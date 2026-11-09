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Suposto pivô de treta entre Ana Castela e Jon Vlogs abre o jogo: 'Fofoca todo mundo gosta'

Pedro Avelar usou as redes sociais para se pronunciar após publicação apontar que Ana Castela teria recebido mensagem dele

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:02

Confusão envolvendo Ana Castela e influenciadores ganhou repercussão
Confusão envolvendo Ana Castela e influenciadores ganhou repercussão Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor e influenciador Pedro Avelar abriu o jogo sobre a repercussão de seu nome em meio à um suposto desentendimento envolvendo Ana Castela e Jon Vlogs.

Apontado como possível motivo do desentendimento entre os dois, o famoso reagiu de forma irônica. Pedro contou que aproveitou o período de descanso antes de cumprir a agenda do dia, que inclui atividade física e trabalho em estúdio.

Ana Castela

Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela por Reprodução/Instagram

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“Estava descansando porque tenho que trabalhar hoje. Vamos treinar hoje, depois vou para o estúdio, começo a gravar meu álbum novo. Fofoca todo mundo gosta, trabalho ninguém quer postar. Mas tem que trabalhar”, declarou, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Tudo começou após o perfil Daily do Garotinho divulgar que Jon Vlogs teria se irritado ao encontrar uma mensagem enviada por Pedro no celular da cantora. A repercussão chegou até Avelar, que resolveu se manifestar. Em seguida, ele publicou uma gravação para mostrar que estava concentrado nos projetos da carreira.

Jon Vlogs compartilhou registros de uma surpresa romântica organizada para Ana Castela. As publicações apagadas tinham sido acompanhadas de um desabafo no qual o influenciador deu a entender que tinha planos de pedir a cantora em namoro, mas que algo teria impedido a iniciativa. “Às vezes nós temos que ser otários para aprender, né, gente?”, afirmou Jon durante o relato. Apesar das especulações, Ana Castela e Jon Vlogs não se pronunciaram.

Tags:

ana Castela jon Vlogs

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