava o chamado “sexo esportivo” como uma competição por pontos, com participantes avaliados em categorias como sedução, resistência, criatividade e interação.

O formato imitava esportes com júri, como o fisiculturismo, mas sem reconhecimento oficial Crédito: Yuri Villaça / Gazeta de S.Paulo