TELEVISÃO

Vai ter novela hoje? Globo define programação após cancelar debate presidencial

Com o cancelamento do encontro entre os presidenciáveis, emissora reorganizou a grade e manteve a novela das nove no ar

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:12

Adriana volta poderosa e surpreende Pilar ao assumir sociedade na joalheria em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução/TV Globo

A TV Globo cancelou o debate entre os candidatos à Presidência da República que estava previsto para esta quinta-feira (1º) e, com a mudança de última hora, alterou a programação da noite. No lugar do encontro eleitoral, a emissora vai exibir o capítulo de “Quem Ama Cuida”, novela das nove de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. NaTelinha

A decisão foi anunciada horas antes do horário previsto para o debate. A emissora informou que recebeu duas decisões judiciais que modificaram as condições estabelecidas previamente para o encontro. A ausência de candidatos também pesou na decisão de cancelar a transmissão. Folha de S.Paulo

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Com a mudança, “Quem Ama Cuida” volta à grade nesta quinta, apesar de o gshow ter informado anteriormente que a novela não seria exibida e que o próximo capítulo ficaria para sexta-feira (2). A publicação foi feita antes do cancelamento do debate. gshow

Como fica a programação da Globo

A noite começa normalmente com o “Jornal Nacional”. Na sequência, entra “Quem Ama Cuida”, ocupando o espaço que seria destinado ao debate presidencial. A novela das nove costuma começar às 21h20, após o telejornal, embora o horário possa sofrer alteração conforme a duração do JN. gshow

O capítulo desta quinta-feira terá acontecimentos importantes na trama. Pedro ficará frente a frente com uma pessoa misteriosa e descobrirá que Heitor Brandão está vivo, uma das principais reviravoltas da novela nesta semana. Rede Globo