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Supervulcão japonês que já causou erupção colossal há 7.300 anos volta a acumular magma e preocupa especialistas: lava começou a se formar em seu interior

Pesquisadores encontraram evidências de que magma novo está abastecendo novamente reservatório subterrâneo da caldeira Kikai, no Japão

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 23:23

Grande parte da caldeira Kikai fica escondida sob o oceano no Japão e foi responsável por uma erupção colossal há 7.300 anos
Grande parte da caldeira Kikai fica escondida sob o oceano no Japão e foi responsável por uma erupção colossal há 7.300 anos Crédito: John Arellano / Pexels / Imagem Ilustrativa

Um dos supervulcões responsáveis por uma das maiores erupções da história geológica recente da Terra está acumulando magma novamente. Cientistas identificaram um enorme reservatório sendo reabastecido sob a caldeira Kikai, no Japão.

A estrutura vulcânica protagonizou uma erupção gigantesca há cerca de 7.300 anos. Agora, pesquisadores da Universidade de Kobe encontraram indícios de que o magma existente sob o local não é apenas material remanescente daquele evento, é novo.

Curiosidades sobre vulcões

Olympus Mons, em Marte, é o maior vulcão conhecido do Sistema Solar e ultrapassa 40 quilômetros de altura quando medido da base ao topo por NASA
A gigantesca erupção de 1883 provocou o colapso de grande parte de Krakatau e gerou tsunamis devastadores nas costas de Java e Sumatra por Parker & Coward / Wikimedia Commons
Cinzas e partículas lançadas durante grandes erupções podem gerar descargas elétricas. O fenômeno foi registrado durante a erupção do Galunggung, na Indonésia, em 1982 por R. Hadian / NOAA / USGS
A erupção do Tambora, em 1815, lançou tamanho volume de material na atmosfera que foi associada a uma redução das temperaturas globais em 1815 e 1816 por Iqbal Ishlahiddin / Wikimedia Commons
A obsidiana é um vidro vulcânico formado quando a lava esfria tão rapidamente que os cristais minerais não têm tempo suficiente para crescer por Ziongarage / Wikimedia Commons
Tubos de lava funcionam como canais subterrâneos isolados, permitindo que material ainda derretido percorra quilômetros sem perder rapidamente todo o calor por Tim R. Orr / USGS
Quando lava entra em contato com água, sua superfície resfria quase instantaneamente enquanto o interior continua fluido, criando estruturas arredondadas chamadas pillow lavas por NOAA / OAR / OER
O Stromboli, na Itália, apresenta atividade eruptiva relativamente contínua há séculos. Seu brilho noturno rendeu ao vulcão o apelido de “farol do Mediterrâneo” por Wolfgangbeyer / Wikimedia Commons
O Crater Lake ocupa a enorme caldeira formada depois que o Monte Mazama sofreu uma erupção colossal e sua parte central colapsou há cerca de 7.700 anos por Another Believer / Wikimedia Commons
Antes da explosão do Mount St. Helens, em 18 de maio de 1980, seu flanco norte desabou no maior deslizamento de terra já registrado historicamente por USGS
A pedra-pomes contém tantas cavidades formadas por gases que alguns exemplares têm densidade baixa o suficiente para permanecer na superfície da água por Outlookxp / Wikimedia Commons
O Vesúvio domina a paisagem próxima a Nápoles e é descrito pelo USGS como o único vulcão ativo localizado no continente europeu propriamente dito por RichardMarcJ / Wikimedia Commons
Localizado na Sicília, o Etna é apontado pelo USGS como o maior e mais alto vulcão da região mediterrânea, além de permanecer geologicamente ativo por Juliettemari / Wikimedia Commons
No Kīlauea, no Havaí, magma pode ser lançado por fissuras e formar fontes de lava, enquanto fragmentos resfriados caem ao redor como tefra por N. Deligne / USGS
Mauna Loa exemplifica os vulcões-escudo, construídos por sucessivos derrames de lava basáltica fluida que criam montanhas enormes, largas e de inclinação suave por J.D. Griggs / USGS
Após o colapso de Krakatau em 1883, novas erupções começaram a construir Anak Krakatau, o “Filho de Krakatau”, dentro da antiga caldeira a partir de 1927 por JMA / Wikimedia Commons
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Olympus Mons, em Marte, é o maior vulcão conhecido do Sistema Solar e ultrapassa 40 quilômetros de altura quando medido da base ao topo por NASA

estudo, publicado na revista Communications Earth & Environment, pode ajudar a explicar como grandes sistemas vulcânicos recuperam seus estoques de magma. O processo interessa para a compreensão de caldeiras com atividades modernas como Yellowstone, nos Estados Unidos, e Toba, na Indonésia.

Gigante sob o oceano

A caldeira Kikai fica em grande parte submersa, condição que, em vez de impedir o trabalho dos cientistas, como era de se esperar, permitiu levantamentos geológicos sistemáticos em grande escala ao redor da estrutura.

Pesquisadores da Universidade de Kobe trabalharam em conjunto com a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marinha-Terrestre, a JAMSTEC. Para enxergar abaixo do fundo oceânico, a equipe utilizou pulsos sísmicos produzidos por equipamentos de ar comprimido.

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Sismômetros instalados no fundo do mar registraram as diferentes camadas da caldeira. O levantamento revelou uma grande região com alta proporção de magma exatamente abaixo da área afetada pela erupção de 7.300 anos atrás.

Magma é mais recente

Uma das principais pistas veio de atividades vulcânicas ocorridas depois da grande erupção. Há aproximadamente 3.900 anos, uma nova cúpula de lava começou a se desenvolver perto do centro da caldeira.

Análises químicas mostraram que o material dessa formação recente apresenta composição diferente daquela dos produtos da antiga erupção
Análises químicas mostraram que o material dessa formação recente apresenta composição diferente daquela dos produtos da antiga erupção Crédito: Netherzone / Wikimedia Commons / Imagem Ilustrativa

Para os pesquisadores, a diferença indica que o reservatório recebeu novas injeções de magma vindas de regiões mais profundas da crosta ou do manto. O geofísico Nobukazu Seama, da Universidade de Kobe, afirma que as evidências apontam para magma recentemente injetado no reservatório localizado abaixo da cúpula de lava.

Há risco de erupção?

A descoberta não significa que uma nova erupção gigantesca esteja prestes a acontecer. O estudo mostra, principalmente, que grandes reservatórios vulcânicos podem voltar a ser abastecidos lentamente durante milhares de anos.

Entender esse processo é importante porque cientistas ainda sabem pouco sobre como volumes tão grandes de magma conseguem se acumular antes das chamadas erupções de caldeira.

Depois de uma erupção colossal, novas injeções de magma poderiam gradualmente reconstruir o sistema subterrâneo.

O modelo observado em Kikai também é compatível com a existência de grandes reservatórios relativamente rasos sob Yellowstone e Toba
O modelo observado em Kikai também é compatível com a existência de grandes reservatórios relativamente rasos sob Yellowstone e Toba Crédito: Yudhapohan / Wikimedia Commons

A equipe pretende agora aperfeiçoar as técnicas sísmicas utilizadas no Japão para acompanhar com maior precisão o movimento e o armazenamento do magma. O objetivo, segundo Seama, é reconhecer melhor os indicadores que podem anteceder futuras erupções gigantescas.

Tags:

Oceano Vulcão Pesquisa Japão Estudo Ciência Geologia

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