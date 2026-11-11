DOCUMENTÁRIO

Suzane von Richthofen relembra grito de desespero do irmão ao saber da morte dos pais

Em entrevista inédita à Netflix, condenada pelo assassinato de Manfred e Marísia reconheceu responsabilidade pelo sofrimento de Andreas e admitiu que poderia ter tentado evitar o crime

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:09

Suzane von Richthofen relembrou o desespero do irmão ao descobrir o assassinato dos pais em entrevista a documentário da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Mais de 20 anos depois do assassinato dos pais, Suzane von Richthofen voltou a falar sobre uma das lembranças mais dolorosas da tragédia: a reação do irmão, Andreas, ao descobrir que Manfred e Marísia estavam mortos. Em uma entrevista inédita, concedida ao documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado pela Netflix nesta quarta-feira (11), ela recordou o grito de desespero do jovem ao receber a notícia.

“Eu nunca me esqueci, tantos anos se passaram, do grito de desespero que meu irmão dava quando o policial falou que meus pais estavam mortos. Ele ecoa, ecoa anos, até hoje”, declarou.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

Na conversa, Suzane também reconheceu que teve responsabilidade pelo sofrimento enfrentado pelo irmão após o crime. A condenada afirmou ainda que poderia ter tomado uma atitude para impedir que os pais fossem assassinados, mas não conseguiu evitar o desfecho.

Manfred e Marísia von Richthofen foram mortos em 31 de outubro de 2002, dentro da residência da família, no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo. Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no planejamento do assassinato, executado pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

Desde janeiro de 2023, ela cumpre pena em regime aberto. A entrevista marca seu primeiro depoimento público em mais de dez anos e apresenta sua perspectiva sobre o crime e as consequências que a tragédia deixou na família.