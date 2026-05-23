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Suécia declarou oficialmente o sexo como esporte? Entenda a história que está criando polêmica nas redes sociais

Sexo esportivo teria sido proposto pelo empresário do setor de strip-tease Dragan Bratic por meio da sua Federação Sueca de Sexo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 23 de maio de 2026 às 22:02

A suposta notícia continua circulando em sites e nas redes sociais, sempre com fotos de mulheres atraentes para atrair o clique
A suposta notícia continua circulando em sites e nas redes sociais, sempre com fotos de mulheres atraentes para atrair o clique Crédito: KoolShooters / Pexels

Recentemente, tem circulado nas redes sociais o boato de que a Suécia teria aprovado o sexo como um esporte oficial. Porém, a alegação que circula desde 2023 é falsa, embora tenha um pequeno fundo de verdade.

Em 2023, o empresário Dragan Bratic criou a chamada Swedish Sex Federation (Federação Sueca de Sexo) e tentou filiá-la à Confederação Sueca de Esportes, a Riksidrottsförbundet. O fundador chegou até mesmo a anunciar um possível campeonato europeu.

Esportes incomuns da Riksidrottsförbundet

Varpa é um esporte tradicional de Gotland em que atletas lançam uma pedra ou disco para chegar o mais perto possível de um alvo por Bene Riobó / Wikimedia Commons
Bandy é um esporte de inverno parecido com hóquei no gelo, mas jogado em campo maior, com bola e tacos curvos por Tompen0000 / Wikimedia Commons
Innebandy é uma versão indoor do hóquei, disputada em quadra com tacos leves e uma bola plástica perfurada por Helen Simonsson / Wikimedia Commons
Issegling é a vela sobre gelo, em que pequenas embarcações com lâminas deslizam impulsionadas pelo vento por Dependability / Wikimedia Commons
Casting esportivo é uma disputa de arremesso com vara e linha, avaliada por precisão, distância e controle técnico por Adam Sharron / Wikimedia Commons
Draghundsport reúne corridas e provas com cães de tração, que puxam trenós ou atletas em percursos de neve ou terra por Yeti Hunter / Wikimedia Commons
Islandshäst reúne provas com cavalos islandeses, raça conhecida por andamentos próprios como o tölt, valorizado em competições por Dagur Brynjólfsson / Wikimedia Commons
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Varpa é um esporte tradicional de Gotland em que atletas lançam uma pedra ou disco para chegar o mais perto possível de um alvo por Bene Riobó / Wikimedia Commons

Fato ou fake?

Apesar de a tentativa de filiação ser real, ela nunca chegou a avançar de forma concreta, como afirmou a porta-voz Anna Setzman, da Confederação Sueca de Esportes, à DW: “toda essa informação é falsa”.

A entidade sueca reconheceu que recebeu uma solicitação, mas informou que o pedido estava incompleto e foi rejeitado sem exame formal. Ou seja: a proposta nem chegou a ser avaliada como modalidade esportiva oficial.

Dragan Bratic, fundador da Federação Sueca de Sexo, é um empresário do setor de strip-tease
Dragan Bratic, fundador da Federação Sueca de Sexo, é um empresário do setor de strip-tease Crédito: Nick Mayer / Pexels

Porém, mesmo que a proposta avançasse para avaliação, ela teria sido descartada por falta de critérios básicos para admissão de um esporte. Dentre eles, o candidato a esporte oficial precisa atuar de acordo com a ideologia do movimento esportivo, ter ao menos 25 clubes filiados e 1.500 membros individuais.

Mentira viral

A história ganhou força em junho de 2023. A DW apontou que uma manchete do Times of India dizia que a Suécia sediaria o “European Sex Championship”. A partir daí, outros veículos começaram a republicar a notícia, e ela tomou proporções incontroláveis.

No Brasil, a AFP Checamos verificou publicações que circulavam em Facebook, Twitter e Instagram desde 5 de junho de 2023, com frases como “OFICIAL: A Suécia declara oficialmente o sexo como um esporte”.

Como funcionaria o sexo esportivo?

A Swedish Sex Federation apresentava o chamado “sexo esportivo” como uma competição por pontos, com participantes avaliados em categorias como sedução, resistência, criatividade e interação.

O formato imitava esportes com júri, como o fisiculturismo, mas sem reconhecimento oficial
O formato imitava esportes com júri, como o fisiculturismo, mas sem reconhecimento oficial Crédito: Yuri Villaça / Gazeta de S.Paulo

Segundo a proposta divulgada, o torneio teria júri, votação do público, sessões cronometradas e critérios próprios de desempenho. Ou seja, a estrutura se aproximava mais de um reality sacana do que de uma modalidade esportiva organizada.

Tags:

Esportes Sexo Redes Sociais Fake News Suecia

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