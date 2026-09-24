FAMOSOS

Susana Werner deixa Portugal após mais de 10 anos e decide vender imóveis: 'Estamos vendendo tudo'

Empresária retorna ao Brasil com Júlio César e também se desfaz de negócios, móveis e propriedades em diferentes países

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 21:17

Susana Werner deixa Portugal após mais de 10 anos e retorna ao Brasil com Júlio César, vendendo imóveis e outros bens da família Crédito: Reprodução

Depois de mais de uma década vivendo em Portugal, Susana Werner está de malas prontas para voltar ao Brasil. A empresária revelou nesta quinta-feira (24) que ela e o marido, o ex-goleiro Júlio César, deixam Lisboa nesta sexta-feira (25), encerrando uma longa fase da vida do casal no país.

A mudança acontece em meio a uma verdadeira operação de despedida. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Susana contou que está envolvida com documentos e organização da mudança e lamentou não conseguir encontrar todos os amigos antes de partir.

“Não tenho muito tempo em Portugal, vai ser uma correria doida. Só para deixar um beijinho, pedir desculpas que não vou conseguir ver todo mundo, talvez eu não veja ninguém”, disse.

Susana Werner 1 de 6

Além de deixar a residência, a empresária revelou que o casal decidiu se desfazer de grande parte dos bens. Roupas e móveis estão sendo vendidos, assim como propriedades mantidas pela família em Portugal, na Itália e no Brasil.

Entre os imóveis está o apartamento onde a família vive em Portugal. Com mais de 400 metros quadrados e seis quartos, a propriedade ainda não foi anunciada publicamente em sites de venda.

“Estamos organizando papelada, coisas. Estamos vendendo tudo. O que? Tudo. Tá uma loucura. É isso, faz parte. A vida é assim e eu gosto de movimento. Estou em movimento”, afirmou.

Susana também contou que a decisão implica mudanças em sua vida profissional. Ela deixará os negócios que mantinha em Portugal, incluindo os salões de beleza que administrava.

“É uma pena porque eu amava trabalhar, amava meus salões e tô tendo que passar, vender. Sempre achei legal esse lado empreendedor, mais legal do que meu primeiro trabalho”, declarou.