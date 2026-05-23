Suécia declarou oficialmente o sexo como esporte? Entenda a história que está criando polêmica nas redes sociais

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 23 de maio de 2026 às 22:02
Recentemente, tem circulado nas redes sociais o boato de que a Suécia teria aprovado o sexo como um esporte oficial. Porém, a alegação que circula desde 2023 é falsa, embora tenha um pequeno fundo de verdade.
Em 2023, o empresário Dragan Bratic criou a chamada Swedish Sex Federation (Federação Sueca de Sexo) e tentou filiá-la à Confederação Sueca de Esportes, a Riksidrottsförbundet. O fundador chegou até mesmo a anunciar um possível campeonato europeu.
Esportes incomuns da Riksidrottsförbundet
Apesar de a tentativa de filiação ser real, ela nunca chegou a avançar de forma concreta, como afirmou a porta-voz Anna Setzman, da Confederação Sueca de Esportes, à DW: “toda essa informação é falsa”.
A entidade sueca reconheceu que recebeu uma solicitação, mas informou que o pedido estava incompleto e foi rejeitado sem exame formal. Ou seja: a proposta nem chegou a ser avaliada como modalidade esportiva oficial.
Porém, mesmo que a proposta avançasse para avaliação, ela teria sido descartada por falta de critérios básicos para admissão de um esporte. Dentre eles, o candidato a esporte oficial precisa atuar de acordo com a ideologia do movimento esportivo, ter ao menos 25 clubes filiados e 1.500 membros individuais.
A história ganhou força em junho de 2023. A DW apontou que uma manchete do Times of India dizia que a Suécia sediaria o “European Sex Championship”. A partir daí, outros veículos começaram a republicar a notícia, e ela tomou proporções incontroláveis.
No Brasil, a AFP Checamos verificou publicações que circulavam em Facebook, Twitter e Instagram desde 5 de junho de 2023, com frases como “OFICIAL: A Suécia declara oficialmente o sexo como um esporte”.
A Swedish Sex Federation apresentava o chamado “sexo esportivo” como uma competição por pontos, com participantes avaliados em categorias como sedução, resistência, criatividade e interação.
Segundo a proposta divulgada, o torneio teria júri, votação do público, sessões cronometradas e critérios próprios de desempenho. Ou seja, a estrutura se aproximava mais de um reality sacana do que de uma modalidade esportiva organizada.