Suzane von Richthofen relembra grito de desespero do irmão ao saber da morte dos pais

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:09
Mais de 20 anos depois do assassinato dos pais, Suzane von Richthofen voltou a falar sobre uma das lembranças mais dolorosas da tragédia: a reação do irmão, Andreas, ao descobrir que Manfred e Marísia estavam mortos. Em uma entrevista inédita, concedida ao documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado pela Netflix nesta quarta-feira (11), ela recordou o grito de desespero do jovem ao receber a notícia.
“Eu nunca me esqueci, tantos anos se passaram, do grito de desespero que meu irmão dava quando o policial falou que meus pais estavam mortos. Ele ecoa, ecoa anos, até hoje”, declarou.
Suzane von Richthofen no documentário
Na conversa, Suzane também reconheceu que teve responsabilidade pelo sofrimento enfrentado pelo irmão após o crime. A condenada afirmou ainda que poderia ter tomado uma atitude para impedir que os pais fossem assassinados, mas não conseguiu evitar o desfecho.
Manfred e Marísia von Richthofen foram mortos em 31 de outubro de 2002, dentro da residência da família, no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo. Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no planejamento do assassinato, executado pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.
Desde janeiro de 2023, ela cumpre pena em regime aberto. A entrevista marca seu primeiro depoimento público em mais de dez anos e apresenta sua perspectiva sobre o crime e as consequências que a tragédia deixou na família.
Em Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, a produção revisita o caso que teve grande repercussão nacional e recupera acontecimentos que marcaram a investigação e o julgamento. O relato de Suzane coloca novamente em discussão não apenas o assassinato dos pais, mas também os impactos da violência sobre Andreas, que perdeu os dois responsáveis ainda jovem.