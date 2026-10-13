GÊMEAS?

Suzanna Freitas encontra Thais Carla após chuva de comparações na web: 'Pessoalmente mais ainda'

Filha de Kelly Key e dançarina tiraram a dúvida cara a cara e surpreenderam os seguidores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:14

Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de semanas de comentários nas redes sociais apontando a semelhança entre as duas, Suzanna Freitas e Thais Carla decidiram acabar com o mistério. A criadora de conteúdo de 25 anos e a dançarina de 34 marcaram um encontro na última segunda-feira (12) para checar se a semelhança realmente existia. No fim, concordaram com o público.

Suzanna Freitas e Thais Carla se encontram após web apontar semelhança entre elas 1 de 11

No primeiro contato registrado para os seguidores no Instagram, Thais brincou ao perguntar se o parentesco era real. Suzanna confirmou sem hesitar e garantiu que, ao vivo, os traços em comum ficam ainda mais evidentes.

A conexão entre elas foi além da aparência física. Suzanna revelou que se surpreendeu com a energia da dançarina e descreveu o momento como aquele reencontro com alguém que parece fazer parte da sua rotina há anos. Segundo ela, a troca fluiu de forma natural porque ambas compartilham o mesmo jeito expansivo e alegre de encarar a vida.

Essa não é a primeira vez que a influenciadora vira assunto por causa do visual. Recentemente, a filha de Kelly Key montou um ranking mostrando com quem a internet costuma confundi-la. A própria mãe ficou no primeiro lugar, sendo a referência mais óbvia apontada pelos fãs desde a infância de Suzanna.

Não é só a mãe! As famosas comparadas a Suzanna Freitas 1 de 7

A lista também reuniu nomes internacionais e figuras da TV brasileira. A atriz norte-americana Paris Berelc ficou na segunda colocação, com Suzanna admitindo que enxerga traços fortes dela em si mesma. A criadora digital Natalia Freitas apareceu em terceiro, enquanto Susana Alves, eternizada como a personagem Tiazinha, surgiu no quarto lugar, embora a jovem admita achar a semelhança discreta.