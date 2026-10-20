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Sutiã de Kylie Jenner em desfile da Victoria's Secret gera climão entre modelos; veja valor

Empresária assumiu o lugar de destaque que seria da irmã após negociação da mãe, Kris Jenner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:15

Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e empresária Kylie Jenner parou o desfile da Victoria's Secret neste domingo (18) ao cruzar a passarela usando o famoso "Fantasy Bra", avaliado em US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões). A aparição surpresa chocou o público e, segundo o Daily Mail, causou um baita climão nos bastidores com as modelos mais antigas da marca.

Kylie Jenner desfilou pela primeira vez para Victoria's Secret

Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram
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Kylie Jenner desfila para Victoria's Secret com sutiã de R$ 250 milhões por Reprodução/Instagram

O lugar de destaque não era para ser dela. O plano inicial da grife era colocar a irmã de Kylie, a modelo Kendall Jenner, como a grande estrela da noite. Como Kendall tem contrato com uma marca concorrente, a mãe das duas, Kris Jenner, entrou negociou a presença da caçula, o que foi logo aceito pela Victoria's Secret.

Quando Kylie apareceu nos bastidores vestindo a peça milionária, as outras modelos ficaram sem reação. O posto de destaque já foi ocupado por lendas das passarelas, como Gisele Bündchen e Claudia Schiffer, e muitas que estão na marca há anos esperavam ter essa chance.

Ainda segundo o jornal Daily Mail, o clima não foi dos melhores. Fontes contaram que muitas não gostaram de ver uma bilionária, que tem uma marca de maquiagem, assumir o lugar que seria de uma modelo profissional. No final do desfile, ficou claro o afastamento, as "Angels" veteranas se abraçaram e deixaram Kylie meio de lado, até que ela foi puxada pelas amigas Gigi e Bella Hadid.

A peça que causou toda a polêmica é a mais cara já feita pela marca. O sutiã usado por Kylie tem mais de 4 mil diamantes naturais, além de uma pedra amarela gigante no centro. Para ficar pronto, 15 pessoas precisaram trabalhar por mais de mil horas na confecção.

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Tags:

Moda Modelo Desfile Victoria's Secret Kylie Jenner

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