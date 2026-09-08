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Sumiço de Leonardo, volta de ex-casal e Ana Castela: tudo o que rolou na festa de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe

Caçula do ex-casal completou 2 anos com festão de Homem-Aranha em Goiânia

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:06

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, ganhou um festão para comemorar seus 2 anos, na noite desta segunda-feira (7), em Goiânia. Com o tema Homem-Aranha, a comemoração reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos, teve apresentações musicais, decoração grandiosa e alguns momentos que acabaram chamando atenção nas redes sociais.

O aniversário do menino é oficialmente nesta terça-feira (8), mas a celebração aconteceu na véspera, em uma casa de festas da capital goiana. Entre os destaques da noite estiveram a presença dos pais do aniversariante, que estão separados desde maio de 2025, o anúncio feito por Margareth Serrão sobre seu relacionamento com Danilo Sanfoneiro e a ausência do avô Leonardo.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 16

Virginia e Zé Felipe celebram juntos

Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe estiveram lado a lado na comemoração do filho caçula. Os dois apareceram juntos em registros da festa e não protagonizaram nenhum momento de climão.

Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 4, também participaram da celebração. As três crianças usaram looks inspirados no Homem-Aranha, enquanto Virginia e Zé Felipe apostaram em roupas vermelhas para entrar no clima da festa.

Maria Flor ainda ajudou a puxar o parabéns para o irmão.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 45

Entre os familiares presentes, estavam Margareth Serrão, mãe de Virginia, e Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., também marcou presença. O jogador, que namora Virginia, não conseguiu comparecer porque está na Espanha em período de treinos com o Real Madrid.

Mãe de Vini Jr. marcou presença na festa de José Leonardo Crédito: Reprodução

Leonardo não foi à festa

Uma das ausências mais comentadas foi justamente a do avô do aniversariante. Leonardo, de 63 anos, não apareceu nos registros divulgados da festa.

Poliana Rocha esteve na comemoração, mas o cantor também não participou do aniversário de Maria Alice, em maio deste ano. A última festa de um dos netos em que Leonardo posou diante da mesa do bolo foi a de Maria Flor, em outubro de 2025.

A ausência chamou atenção especialmente porque o sertanejo costuma aparecer nas comemorações da família.

Mãe de Virginia anuncia casamento

Outro momento que ganhou repercussão aconteceu nas redes sociais de Margareth Serrão. A mãe de Virginia apareceu ao lado de Danilo Sanfoneiro e do Padre Marcos Rogério, que conduziu uma oração antes do parabéns.

Na legenda da publicação, Margareth escreveu: "Marcando a data do casamento com o Padre Marcos".

Margareth Serrão e Danilo Sanfoneiro Crédito: Reprodução/Instagram

O anúncio acontece depois da retomada do relacionamento entre Margareth e Danilo. Os dois começaram a namorar em fevereiro de 2025, terminaram no fim daquele ano e voltaram a se aproximar posteriormente.

Em agosto, Margareth havia afirmado que os dois eram apenas amigos e chegou a aconselhar o cantor a "virar a página". Agora, o casal voltou a assumir publicamente a relação e fala em oficializar a união.

Zé Felipe canta música com Ana Castela

Zé Felipe também subiu ao palco durante a festa do filho e incluiu no repertório Sua Boca Mente, parceria com Ana Castela.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o cantor se divertindo ao ouvir a participação da sertaneja na música. Zé Felipe e Ana namoraram até o fim de 2025 e, meses depois, ele admitiu ainda ter "uma paixão" pela cantora.

Doces no aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 29

A declaração aconteceu em agosto, durante a Festa do Peão de Barretos.

Festa teve Homem-Aranha por todos os lados

A decoração foi toda inspirada no universo do super-herói. Virginia mostrou detalhes do espaço antes da comemoração, incluindo uma enorme teia iluminada no teto e um boneco do Homem-Aranha pendurado de cabeça para baixo.

A festa teve quatro mesas de doces com esculturas inspiradas nos prédios de Nova York. O bolo, assinado por Denilson Lima, tinha cinco andares e também seguia a temática da Marvel.

Os convidados ainda encontraram estações de massas, cachorro-quente, hambúrguer e pizza. Uma kombi foi usada para servir doces sem açúcar, uma preocupação que Virginia destacou nas redes sociais.

Na programação infantil, houve apresentação da Galinha Pintadinha e animadores caracterizados como personagens do universo do Homem-Aranha.