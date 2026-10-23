GEOLOGIA

Supervulcão japonês que já causou erupção colossal há 7.300 anos volta a acumular magma e preocupa especialistas: lava começou a se formar em seu interior

Pesquisadores encontraram evidências de que magma novo está abastecendo novamente reservatório subterrâneo da caldeira Kikai, no Japão



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 23:23

Grande parte da caldeira Kikai fica escondida sob o oceano no Japão e foi responsável por uma erupção colossal há 7.300 anos Crédito: John Arellano / Pexels / Imagem Ilustrativa

Um dos supervulcões responsáveis por uma das maiores erupções da história geológica recente da Terra está acumulando magma novamente. Cientistas identificaram um enorme reservatório sendo reabastecido sob a caldeira Kikai, no Japão.

A estrutura vulcânica protagonizou uma erupção gigantesca há cerca de 7.300 anos. Agora, pesquisadores da Universidade de Kobe encontraram indícios de que o magma existente sob o local não é apenas material remanescente daquele evento, é novo.

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O estudo, publicado na revista Communications Earth & Environment, pode ajudar a explicar como grandes sistemas vulcânicos recuperam seus estoques de magma. O processo interessa para a compreensão de caldeiras com atividades modernas como Yellowstone, nos Estados Unidos, e Toba, na Indonésia.

Gigante sob o oceano

A caldeira Kikai fica em grande parte submersa, condição que, em vez de impedir o trabalho dos cientistas, como era de se esperar, permitiu levantamentos geológicos sistemáticos em grande escala ao redor da estrutura.

Pesquisadores da Universidade de Kobe trabalharam em conjunto com a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marinha-Terrestre, a JAMSTEC. Para enxergar abaixo do fundo oceânico, a equipe utilizou pulsos sísmicos produzidos por equipamentos de ar comprimido.

Sismômetros instalados no fundo do mar registraram as diferentes camadas da caldeira. O levantamento revelou uma grande região com alta proporção de magma exatamente abaixo da área afetada pela erupção de 7.300 anos atrás.

Magma é mais recente

Uma das principais pistas veio de atividades vulcânicas ocorridas depois da grande erupção. Há aproximadamente 3.900 anos, uma nova cúpula de lava começou a se desenvolver perto do centro da caldeira.

Análises químicas mostraram que o material dessa formação recente apresenta composição diferente daquela dos produtos da antiga erupção Crédito: Netherzone / Wikimedia Commons / Imagem Ilustrativa

Para os pesquisadores, a diferença indica que o reservatório recebeu novas injeções de magma vindas de regiões mais profundas da crosta ou do manto. O geofísico Nobukazu Seama, da Universidade de Kobe, afirma que as evidências apontam para magma recentemente injetado no reservatório localizado abaixo da cúpula de lava.

Há risco de erupção?

A descoberta não significa que uma nova erupção gigantesca esteja prestes a acontecer. O estudo mostra, principalmente, que grandes reservatórios vulcânicos podem voltar a ser abastecidos lentamente durante milhares de anos.

Entender esse processo é importante porque cientistas ainda sabem pouco sobre como volumes tão grandes de magma conseguem se acumular antes das chamadas erupções de caldeira.

Depois de uma erupção colossal, novas injeções de magma poderiam gradualmente reconstruir o sistema subterrâneo.

O modelo observado em Kikai também é compatível com a existência de grandes reservatórios relativamente rasos sob Yellowstone e Toba Crédito: Yudhapohan / Wikimedia Commons