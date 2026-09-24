TELEVISÃO

Susana Vieira 'deixa' herança de R$ 1 milhão, e 13 pessoas vão disputar fortuna em novo reality show

Atriz interpreta milionária em "Herança em Jogo", atração do Globoplay apresentada por Rodrigo Faro

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:00

Susana Vieira Crédito: Reprodução

Uma herança de R$ 1 milhão, uma mansão luxuosa e 13 pessoas dispostas a fazer de tudo para colocar as mãos no dinheiro. É essa a premissa de "Herança em Jogo", novo reality show do Globoplay, que estreia nesta sexta-feira (25) com Rodrigo Faro no comando e Susana Vieira em um papel inédito na carreira.

A atriz interpreta "A Falecida", personagem que é apresentada como a dona da mansão e responsável por deixar a fortuna em disputa. Pela primeira vez em seus 60 anos de carreira, Susana participa de um reality show, assumindo uma função que mistura atuação e humor dentro da dinâmica do programa.

Herança em Jogo 1 de 6

A ideia de colocar Susana no centro da história partiu do próprio Rodrigo Faro. O apresentador contou que sugeriu o nome da atriz quando a produção começou a definir quem interpretaria a dona da fortuna.

"Quando aceitei fazer o reality, começamos a pensar em quem faria A Falecida e eu joguei na roda: 'Susana Vieira, tem que ser ela'. Eu adoro a Susana, temos uma relação maravilhosa", afirmou Faro, em entrevista à Quem. Os dois, inclusive, já haviam trabalhado juntos: viveram um par romântico há 25 anos, na novela "A Padroeira".

Para o apresentador, a presença da atriz ajuda a dar uma dimensão diferente à atração. "Engrandece muito mais o nosso reality e ela vai arrebentar. O texto já foi escrito para ela, é maravilhoso", declarou.

Rodrigo Faro vive o Testamenteiro

No reality, Rodrigo Faro também assume um personagem. Ele é o Testamenteiro, responsável por conduzir as regras da disputa, apresentar as missões e comandar os momentos em que os participantes decidem o destino do dinheiro.

Mansão de Rodrigo Faro 1 de 17

Para se preparar para a atração, o apresentador passou duas semanas praticamente sem deixar a fazenda onde as gravações aconteceram, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. "Eu nem fui para casa, para vocês terem uma ideia. A imersão foi tão grande nesse formato que eu fiquei morando aqui na própria fazenda", contou Faro.

Segundo ele, a rotina começava e terminava no local das gravações. Durante todo o período, o apresentador ficou hospedado em um chalé e chegou a voltar para casa apenas uma vez para rever a família. "Eu fiquei realmente totalmente imerso nesse conteúdo, me dedicando ao máximo para poder entregar o melhor, saber tudo desse conteúdo, do que estava acontecendo e poder entregar esse personagem que é o Testamenteiro do Herança em Jogo", explicou.

O projeto também marca a retomada de Faro como apresentador após um período afastado da televisão para acompanhar o tratamento da mulher, Vera Viel, contra um sarcoma sinovial, tumor maligno na coxa esquerda, diagnosticado em 2024. Em fevereiro de 2025, ela entrou em remissão e segue fazendo apenas acompanhamento de rotina.

Vera Viel 1 de 14

"Nesse momento de retomada da carreira como apresentador, é muito importante você se dedicar, se desafiar. E esse projeto é extremamente desafiador, diferente de tudo que eu já fiz na minha vida", afirmou.

Como funciona "Herança em Jogo"?

A fortuna de R$ 1 milhão deixada por "A Falecida", personagem de Susana Vieira, é disputada por 13 participantes que passam a viver na mansão da milionária.

Ao longo da competição, os jogadores precisam cumprir missões coletivas. O desempenho do grupo determina quanto dinheiro será colocado em jogo. Quanto melhor for o resultado das provas, maior será o valor disponível para ser disputado.

Depois de cada missão, os participantes se reúnem na biblioteca da mansão para a chamada Cerimônia de Divisão, conduzida pelo Testamenteiro.

É nesse momento que começa uma das principais estratégias do programa. Os participantes que se consideram merecedores do dinheiro conquistado podem se candidatar ao posto de Herdeiro do Dia.

Os demais jogadores formam um júri e escolhem quem ficará responsável pela quantia conquistada naquele episódio.

O escolhido recebe todo o dinheiro liberado pelo grupo e entra no cofre acompanhado pelo Testamenteiro. A partir daí, começa o segredo que movimenta boa parte da competição: ninguém sabe o que aconteceu dentro daquele espaço.

A decisão sobre o dinheiro é individual e secreta. O Herdeiro do Dia pode escolher dividir a quantia com os demais participantes ou guardar tudo para si.

Como ninguém fica sabendo qual foi a decisão, a confiança passa a ser uma das principais moedas do jogo. Um participante pode afirmar que dividiu o dinheiro, por exemplo, mesmo que tenha decidido ficar com toda a quantia.

Com isso, os jogadores também não sabem exatamente quanto cada adversário já acumulou em seu cofre particular.

Herdeiro também pode mandar alguém embora

O participante escolhido como Herdeiro do Dia ainda recebe outro poder importante na competição: indicar o Deserdado do episódio entre os jogadores que possuem o menor valor acumulado.

A escolha faz com que as decisões tomadas anteriormente tenham consequências ao longo da disputa. Guardar dinheiro pode aumentar o patrimônio individual, mas também pode prejudicar alianças e gerar desconfiança dentro da mansão.

Os participantes são eliminados um a um durante a temporada, enquanto precisam equilibrar a busca pela fortuna com a formação de alianças e a permanência no jogo.

No episódio final, o último Herdeiro entra novamente no cofre e se depara com o maior valor de herança liberado até aquele momento.