Sutiã de Kylie Jenner em desfile da Victoria's Secret gera climão entre modelos; veja valor

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:15
A influenciadora e empresária Kylie Jenner parou o desfile da Victoria's Secret neste domingo (18) ao cruzar a passarela usando o famoso "Fantasy Bra", avaliado em US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões). A aparição surpresa chocou o público e, segundo o Daily Mail, causou um baita climão nos bastidores com as modelos mais antigas da marca.
Kylie Jenner desfilou pela primeira vez para Victoria's Secret
O lugar de destaque não era para ser dela. O plano inicial da grife era colocar a irmã de Kylie, a modelo Kendall Jenner, como a grande estrela da noite. Como Kendall tem contrato com uma marca concorrente, a mãe das duas, Kris Jenner, entrou negociou a presença da caçula, o que foi logo aceito pela Victoria's Secret.
Quando Kylie apareceu nos bastidores vestindo a peça milionária, as outras modelos ficaram sem reação. O posto de destaque já foi ocupado por lendas das passarelas, como Gisele Bündchen e Claudia Schiffer, e muitas que estão na marca há anos esperavam ter essa chance.
Ainda segundo o jornal Daily Mail, o clima não foi dos melhores. Fontes contaram que muitas não gostaram de ver uma bilionária, que tem uma marca de maquiagem, assumir o lugar que seria de uma modelo profissional. No final do desfile, ficou claro o afastamento, as "Angels" veteranas se abraçaram e deixaram Kylie meio de lado, até que ela foi puxada pelas amigas Gigi e Bella Hadid.
A peça que causou toda a polêmica é a mais cara já feita pela marca. O sutiã usado por Kylie tem mais de 4 mil diamantes naturais, além de uma pedra amarela gigante no centro. Para ficar pronto, 15 pessoas precisaram trabalhar por mais de mil horas na confecção.