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Susana Vieira comemora aniversário do único filho de 61 anos e semelhança chama atenção

Rodrigo Vieira é fruto do casamento da atriz com o diretor de televisão Régis Cardoso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:26

Rodrigo Vieira e Susana Vieira
Rodrigo Vieira e Susana Vieira Crédito: Reprodução | Instagram

Susana Vieira fez uma homenagem para o único filho, Rodrigo Vieira, de 61 anos, que completou 61 anos neste domingo (20).

A atriz compartilhou uma foto ao lado do aniversariante e fez uma declaração de carinho. “Mais um ano de vida, meu filho! Pra sempre juntos! Feliz aniversário”, escreveu.

Susana Vieira e seu filho, Rodrigo Vieira

Mãe e filho tem uma relação de afeto e compartilha vários registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Mãe e filho tem uma relação de afeto e compartilha vários registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Mãe e filho tem uma relação de afeto e compartilha vários registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Mãe e filho tem uma relação de afeto e compartilha vários registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Mãe e filho tem uma relação de afeto e compartilha vários registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Mãe e filho tem uma relação de afeto e compartilha vários registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Mãe e filho tem uma relação de afeto e compartilha vários registros nas redes sociais por Reprodução | Instagram

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Nos comentários, os seguidores destacaram a semelhança entre Susana e Rodrigo. “Mesmo sorriso da mãe”, escreveu uma pessoa. “Meu Deus, cara de um, focinho do outro! Iguais iguais”, comentou outra. “Ele é a cara da mãe”, acrescentou ainda um terceiro.

Rodrigo Otavio Cardoso é filho de Susana Vieira com o diretor de televisão Régis Cardoso. os dois foram casados entre 1961 e 1972. Régis esteve à frente de produções como O Direito de Nascer (1964), da TV Tupi, e O Bem-Amado (1973), da Globo, primeira telenovela brasileira exibida em cores. O ator morreu em abril de 2005, aos 70 anos, após ser internado com insuficiência respiratória e pneumonia.

Diferente dos pais, Rodrigo seguiu um caminho profissional ligado à música. Ele atua como DJ e empresário do setor e mora há décadas em Miami, nos Estados Unidos. Também trabalhou na Universal.

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Susana Vieira

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