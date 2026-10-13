Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suzanna Freitas encontra Thais Carla após chuva de comparações na web: 'Pessoalmente mais ainda'

Filha de Kelly Key e dançarina tiraram a dúvida cara a cara e surpreenderam os seguidores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:14

Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas
Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de semanas de comentários nas redes sociais apontando a semelhança entre as duas, Suzanna Freitas e Thais Carla decidiram acabar com o mistério. A criadora de conteúdo de 25 anos e a dançarina de 34 marcaram um encontro na última segunda-feira (12) para checar se a semelhança realmente existia. No fim, concordaram com o público.

Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas

Suzanna Freitas e Thais Carla por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas por Reprodução/Instagram
1 de 11
Suzanna Freitas e Thais Carla por Reprodução/Instagram

No primeiro contato registrado para os seguidores no Instagram, Thais brincou ao perguntar se o parentesco era real. Suzanna confirmou sem hesitar e garantiu que, ao vivo, os traços em comum ficam ainda mais evidentes. 

A conexão entre elas foi além da aparência física. Suzanna revelou que se surpreendeu com a energia da dançarina e descreveu o momento como aquele reencontro com alguém que parece fazer parte da sua rotina há anos. Segundo ela, a troca fluiu de forma natural porque ambas compartilham o mesmo jeito expansivo e alegre de encarar a vida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após perder 26kg, Suzanna Freitas revela início do emagrecimento 'na força do ódio'

Thais Carla curte praia após fim do namoro de apenas 20 dias; término aconteceu após mensagens de outras mulheres

O que motivou o fim do namoro de Thais Carla? Influenciadora recebeu mensagens sobre o ex

Filha de Kelly Key diz que se sentiu 'ingrata' após ganhar apartamento dos pais: 'Um certo nervosinho'

'Pariu ela mesma': Web confunde Kelly Key com a filha em vídeo de Dia das Mães

Essa não é a primeira vez que a influenciadora vira assunto por causa do visual. Recentemente, a filha de Kelly Key montou um ranking mostrando com quem a internet costuma confundi-la. A própria mãe ficou no primeiro lugar, sendo a referência mais óbvia apontada pelos fãs desde a infância de Suzanna.

Não é só a mãe! As famosas comparadas a Suzanna Freitas

Suzanna Freitas e Paris Berelc por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe impressiona fãs por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Natália Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Suzana Alves por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas e Thais Carla por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas fala de semelhança com Mel Maia por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas fala de semelhança com Eslo Marques por Reprodução/Instagram
1 de 7
Suzanna Freitas e Paris Berelc por Reprodução/Instagram

A lista também reuniu nomes internacionais e figuras da TV brasileira. A atriz norte-americana Paris Berelc ficou na segunda colocação, com Suzanna admitindo que enxerga traços fortes dela em si mesma. A criadora digital Natalia Freitas apareceu em terceiro, enquanto Susana Alves, eternizada como a personagem Tiazinha, surgiu no quarto lugar, embora a jovem admita achar a semelhança discreta.

Thais Carla fechou o grupo inicial, com destaque para o formato dos olhos e expressões faciais. Suzanna também citou que já foi comparada à ex-BBB Eslovênia Marques e à atriz Mel Maia ao longo dos anos, comprovando que o público adora buscar suas "irmãs perdidas" pelas redes.

Leia mais

Imagem - Após chegar aos 104 kg, ex-ator de 'Malhação' impressiona com transformação em cena de 'Quem Ama Cuida'

Após chegar aos 104 kg, ex-ator de 'Malhação' impressiona com transformação em cena de 'Quem Ama Cuida'

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os loucos fizeram a Arca, os espertos, o Titanic' - Apresentadora manda indireta para quem gosta de dar palpite na vida dos outros

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os loucos fizeram a Arca, os espertos, o Titanic' - Apresentadora manda indireta para quem gosta de dar palpite na vida dos outros

Imagem - Omelete cremosa de hotel sem queimar o fundo: aprenda o passo a passo para uma textura macia que derrete na boca

Omelete cremosa de hotel sem queimar o fundo: aprenda o passo a passo para uma textura macia que derrete na boca

Tags:

Thais Carla Suzanna Freitas

Mais recentes

Imagem - Astro de Breaking Bad fez desabafo sobre tristeza e desespero dias antes de morrer aos 34 anos: 'Qualquer sonho pode se transformar em um pesadelo'

Astro de Breaking Bad fez desabafo sobre tristeza e desespero dias antes de morrer aos 34 anos: 'Qualquer sonho pode se transformar em um pesadelo'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de outubro): mudanças inesperadas podem abrir novas possibilidades

Cor e número da sorte de hoje (13 de outubro): mudanças inesperadas podem abrir novas possibilidades
Imagem - O que aconteceu com Selma Blair? Causa de surto é revelada após atriz morder comissário e tentar abrir porta de avião em voo

O que aconteceu com Selma Blair? Causa de surto é revelada após atriz morder comissário e tentar abrir porta de avião em voo