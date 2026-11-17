POLÊMICA

Suzane von Richthofen faz revelação sobre Daniel Cravinhos após assassinato dos pais

Em documentário da Netflix, condenada pelo assassinato de Manfred e Marísia relembra como o crime afetou o relacionamento com o então namorado e cúmplice

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 22:08

Suzane von Richthofen relembrou o desespero do irmão ao descobrir o assassinato dos pais em entrevista a documentário da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

A relação entre Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos nunca mais foi a mesma depois do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002. É o que afirma Suzane em um depoimento exibido no documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado pela Netflix. Na produção, ela relembra como a morte dos pais mudou sua percepção sobre o então namorado, que também foi condenado pelo crime.

Ao recordar um encontro dos dois em um motel, Suzane afirmou que a tragédia passou a fazer parte da relação e provocou uma ruptura que não poderia ser revertida. “A tragédia estava entre nós. A morte de duas pessoas, ela estava entre nós. Não éramos mais iguais. Não éramos mais os mesmos. Entende?”, declarou.

Em outro momento, ela reforçou que a maneira como enxergava Daniel havia mudado definitivamente. “De repente, entre nós havia duas mortes. Havia a morte da minha mãe e a morte do meu pai, não éramos mais iguais. A relação nunca mais seria da mesma forma, nada nunca mais seria igual, nunca mais foi. O olhar para ele nunca mais foi o mesmo”, afirmou.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

O documentário reúne o primeiro depoimento de Suzane após cumprir a pena pelo assassinato dos pais. Durante a entrevista, ela afirmou que não pretende se apresentar como vítima ou tentar construir uma imagem de inocência ao relembrar o caso. “Eu não estou aqui para ser santa, eu não estou aqui para ser vítima. Esse não é o meu papel”, disse.

Questionada sobre como começaram as conversas que levaram ao planejamento do crime, Suzane também comentou a participação de Daniel. Segundo sua versão, as primeiras conversas entre os dois não tratavam explicitamente de matar os pais.

“A conversa nunca foi nesses termos: matar”, declarou.

Como está Suzane von Richthofen atualmente?

Atualmente, Suzane é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, tem um filho e estuda Direito. Andreas von Richthofen, irmão dela, também foi convidado para participar do documentário, mas recusou o convite.