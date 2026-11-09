ENTENDA

Suposto pivô de treta entre Ana Castela e Jon Vlogs abre o jogo: 'Fofoca todo mundo gosta'

Pedro Avelar usou as redes sociais para se pronunciar após publicação apontar que Ana Castela teria recebido mensagem dele

Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:02

Confusão envolvendo Ana Castela e influenciadores ganhou repercussão Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor e influenciador Pedro Avelar abriu o jogo sobre a repercussão de seu nome em meio à um suposto desentendimento envolvendo Ana Castela e Jon Vlogs.

Apontado como possível motivo do desentendimento entre os dois, o famoso reagiu de forma irônica. Pedro contou que aproveitou o período de descanso antes de cumprir a agenda do dia, que inclui atividade física e trabalho em estúdio.

Ana Castela 1 de 28

“Estava descansando porque tenho que trabalhar hoje. Vamos treinar hoje, depois vou para o estúdio, começo a gravar meu álbum novo. Fofoca todo mundo gosta, trabalho ninguém quer postar. Mas tem que trabalhar”, declarou, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Tudo começou após o perfil Daily do Garotinho divulgar que Jon Vlogs teria se irritado ao encontrar uma mensagem enviada por Pedro no celular da cantora. A repercussão chegou até Avelar, que resolveu se manifestar. Em seguida, ele publicou uma gravação para mostrar que estava concentrado nos projetos da carreira.