Suspeito de matar Jeff Machado foi demitido da Globo por justa causa

O ex-funcionário Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de participar do homicídio de Jeff Machado, foi demitido por justa causa em 2018. No último domingo (28), a Globo informou à polícia que, ao descobrir que Bruno oferecia falsamente participação em programas da empresa em troca de dinheiro, demitiu o assistente de produção. Segundo o Metrópoles, Bruno fazia ofertas falsas a atores, sem o conhecimento ou autorização da emissora, e cobrava dinheiro em troca dos serviços. Uma dessas vítimas foi Jeff Machado, que acreditou na “proposta” e chegou a pagar R$ 20 mil por um papel em novela da TV Globo.

Segundo a família de Jeff, Bruno estava com os cartões de banco da vítima e houve movimentações na conta do ator mesmo após o desaparecimento dele. "Continuou tendo movimentações nas contas dele mesmo ele desaparecido", afirma o advogado Jairo Magalhães, que representa a família.

A mãe do ator Jeff Machado disse que os possíveis autores do crime enganaram o filho com promessas de trabalho em novela da TV Globo. Em conversa com Leo Dias, do Metropoles, Maria das Dores disse que o objetivo dos criminosos era ficar com a casa, o carro e o dinheiro de uma ação trabalhista que Jeff receberia.