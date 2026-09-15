Sydney Sweeney revolta atletas olímpicas e perde 200 mil seguidores após aparecer seminua nova campanha publicitária

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Kamila Macedo
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 00:14
A passagem de Sydney Sweeney por campanhas publicitárias continua gerando controvérsias. Conhecida pelos trabalhos em "A empregada" e "Euphoria", a artista agora enfrenta uma nova onda de rejeição pública após aparecer seminua em uma ação comercial para divulgar o Novig, um aplicativo voltado para previsões e apostas esportivas.
A reação negativa concentrou a atenção na forma como Sweeney aparece, com o corpo protegido apenas por acessórios esportivos. A escolha artística foi apontada como uma sexualização de mulheres que praticam esportes, gerando descontentamento entre atletas femininas.
Campanha de Sydney Sweeney causou polêmica
A situação ganhou repercussão entre nomes de peso do esporte mundial. A nadadora australiana e campeã olímpica Ariarne Titmus utilizou as redes sociais para criticar a publicidade, afirmando que a campanha representa um verdadeiro desrespeito à trajetória de mulheres que construíram carreira esportiva.
"Não posso nem expressar o quão furiosa eu fiquei quando eu vi isso. Não só é um tapa na cara de todas as mulheres que dedicaram sua vida à prática do esporte, mas para todas as mulheres que apreciam o esporte pelo o que ele realmente deve ser: trabalho em equipe, amizade, dedicação, excelência e união. Como que vivemos em um mundo onde ainda se ganha dinheiro em cima do corpo de uma mulher e se sexualiza esportes femininos?", escreveu a atleta.
Os pronunciamentos não pararam em Titmus. A medalhista olímpica de polo aquático Tilly Kearns também usou o perfil próprio para repudiar a campanha, enquanto a campeã mundial de boxe Skye Nicolson taxou a estratégia da marca como um “escárnio”.
Embora a publicação tenha acumulado mais de 1,1 milhão de curtidas no perfil oficial da atriz, o público geral também parece ter reprovado a campanha. De acordo com a revista Variety, Sweeney perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram ao longo de apenas três dias.
Sem recorrer a notas oficiais, a resposta de Sydney aconteceu por meio de compartilhamentos silenciosos. Nos stories, a atriz publicou capas sensuais de revistas que foram estreladas por grandes lendas do esporte, como Caroline Wozniacki, Sue Bird, Megan Rapinoe, Ronda Rousey e Serena Williams.
Não é a primeira vez que Sydney Sweeney é criticada por alguma campanha publicitária. No último ano, a atriz esteve envolvida em outra polêmica após participar de uma propaganda de jeans da American Eagle. Na ocasião, Sweeney estrelou a campanha com a frase “Sydney Sweeney Has Great Jeans” (Sydney Sweeney tem ótimos jeans). Internautas apontaram um trocadilho com a palavra “genes”, devido à pronúncia semelhante, sugerindo uma conotação eugenista – o que, posteriormente, foi negado pela empresa.